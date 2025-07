Nach ihrem j√ľngsten Durchbruch befinden sich die Silberpreise auf dem h√∂chsten Stand seit fast 14 Jahren, was die starke Nachfrage an der Londoner Rohstoffb√∂rse widerspiegelt.

Rekordhohe Goldpreise und anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der ‚Äěglobalen Handelsordnung‚ÄĚ veranlassen Anleger, nach sicheren Alternativen zu suchen, um ihr Kapital vor Marktvolatilit√§t zu sch√ľtzen. ‚Ėļ Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber Derzeit sticht Silber als Hauptgewinner inmitten anhaltender Handelsspannungen und der Vorfreude auf die endg√ľltige Ausgestaltung der US-Zollpolitik hervor. Seit Juni hat das Metall um fast 18,5 % zugelegt und seit Jahresbeginn sogar Gold √ľbertroffen (35 % gegen√ľber 28 %). Trotz seines Status als wichtigster sicherer Hafen schreckt Gold aufgrund seiner historisch hohen Bewertung (derzeit 3.367 USD pro Unze) einige Anleger ab. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Institutionelle Anleger spielten eine wichtige Rolle bei der j√ľngsten Rallye des Silbers ‚Äď laut Sch√§tzungen von Bloomberg haben Silber-ETFs ihre Best√§nde um fast 2.550 Tonnen erh√∂ht. Neben seiner Attraktivit√§t als sicherer Hafen spielt Silber auch eine wichtige Rolle als Industriemetall, insbesondere im Bereich der Solarzellen. Das Wachstum der chinesischen Solarindustrie k√∂nnte die langfristige Begeisterung st√ľtzen, wobei das Hauptrisiko weiterhin in einer Zunahme der Risikobereitschaft liegt, die sich wahrscheinlich st√§rker auf Silber als auf Gold auswirken w√ľrde. ¬† ¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 14.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Seit April werden Silber-Futures zwischen dem exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (hellviolett) und zwei Standardabweichungen vom 100-Tage-Durchschnitt (schwarz) gehandelt. Die j√ľngsten Konsolidierungsspannen lagen zwischen 1,5 und 2 US-Dollar. ¬† ¬† ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 14.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Silber holt gegen√ľber Gold auf, da Anleger nach Verm√∂genswerten suchen, die sowohl sicher sind als auch eine wirksame Absicherung gegen geopolitische Risiken bieten. Die j√ľngste Rallye von Silber ist zwar rekordverd√§chtig, doch das Verh√§ltnis von Gold zu Silber liegt weiterhin √ľber seinem 10-Jahres-Durchschnitt, was auf weiteres Aufw√§rtspotenzial hindeutet. Umgekehrt k√∂nnte eine pl√∂tzliche Entspannung der globalen Handelsspannungen ‚Äď insbesondere zwischen den USA und dem Rest der Welt ‚Äď den Anstieg des Silberpreises auf historische H√∂chstst√§nde abrupt stoppen.

Quelle: XTB Research (Daten: Bloomberg Finance LP) ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.  Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.  Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 14:¬†Investieren oder Daytrading - Das Anf√§nger Tutorial f√ľr die B√∂rse ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.