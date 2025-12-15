Chart des Tages 🔴 Shanghai Composite (15.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Schwache Konjunkturdaten belasten chinesische Aktien

Investitionen & Industrieproduktion enttäuschen – Wachstum verliert an Dynamik

Technische Lage: Abwärtstrend dominiert den Shanghai Composite Index

Der Shanghai Composite Index steht derzeit klar unter Druck. Schwache Konjunkturdaten aus China, ein anhaltender Abschwung am Immobilienmarkt sowie der jüngste Ausverkauf von Technologiewerten an der Wall Street belasten die Stimmung. Auch die Börse aktuell reagiert sensibel auf die zunehmenden Zweifel an einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

In dieser Analyse beleuchten wir die wichtigsten Belastungsfaktoren, das technische Gesamtbild und die möglichen Szenarien für den chinesischen Aktienmarkt. ► Shanghai Composite ISIN: CNM0000001P8 | Ticker: CNH.cash 🚀 Key Takeaways 📉 1. Börse aktuell: Schwache Konjunkturdaten belasten chinesische Aktien Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China fielen erneut schwächer aus als erwartet und drücken auf die Stimmung rund um den Shanghai Composite Index: Einzelhandelsumsätze: +1,3 % YoY (erwartet: 2,8 %)

Deutlich rückläufige Autoverkäufe nach Aussetzung von Eintauschprämien

Gedämpfter Konsum durch fallende Immobilienpreise und sinkendes Vermögen der Haushalte Der weiterhin angeschlagene Immobiliensektor untergräbt das Vertrauen der Verbraucher und wirkt sich zunehmend auch auf andere Wirtschaftsbereiche aus. Die bislang ergriffenen politischen Maßnahmen gelten als zu gezielt und zu schwach, um eine spürbare Trendwende einzuleiten. 🏗️ 2. Investitionen & Industrieproduktion enttäuschen – Wachstum verliert an Dynamik Auch auf der Investitions- und Produktionsseite zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Investitionen in Sachanlagen: –2,6 % (stärkerer Rückgang als erwartet)

Belastungsfaktoren: Schuldenabbau bei Immobilienentwicklern Zurückhaltende Ausgaben des privaten Sektors Fehlende groß angelegte fiskalische Stimuli

Zudem verlangsamte sich das Wachstum der Industrieproduktion auf 4,8 % (erwartet: 5 %) – der schwächste Wert seit August. Zwar stützt die Auslandsnachfrage einzelne Sektoren, doch die schwache Binnenkonjunktur bremst das Gesamtbild spürbar. 📊 3. Technische Lage: Abwärtstrend dominiert den Shanghai Composite Index Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt: Notierung unter EMA10, EMA30 und EMA100 im Tageschart

Klare Abwärtsdynamik

Kritische Unterstützungszone bei 8.825–8.890 Punkten Ein Bruch unter diese Zone könnte weitere Verkäufe nach sich ziehen. Auf der Oberseite wäre eine Stabilisierung erst bei einer Erholung in Richtung der EMA100 denkbar. Entscheidend dafür wären jedoch neue, überzeugende Konjunkturmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung. 📌 Fazit: Shanghai Composite Index schwach – Börse aktuell bleibt China-sensibel Der Shanghai Composite Index spiegelt die aktuellen Herausforderungen der chinesischen Wirtschaft deutlich wider. Schwacher Konsum, rückläufige Investitionen und eine nachlassende Industrieproduktion sorgen für anhaltenden Druck. Die Börse aktuell bleibt damit stark abhängig von politischen Impulsen aus Peking. 🟢 Chancen Ankündigung umfangreicher fiskalischer Stimuli

Lockerung der Geldpolitik zur Stützung der Binnennachfrage

Technische Erholung bei Verteidigung der Unterstützungszone 🔴 Risiken Fortgesetzter Immobilienabschwung

Ausbleibende oder zu kleine Konjunkturpakete

Bruch wichtiger charttechnischer Unterstützungen Fazit:

