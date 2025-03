Chart des Tages 🔴US Dollar Index (03.03.2025)

Der US-Dollar-Index (USDIDX) sieht heute Abschläge, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist – von der Unsicherheit über die endgültigen Zölle, die die USA wichtigen Handelspartnern auferlegen werden, bis hin zu schwächeren makroökonomischen Daten der amerikanischen Wirtschaft. Während höhere VPI- und EPI-Inflationswerte zunächst Anlass zur Sorge gaben, entsprachen die PCE-Daten vom Freitag – der wichtigste Inflationsindikator für die US-Notenbank – den Erwartungen, was die Reaktionen des Marktes dämpfte. ► US Dollar Index ISIN: XD0009982303 | Ticker: USDIDX Obwohl die Unsicherheit über den Inflationsdruck in den USA (teilweise aufgrund steigender Inflationserwartungen) anhält, bleibt es eher ein Risikoszenario als eine aktuelle Realität, ob dieser Druck sich materialisieren und zu höheren Preisen führen wird. Darüber hinaus könnten die potenziellen Auswirkungen von Handelskriegen die US-Wirtschaft eher schwächen als stärken, während die steigende Inflation die Konsumausgaben dämpfen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Daher stellen wir fest, dass höhere Inflationsdaten zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig positiv für den Dollar sind. Der Markt muss auch das Risiko einer Abkehr von Donald Trumps „kämpferischer“ Rhetorik und einer möglichen Ankündigung eines Handelsabkommens mit Mexiko, Kanada und Europa in Betracht ziehen, das zu Zollsenkungen oder sogar zu deren Abschaffung führen könnte. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit könnte bis Ende morgen fallen. Heute um 16:00 Uhr wird sich der Markt auf die US-amerikanischen ISM-Einkaufsmanagerindex-Daten konzentrieren. Wenn der Wert die Erwartungen der Analysten enttäuscht, könnte der Dollar weiter an Wert verlieren. 16:00 Uhr US-amerikanischer ISM-Einkaufsmanagerindex (Februar): 50,8 gegenüber 50,9 zuvor Preise : Erwartet 56,3 gegenüber 54,9 zuvor

Neue Aufträge : Erwartet 54,6 gegenüber 55,1 zuvor

Beschäftigung: Erwartet 50,1 gegenüber 50,3 zuvor USDIDX-Diagramm (H1-Intervall) Die Dollar-Index-Futures sind heute um fast 0,6 % gesunken und haben einen erheblichen Teil der Gewinne, die durch die jüngste Zollankündigung von Donald Trump erzielt wurden, wieder zunichte gemacht. Trump schlug Zölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Kanada, Mexiko und ausgewählten europäischen Ländern sowie einen zusätzlichen Zoll in Höhe von 10 % auf chinesische Waren vor. Wir können sehen, dass der Aufwärtstrend beim 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level der letzten Abwärtswelle vom Januar 2025 gestoppt wurde. Der Dollar-Index ist unter den EMA50 gefallen und testet derzeit den EMA200 (rote Linie).  Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

