Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell im Plus

24.500 Punkte als Schlüsselmarke

Einzelwerte bewegen

DAX aktuell mit Rückenwind zum Wochenschluss 📈 Die DAX Prognose heute fällt freundlich aus: DAX-Futures notieren höher, und der Kassa-DAX gewinnt rund 0,5 %. Nahezu alle Sektoren verzeichnen Zugewinne, was die positive Marktbreite unterstreicht. Zum Wochenschluss richtet sich der Fokus auf eine zentrale charttechnische Marke, die über neue Rekordhöhen entscheiden könnte. ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD : DE40cash Key Takeaways 🔑 DAX aktuell im Plus: Breite Sektorstärke, Futures mit Aufwärtsmomentum. 24.500 Punkte als Schlüsselmarke: Ein Ausbruch könnte neue Allzeithochs öffnen. Einzelwerte bewegen: Lufthansa stark, Adidas & Puma profitieren von US-Earnings. Marktüberblick: Positive Impulse stützen den DAX aktuell 🌍📊 Lululemon Athletica (LULU.US) überzeugte mit starken Zahlen und verbesserte die Stimmung für Adidas (ADS.DE) und Puma (PUM.DE) .

BASF (BAS.DE) : Trotz offengelegter Short-Position von AQR Capital handelt die Aktie heute fester – ein Zeichen relativer Stärke.

EasyJet (EZJ.UK): Herabstufung auf „Hold“ (Kursziel 520 Pence von 650), dennoch steigen die Aktien – der Markt blickt offenbar nach vorn. DAX Prognose: Technische Lage zum Wochenschluss 📐🚀 DAX (D1-Zeitebene):

Die DAX-Futures halten ihr Aufwärtsmomentum. Die zentrale Hürde für die Bullen liegt bei 24.500 Punkten. Über 24.500 : Chance auf neue Rekordhochs .

Darunter: Konsolidierung möglich, Trend bleibt jedoch konstruktiv. Diese Marke ist für die DAX Prognose heute entscheidend. Lufthansa im Fokus: Upgrade treibt Aktie deutlich an ✈️📈 Die Lufthansa-Aktie steigt intraday um bis zu 6,9 % und erreicht den höchsten Stand seit August 2023.

Kepler Cheuvreux stuft auf „Buy“ hoch (von „Hold“) und hebt das Kursziel auf 11 € (von 7,50 €) an. Positive Treiber laut Analysten 💡 erfolgreiche Restrukturierung

mögliche Erholung der US-Wirtschaft

potenzielle Wiederöffnung des russischen Luftraums

branchenweite Kapazitätsengpässe & niedrige Treibstoffpreise Risiken bleiben ⚠️ Gewerkschaftsdruck

Wettbewerb aus dem Nahen Osten

komplexe Konzernstruktur

Fazit: DAX Prognose heute bleibt positiv – 24.500 Punkte entscheiden 🎯📈 Die DAX Prognose ist zum Wochenschluss klar freundlich. Breite Kursgewinne, starke Einzelwerte und positives Momentum sprechen für die Bullen. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist ein nachhaltiger Ausbruch über 24.500 Punkte. Gelingt dieser, rücken neue Allzeithochs in greifbare Nähe. Andernfalls ist eine kurze Verschnaufpause möglich – der übergeordnete Trend bleibt jedoch positiv. DAX Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

