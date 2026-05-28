Ölpreis reagiert auf US-Daten: Starker Rückgang bei Brent Crude Öl

Ölpreis gerät in Bewegung: EIA-Bericht sorgt für Dynamik bei WTI Öl

Die neuesten offiziellen Lagerbestandsdaten aus den USA bringen frischen Wind in den Energiemarkt und lassen die Händler weltweit aufhorchen. Das amerikanische Energieministerium (EIA) hat seine wöchentlichen Daten veröffentlicht, die einen unerwartet starken Rückgang der Rohölreserven aufzeigen. Da die US-Bestände als zentraler Gradmesser für die globale Nachfrage gelten, reagiert der Ölpreis unmittelbar auf die neuen Zahlen. Insbesondere für die europäische Leit-Sorte Brent Crude Öl sowie das US-Pendant WTI (OIL.WTI) bedeuten die Daten eine technische Neubewertung des aktuellen Angebotsniveaus.

► WTI Öl WKN: 792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI

Key Takeaways

Deutlicher Bestandsabbau: Die US-Rohölvorräte sinken um 3,62 Millionen Barrel und damit stärker als von Analysten prognostiziert.

Refinerien laufen auf Hochtouren: Die US-Raffinerieauslastung springt überraschend deutlich um 2,9 % nach oben.

Cushing-Zentrallager leert sich: Die strategisch wichtigen Bestände in Cushing verzeichnen ein Minus von fast 2,8 Millionen Barrel.

US-Lagerbestände sinken stärker als von Experten erwartet

Der offizielle EIA-Bericht untermauert, dass der amerikanische Markt derzeit deutlich mehr Rohstoffe verbraucht, als neu hinzukommen. Die Rohölvorräte gingen im Vergleich zur Vorwoche um 3,620 Millionen Barrel zurück. Der Markt hatte im Vorfeld lediglich mit einem Minus von 3,327 Millionen Barrel gerechnet. Auch wenn der Abbau geringer ausfällt als in der extrem starken Vorwoche (damals minus 7,863 Millionen Barrel), stützt dieses Ergebnis den Ölpreis strukturell, da es auf eine anhaltend robuste Inlandsnachfrage hindeutet.

Überraschender Boom bei der Raffinerieauslastung

Ein wesentlicher Preistreiber beim Brent Crude Öl und WTI ist die Aktivität der US-Raffinerien. Die EIA-Meldung offenbarte hier eine massive Überraschung: Die wöchentliche Veränderung der Raffinerieauslastung schoss um 2,9 % nach oben. Ökonomen hatten im Konsens lediglich mit einem moderaten Zuwachs von 0,8 % gerechnet, nachdem der Wert in der Vorwoche sogar leicht im negativen Bereich (-0,1 %) notiert hatte. Diese hohe Verarbeitungsrate erklärt auch den beschleunigten Abbau der Rohölreserven, da die Fabriken den Rohstoff im Rekordtempo in Benzin und Destillate umwandeln.

Cushing-Lager setzt den Abwärtstrend fort

Besonders sensibel reagiert der Ölpreis traditionell auf die Daten aus dem wichtigen texanischen Knotenpunkt Cushing. Die dortigen Lagerbestände, die als physischer Lieferort für die New Yorker WTI-Kontrakte dienen, reduzierten sich um 2,794 Millionen Barrel. Dieser Rückgang fiel erheblich dynamischer aus als in der Vorwoche, in der ein Minus von 1,604 Millionen Barrel verzeichnet worden war. Ein leeres Lager in Cushing verknappt das sofort verfügbare Angebot auf dem amerikanischen Kontinent, was sich über Arbitrage-Geschäfte auch direkt auf die Notierungen von Brent Crude Öl an den europäischen Terminbörsen auswirkt.

Charttechnik: WTI Öl im Fünf-Minuten-Chart (M5)

Unmittelbar nach der Veröffentlichung um 16:30 Uhr kam es in den kurzfristigen Zeithorizonten zu heftigen Kursreaktionen. Der Blick auf den M5-Chart von OIL.WTI zeigt, dass die Algorithmen und Daytrader die bullishen Lagerdaten sofort verarbeitet haben. Die Kombination aus sinkenden Rohölvorräten und der anziehenden Raffinerie-Aktivität sorgt dafür, dass sich der Ölpreis von seinen Tagestiefs lösen kann. Für Händler, die auf Brent Crude Öl setzen, bietet der kurzfristige Chart nun wichtige Anhaltspunkte, ob dieser fundamentale Impuls ausreicht, um nachhaltige Widerstandszonen zu durchbrechen.

Fazit

Der jüngste EIA-Bericht liefert den Bullen am Energiemarkt handfeste Argumente. Der stärkere Abbau der US-Lagerbestände und die rasant ansteigende Raffinerieauslastung zeigen, dass der Markt trotz aller geopolitischen Unsicherheiten der letzten Tage fundamental gut untermauert bleibt. Für die kurzfristige Entwicklung beim Ölpreis dürfte dieses Datenpaket als Stabilisator wirken. Investoren, die Brent Crude Öl handeln, sollten die Dynamik im Auge behalten, da die Kombination aus schrumpfenden Cushing-Reserven und hoher Nachfrage der Verarbeiter weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.

WTI.Öl Chart (M5) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!