Das Wichtigste in Kürze Silberpreis setzt Erholung fort und nähert sich erneut wichtiger Widerstandsmarke

schwächerer US-Dollar und niedrigere US-Renditen unterstützen aktuell Nachfrage nach Silber

Steigende Handelsvolumina bei Silber-Derivaten

Der Silberpreis setzt seine Erholung dynamisch fort und steigt heute um rund 2,1 %. Damit macht Silber einen Großteil des gestrigen Rücksetzers wett und nähert sich erneut der psychologisch wichtigen Widerstandsmarke bei 80 USD je Unze. Trotz der militärischen Spannungen in der Straße von Hormus bleibt der Aufwärtstrend bei Edelmetallen intakt. Vor allem die Rückkehr spekulativer Nachfrage unterstützt die aktuelle Erholung. Chart des Tages: Technische Lage beim Silberpreis verbessert sich deutlich Der Silberpreis konnte etwa die Hälfte des gestrigen Kursrückgangs wieder aufholen. Besonders positiv aus technischer Sicht: Der Kurs notiert inzwischen wieder oberhalb der wichtigen exponentiellen gleitenden Durchschnitte EMA10, EMA30 und EMA100. Dies signalisiert zunehmendes bullisches Momentum. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Dennoch bleibt die Zone um 80 USD die entscheidende Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Solange dies nicht gelingt, erscheint eine Konsolidierung rund um die aktuellen Durchschnittslinien wahrscheinlicher als ein direkter Ausbruch nach oben. Was bewegt den Silberpreis heute? Schwächerer US-Dollar unterstützt den Silberpreis Der Dollar-Index (USDIDX) testet seit mehreren Handelstagen eine wichtige Unterstützungszone zwischen 97,50 und 97,80 Punkten - dem niedrigsten Niveau seit rund zwei Monaten. Die Rückkehr auf Niveaus vor der Eskalation im Iran-Konflikt zeigt, dass die Märkte zunehmend auf eine Entspannung der geopolitischen Lage setzen und geopolitische Risikoprämien abbauen. Gleichzeitig liegen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen weiterhin rund 10 Basispunkte unter ihren April-Hochs. Das verbessert die Attraktivität von zinslosen Anlagen wie Silber zusätzlich. Geopolitische Risiken verlieren an Einfluss Trotz eines militärischen Zwischenfalls mit US-Zerstörern in der Straße von Hormus setzte der Silberpreis seine Aufwärtsbewegung rasch fort. Die Märkte interpretieren die Spannungen offenbar zunehmend als kurzfristiges Hintergrundrauschen und konzentrieren sich stattdessen auf Hoffnungen rund um mögliche Friedensgespräche. Die Kombination aus schwächerem Dollar, fallenden Ölpreisen und stabilen Anleiherenditen unterstützt dieses Umfeld zusätzlich. Tägliches Handelsvolumen bei Silberderivaten (dunkelblau – Futures; hellblau – Optionen). Quelle: CME Group Spekulative Nachfrage kehrt zurück Daten der CME Group zeigen, dass die Handelsvolumina bei Silber-Futures und Optionen zuletzt wieder deutlich angezogen haben. Nach den Tiefständen der vergangenen Wochen kehrt damit zunehmend spekulatives Kapital in den Markt zurück. Die Stabilisierung der Aktivität bei gleichzeitig erfolgreicher Verteidigung der technischen Unterstützungszonen deutet darauf hin, dass Anleger Rücksetzer aktuell verstärkt zum Positionsaufbau nutzen und auf einen möglichen Ausbruch beim Silberpreis setzen. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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