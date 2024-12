Chart des Tages 🔴 US Dollar Index (19.12.2024)

Der US-Dollar legte gestern stark zu, nachdem die Fed einen hawkischen Pivot vollzogen hatte. Die Notenbank senkte die Zinss√§tze um 25 Basispunkte, aber der Vorsitzende Powell k√ľndigte an, dass die Zeit gekommen sei, das Tempo der Senkungen zu stoppen. Die Fed deutet die M√∂glichkeit von Senkungen im n√§chsten Jahr an, spricht aber gleichzeitig von der Notwendigkeit zur Vorsicht und dem Risiko eines mittelfristigen Inflationsanstiegs. Die PCE- und Kern-PCE-Inflation wird voraussichtlich 2025 auf 2,5 % steigen, und das Ziel selbst wird auf 2027 verschoben. Das Wirtschaftswachstum wird etwas h√∂her eingesch√§tzt, und nat√ľrlich sind auch die Zinserwartungen selbst deutlich gestiegen.¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen F√ľr das n√§chste Jahr deutet die Fed auf zwei Senkungen auf 4,0 % hin, der Markt hat ein solches Szenario heute bereits mehr als eingepreist. Quelle: Bloomberg Financial LP Die Frage ist also, wie es mit dem US-Dollar weitergeht. Im Moment scheint es, dass das aktuelle Zinsniveau und die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pr√§sidentschaft von Donald Trump den US-Dollar langfristig st√ľtzen k√∂nnten. Kurzfristig sollte man jedoch bedenken, dass die Prognose von zwei Zinssenkungen f√ľr das n√§chste Jahr bereits vollst√§ndig eingepreist ist, sodass es nicht ausgeschlossen ist, dass wir kurzfristig Korrekturen beim Dollar sehen werden. Der USDIDX-Dollar-Index durchbrach gestern lokale H√∂chstst√§nde einer breiten Konsolidierungszone, die seit Februar 2023 ununterbrochen besteht. Ein Durchbruch des November-H√∂chststandes k√∂nnte dazu f√ľhren, dass der Markt massenhaft Short-Positionen eindeckt, was die Reservew√§hrung der Welt weiter st√ľtzen w√ľrde.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

