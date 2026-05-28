Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Rebound an der Wall Street

Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones ignorieren Geopolitik-Verwirrung

Die Wall Street präsentiert sich am Donnerstag in glänzender Verfassung und schüttelt anfängliche Verluste im Handelsverlauf dynamisch ab. Sowohl der technologielastige Nasdaq 100 als auch der breite S&P 500 und der Industrieindex Dow Jones profitierten von einer spürbaren Erleichterung an der Inflationsfront. Die neuen US-Makrodaten zeigen ein robustes Wirtschaftswachstum, während die wichtige PCE-Kernrate im Monatsvergleich mit 0,4 % leicht unter den Prognosen von 0,5 % lag. Diese Kombination lässt die Zins- und Inflationsängste der Anleger schwinden und sorgt für eine breite Kaufwelle an den US-Börsen.

Key Takeaways

PCE-Daten bringen Erleichterung: Niedrigere Kernraten stützen den Nasdaq 100 , den S&P 500 und den Dow Jones .

Software-Sektor glänzt: Microsoft und Branchenkollegen überflügeln heute die schwächelnden Halbleiter-Aktien.

Geopolitisches Tauziehen: Trotz Berichten über ein Veto des iranischen Führers Mojtaba Khamenei hält die Markt-Rallye an.

Nasdaq 100 erobert psychologische Traummarke zurück

Besonders eindrucksvoll gestaltete sich die Bewegung im Tech-Sektor. Ungefähr eine Stunde nach dem offiziellen Handelsstart in New York schob sich der Terminkontrakt auf den Nasdaq 100 wieder über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten. Damit wurden die vorangegangenen Intraday-Verluste der ersten Sitzungshälfte vollständig ausradiert. Aus charttechnischer Sicht hat sich damit ein kurzfristiger Unterstützungsbereich zwischen 29.700 und 29.900 Zählern etabliert. Die Bullen im Nasdaq 100 nehmen nun das markante Allzeithoch im Bereich von 30.400 Punkten wieder ins Visier, welches den nächsten Hauptwiderstand markiert.

S&P 500 und Dow Jones profitieren von der Rotation in Software-Titel

Innerhalb des S&P 500 und des Dow Jones kam es heute zu einer bemerkenswerten Sektor-Rotation. Während die Halbleiter-Giganten wie Nvidia und Intel unter leichtem Gewinnmitnahmedruck standen, drehte die Software-Branche massiv auf. Allen voran zeigte sich Microsoft nach Berichten über die Einführung neuer, hochentwickelter KI-Modelle in Bestform. Diese positiven Impulse übertrugen sich schnell auf den gesamten Sektor, wodurch auch Schwergewichte wie ServiceNow, Oracle und NetApp zu den größten Tagesgewinnern im S&P 500 avancierten und den traditionellen Dow Jones stabilisierten.

Geopolitisches Verwirrspiel: Scheitert das Hormus-Abkommen?

Für erhebliche Intraday-Volatilität sorgten widersprüchliche Meldungen rund um das potenzielle Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem Axios am Morgen über eine bevorstehende Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus berichtet hatte, folgten schnell Dementis. Laut Berichten des Senders i24NEWS verweigert die iranische Führung unter dem geistlichen Oberhaupt Mojtaba Khamenei dem Entwurf der Unterhändler Witkoff und Araghchi die finale Zustimmung. Dass der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq 100 trotz dieser vermeintlich negativen Nachrichten ihre Gewinne hielten, unterstreicht die fundamentale Stärke des aktuellen Marktaufschwungs.

Expertenfazit von Jeremy Krings 📊

Die US-Leitindizes beweisen am heutigen Handelstag eine beeindruckende relative Stärke. Weder die Dementis aus Teheran noch die Schwäche im Chipsektor konnten die Aufwärtsbereitschaft der Anleger bremsen. Für den S&P 500 Index, den Dow Jones und den Nasdaq 100 stehen die Zeichen dank der abkühlenden Inflation und der anhaltenden KI-Fantasie im Softwaresegment vorerst weiter auf Expansion. Solange die Makrodaten das Szenario einer sanften Landung stützen, bleibt der übergeordnete Bullenmarkt intakt.

Nasdaq 100 Index Chart (H1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!