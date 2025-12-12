Das Wichtigste in Kürze

Börse aktuell: Silber explodiert auf neues Allzeithoch

Die Börse aktuell erlebt eine außergewöhnliche Bewegung im Rohstoffsektor: Silber setzt seine historische Rally fort und erreicht ein neues Allzeithoch nahe 64,20 USD je Unze. Getrieben wird der Preisanstieg durch eine seltene Kombination aus strukturellem Angebotsdefizit, stark wachsender Industrienachfrage und zunehmendem Investoreninteresse.

Die aktuelle Rohstoff Analyse zeigt: Das Marktumfeld für Silber war seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr so bullisch.

► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER

Key Takeaways 🔑

Strukturelles Angebotsdefizit im fünften Jahr in Folge – ein starker langfristiger Preistreiber. Industrie- und Investitionsnachfrage auf Rekordniveau, Silber outperformt Gold deutlich. Fed-Zinssenkungen & Liquidität stützen Edelmetalle – Silber bleibt der Top-Performer.

Fundamentale Rohstoff Analyse: Angebotsdefizit treibt Silberpreis 🚀⚖️

Laut dem World Silver Survey 2025 befindet sich der Silbermarkt bereits im fünften Jahr eines strukturellen Angebotsdefizits – einer der wichtigsten bullischen Faktoren.

Globale Minenproduktion: stabil bei ca. 813 Mio. Unzen/Jahr

Recycling: nicht ausreichend, um steigenden Verbrauch auszugleichen

Da Angebot und Nachfrage dauerhaft auseinanderlaufen, entsteht ein anhaltender Preisdruck nach oben.

Industrienachfrage auf Rekordniveau: Silber unverzichtbar 🏭🔋

Die industrielle Nachfrage nach Silber explodiert förmlich – insbesondere in folgenden Bereichen:

Elektronik

Photovoltaik & Solarenergie

Grüne Energietechnologien

Hightech- & Präzisionsfertigung

Das Silver Institute berichtet, dass die industrielle Verarbeitung 2025 ein neues Rekordniveau erreicht hat – ein zentraler Punkt dieser Rohstoff Analyse.

Investoren entdecken Silber neu: ETFs & Safe-Haven-Nachfrage 📊🛡️

Auch auf der Investmentseite zeigt sich deutliche Stärke:

ETF-Zuflüsse wieder positiv

Silber hat sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt

klare Outperformance gegenüber Gold

Sinkende Realzinsen und lockerere monetäre Bedingungen erhöhen die Attraktivität von Edelmetallen – ein wichtiger Faktor an der Börse aktuell.

Analysten werden optimistischer: Kursziele steigen 📈💬

Die Einschätzungen großer Banken unterstreichen das bullische Bild:

Bank of America: 12-Monats-Ziel 65 USD (nahe aktueller Kurse)

BNP Paribas: sieht Potenzial bis 100 USD je Unze bis Ende 2026

Treiber laut BNP:

anhaltende Angebotsdefizite

Safe-Haven-Ströme

begrenzte Angebotsflexibilität

Strukturelle Angebotsgrenzen: Warum Silber nicht schnell nachproduziert werden kann ⛏️🚫

Ein entscheidender Punkt dieser Rohstoff Analyse:

👉 Der Großteil des Silbers entsteht als Nebenprodukt beim Abbau von:

Kupfer

Zink

Blei

Gold

Selbst stark steigende Preise führen daher nicht sofort zu höherer Produktion, was das Angebotsdefizit weiter verfestigt.

Risiken im Blick behalten: Wo Gegenwind entstehen könnte ⚠️📉

Trotz des starken Trends gibt es potenzielle Risiken:

Effizienzsteigerungen („Thrifting“) im Solarsektor

Substitution durch alternative Materialien

Rückgang der Investorennachfrage bei steigenden Realzinsen

Diese Faktoren könnten kurzfristig für Volatilität sorgen.

Fed als Rückenwind: Geldpolitik treibt Edelmetalle 💵⬇️

Die jüngste Entscheidung der US-Notenbank lieferte zusätzlichen Schub:

dritte Zinssenkung in Folge um 25 Basispunkte

Ankündigung von 40 Mrd. USD monatlichen T-Bill-Käufen

➡️ US-Dollar schwächer, Gold und Silber profitieren deutlich.

Silber bleibt dabei der klare Spitzenreiter unter den Edelmetallen.

Technische Analyse Silber (D1): Dynamik nimmt weiter zu 📐📊

Ein Blick auf den Tageschart zeigt:

Silber notiert fast 50 % über der 200-Tage-EMA

sehr ähnliche Dynamik wie nach dem Ausbruch am 20. Oktober

die Rally nach der November-Korrektur verläuft nahezu 1:1 identisch

Der Ausbruch über 60 USD am 9. Dezember setzte zusätzliches Momentum frei.

Zwar dürfte die starke Distanz zur EMA200 die Volatilität erhöhen, doch das Marktumfeld bleibt ausgesprochen konstruktiv.

Fazit: Silber mit einem der stärksten bullischen Setups seit Jahren 🥈🔥

Die aktuelle Lage an der Börse aktuell spricht klar für Silber:

strukturelles Angebotsdefizit

Rekordnachfrage aus Industrie & Investment

unterstützende Geldpolitik der Fed

Kurz gesagt:

Silber geht mit außergewöhnlich starken Fundamentaldaten in das Jahr 2026. Trotz erwartbarer Schwankungen bleibt das übergeordnete Setup eines der bullischsten der letzten Dekade – ein zentrales Highlight jeder Rohstoff Analyse.

Silber Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

