Chart des Tages 🔴 USDCNH Forexpaar (14.04.2025)

Die Eskalation des Handelskrieges zwischen China und den USA hat die People's Bank of China (PBOC) zu einem beispiellosen Schritt motiviert: Sie hat den USDCNH-Referenzkurs auf √ľber 7,20 angehoben. Investoren hatten dieses Niveau als symbolische Schwelle f√ľr die Stabilit√§t der chinesischen W√§hrung angesehen. Die j√ľngsten Pl√§ne zur weiteren Unterst√ľtzung von Exporten und Liquidit√§t am Aktienmarkt haben die Erwartungen f√ľr den offiziellen Kurs jedoch auf √ľber 7,30 verschoben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der USDCNH kehrte trotz anhaltender Ank√ľndigungen einer m√∂glichen Lockerung der Geldpolitik in China zur Konsolidierung zur√ľck. Quelle: xStation5 Trump und Chinas interne K√§mpfe Die j√ľngste Runde des ‚ÄěZoll-Ping-Pong‚Äú war f√ľr China eine Frage der Ehre. Innerhalb nur einer Woche wurden auf den gesamten Handelsstrom mit den USA Z√∂lle von √ľber 100 % erhoben, und Peking lie√ü sich von Trumps Schachz√ľgen nicht einsch√ľchtern, obwohl es wohl mehr zu verlieren hat, vor allem kurzfristig Aktuelle Daten best√§tigen eine anhaltende Deflation, was das Kernproblem der chinesischen Wirtschaft in den letzten Jahren verdeutlicht ‚Äď die schwache Inlandsnachfrage. Exporte haben als Rettungsanker f√ľr die Produktion gedient, die K√§ufer ben√∂tigt. Die Produktivit√§t chinesischer Hersteller k√∂nnte jedoch bald zu einem erh√∂hten Deflationsdruck f√ľhren, da das √úberangebot durch Z√∂lle in chinesischen H√§fen blockiert wird Donald Trumps R√ľcknahme der Z√∂lle auf Unterhaltungselektronik trug dazu bei, den Marktoptimismus wiederherzustellen, aber es tr√§gt wenig dazu bei, den Druck auf die Regierung zu verringern, die Binnennachfrage durch fiskalische Ma√ünahmen anzukurbeln. Ein neuer Kurs f√ľr die chinesische Geldpolitik Durch die Erh√∂hung des USDCNH-Referenzkurses tritt die PBOC in gewisser Weise von ihren j√ľngsten Bem√ľhungen zur Stabilisierung des Yuan zur√ľck. Ein schw√§cherer Yuan und wettbewerbsf√§higere Exporte k√∂nnten China einen Kapitalabfluss von Investoren kosten, die das Vertrauen in chinesische Verm√∂genswerte verlieren Dennoch schlie√üt der Abw√§rtsdruck auf den Yuan laut dem ehemaligen PBOC-Berater Yu Yongding nicht unbedingt Pl√§ne aus, die W√§hrung unter Kontrolle zu halten. Im Falle √ľberm√§√üiger Kapitalabfl√ľsse ist die PBOC bereit, Liquidit√§t zuzuf√ľhren, um einen Ausverkauf chinesischer Verm√∂genswerte zu verhindern (durch Anleihek√§ufe, Vorzugsdarlehen f√ľr Aktienr√ľckk√§ufe und weitere Zinssenkungen), √§hnlich wie Mitte 2024. Der Yuan erlebte einen starken Ausverkauf, als die PBOC den USDCNH-Referenzkurs √ľber die psychologische Marke von 7,20 (rote Linie) anhob.¬†Quellen:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.