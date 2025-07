CHART des Tages 🔴 USDJPY (01.07.2025)

Der US-Dollar ist au√üergew√∂hnlich schwach und verzeichnet das schlechteste Halbjahresergebnis seit 1973 ‚Äď seit Anfang 2025 hat er gegen√ľber den wichtigsten W√§hrungen bereits etwa 10 % seines Wertes verloren. Die Hauptgr√ľnde f√ľr diese Schw√§che sind die unberechenbare Wirtschafts- und Handelspolitik von Donald Trump, wachsende Sorgen √ľber den Anstieg der US-Staatsverschuldung und der zunehmende Druck auf die Federal Reserve, die Zinsen schnell zu senken. Die Anleger gehen zunehmend davon aus, dass die Fed bereits im September mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen wird, was die Attraktivit√§t des Dollars weiter schw√§cht, und dass die Zinsen bis zum Jahresende um insgesamt 75 Basispunkte sinken werden (Wahrscheinlichkeit von 70,36 %, wie vom Swap-Markt eingepreist). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: CME FED

Infolgedessen legte der Euro in der ersten Jahresh√§lfte gegen√ľber dem Dollar um fast 14 % zu, und auch gegen√ľber anderen wichtigen W√§hrungen wie dem Schweizer Franken und dem Yen verlor der Dollar an Boden. Dieser starke Wertverlust des Dollars spiegelt einen tiefgreifenden Vertrauensverlust der Anleger in die US-Wirtschaftspolitik wider. Der japanische Yen profitiert vom Einbruch des Dollars und wird heute zus√§tzlich durch h√∂here Tankan-Daten f√ľr die Industrie gest√ľtzt, die darauf hindeuten, dass die Aktivit√§t im Industriesektor h√∂her als erwartet ist (13 Punkte gegen√ľber den erwarteten 10 Punkten). Das W√§hrungspaar USDJPY setzt heute seinen langfristigen Aufw√§rtstrend fort und bewegt sich in Richtung mehrerer Tiefstst√§nde nahe 142,035, die eine wichtige Unterst√ľtzungsbarriere darstellen. Das Paar verliert heute fast 0,8 %. ¬†¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

