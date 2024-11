Chart des Tages 🔴 S&P 500 (31.10.2024)

Die großartigen Ergebnisse von Alphabet, Microsoft und Meta Platforms haben die Stimmung am US-Aktienmarkt nicht verbessert, der durch den erstarkenden US-Dollar und steigende Renditen für Staatsanleihen zunehmend unter Druck gerät. Die Aktien von Microsoft und Meta verlieren vorbörslich jeweils fast 4 %, während die gestrige Marktreaktion auf die Gewinnberichte viel optimistischer ausfiel und MSFT nachbörslich um fast 3 % zulegte. Heute werden Apple (AAPL.US) und Amazon (AMZN.US) nach Abschluss des US-Handelstages ihre Quartalsberichte vorlegen, was in Kombination mit der Veröffentlichung der PCE-Inflation und der Schadensmeldungen um 12:30 Uhr GMT bedeutet, dass wir erneut mit einer erhöhten Volatilität am Aktienmarkt rechnen können. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Bisher war die Berichtssaison (trotz sehr solider BigTech-Gewinnberichte) recht enttäuschend, da einige Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllen konnten und die Aktien einiger Unternehmen (darunter gestern Meta Platforms) an Wert verloren, obwohl die Unternehmen sehr gute Ergebnisse vorweisen konnten, da die Kommentare zu den Prognosen die hohen Bewertungen und die überzogenen „inoffiziellen“ Erwartungen der Wall Street nicht rechtfertigen konnten.

Laut FactSet lag das Gewinnwachstum der S&P-500-Unternehmen (Stand Ende letzter Woche) bei einer Jahresrate von 3,6 %, während der Index im vergangenen Jahr um mehr als 36 % gestiegen ist. Ende letzter Woche gaben insgesamt 20 Unternehmen für das vierte Quartal 2024 Prognosen mit Abwärtskorrekturen heraus, während 11 Unternehmen positive Prognosen veröffentlichten.

Insgesamt 5 S&P-500-Sektoren melden niedrigere Gewinne (schwächere Gewinne pro Aktie/niedrigere Gewinnprognosen). Die durchschnittlichen Nettomargen liegen bei 12 % gegenüber 12,2 % im 2. Quartal 2024 und 12,2 % im 2. Quartal 2023; immer noch über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 11,5 %. Insgesamt 3 Segmente von S&P-500-Unternehmen melden im Jahresvergleich höhere Nettomargen (das stärkste Wachstum verzeichnet der Informationstechnologiesektor mit einer Marge von 24,7 % gegenüber 23,9 % ein Jahr zuvor), während 7 Sektoren eine rückläufige Dynamik melden (der Energiesektor ist am schwächsten). Infolgedessen scheint eine kurzfristige Korrektur angesichts der erhöhten Volatilität im Zusammenhang mit den US-Wahlen und der größeren Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Renditen nach wie vor ein unwahrscheinliches Szenario zu sein, während der US500 de facto in der Nähe historischer Höchststände gehandelt wird. Die Bewertungen sind nach wie vor historisch hoch, aber im Vergleich zu den mehrjährigen Durchschnittswerten nicht übermäßig hoch. Neben Apple und Amazon wird Intel nach dem Handelstag Ergebnisse vorlegen, Uber und Mastercard werden vor der Eröffnung der US-Börsen berichten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SP500 / US500 im Stundenchart Der RSI auf dem Stundenintervall zeigt weniger als 20 an, was auf ein extremes Überverkaufsniveau hindeutet. In einem bullishen Szenario könnte eine abgeschlossene 1:1-Korrektur den Index wieder in den Bereich von 5900 Punkten bringen. Wenn der Index bei hohem Volumen unter 5800 Punkte fällt, können wir einen Test der lokalen Minima bei 5700 Punkten erwarten. Das Forward-KGV für den S&P 500-Index liegt derzeit bei 21 gegenüber 19,6 im 5-Jahres-Durchschnitt und 18,1 im 10-Jahres-Durchschnitt. Quelle: xStation5 von XTB

