CHART des Tages 🔴 US-Dollar Index - USDIDX (24.04.2025)

Der Dollar steht nach einer Reihe von unklaren Äußerungen des Weißen Hauses zu den laufenden Handelsverhandlungen zwischen den USA und ihren Partnern erneut unter Druck. Der USDIDX ist um etwa 0,5 % gefallen, wobei Kapital vor allem in „sichere Häfen“ wie den Yen, den Franken und den Euro fließt. Das sinkende Vertrauen in den Dollar treibt auch den Goldpreis weiter in die Höhe. Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen  China-Deal wird keine schnelle Sache Die gestrige Zusage zur Normalisierung der Beziehungen zu China wurde vom US-Finanzminister schnell relativiert. Laut Scott Bessent könnte es zwei bis drei Jahre dauern, bis ein vollständiges Handelsabkommen zustande kommt, und die USA werden China keine einseitigen Angebote unterbreiten. Wie Donald Trump betonte, liege der Ball nun bei Peking. Unterdessen erklärte Xi Jinping heute, China werde „mit anderen Partnern“ zusammenarbeiten, um die Ordnung im internationalen Handel wiederherzustellen. Die Verwirrung vertiefte sich, nachdem ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums erklärte, dass „derzeit keine Verhandlungen zwischen China und den USA stattfinden“, was im Widerspruch zu den jüngsten Äußerungen von Trump steht.  Trump zeigt sich Powell gegenüber hin und her gerissen Der neue Tag brachte auch eine dritte Wendung in Trumps Rhetorik gegenüber Fed-Chef Jerome Powell. Am Dienstag bezeichnete der Präsident Powell als „großen Verlierer“, der möglicherweise für die Konjunkturabkühlung in den USA verantwortlich sei. Am Mittwoch versicherte Trump den Märkten, dass er nicht vorhabe, Powell zu entlassen, bezeichnete das aktuelle Zinsniveau heute jedoch als „Fehler“. Die Unsicherheit der Märkte über Trumps Haltung gegenüber Powell scheint größer zu sein als das seit Anfang April anhaltende Chaos in der Handelspolitik. Vor diesem Hintergrund beobachten wir einen Anstieg des Goldpreises, eine Rekordvolatilität an den Aktienmärkten und eine starke Aufwertung „sicherer“ Währungen wie Yen, Franken und Euro. Der Dollar ist nun auf dem niedrigsten Stand seit April 2022, und die schiere Unvorhersehbarkeit der aktuellen US-Wirtschaftspolitik könnte weiterhin Kapital in institutionell stabile Märkte treiben. Der Dollar hat seit Jahresbeginn gegenüber den wichtigsten Währungen kontinuierlich an Wert verloren. Im März schlossen sich der Euro und der Franken dem Yen an der Spitze der Performance-Rangliste an. Grafik: Kumulierte Währungsgewinne gegenüber dem USD seit Jahresbeginn. Quelle: xStation5 von XTB    DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.