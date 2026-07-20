EURUSD Prognose und Chart des Tages: Was der USDJPY über den Dollar verrät

Während sich viele Anleger auf die EURUSD Prognose konzentrieren, liefert der USDJPY derzeit wichtige Hinweise auf die Stärke des US-Dollars. Genau deshalb steht das Währungspaar heute als Chart des Tages im Mittelpunkt. Hohe US-Renditen, der anhaltende Zinsvorteil des Dollars und das steigende Risiko einer Intervention Japans sorgen für ein spannendes Marktumfeld.

► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

Der USDJPY gleicht aktuell einem Kampf zweier Schwergewichte. Auf der einen Seite steht der Dollar, gestützt durch attraktive US-Anleiherenditen und den deutlichen Zinsvorsprung gegenüber Japan. Auf der anderen Seite befindet sich der Yen, der trotz der eingeleiteten geldpolitischen Normalisierung durch die Bank of Japan weiter unter Druck steht. Japan hat zwar den ersten Schritt weg von seiner ultralockeren Geldpolitik gemacht, doch die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan bleibt außergewöhnlich groß. Genau dieser Abstand ist weiterhin das wichtigste fundamentale Argument zugunsten des US-Dollars.

Gleichzeitig notiert der USDJPY auf einem Niveau, das sowohl Spekulanten als auch die japanischen Behörden zunehmend aufmerksam verfolgt. Der heutige Feiertag in Japan sorgt zudem für eine geringere Marktliquidität. Unter solchen Bedingungen können bereits kleinere Orders größere Kursbewegungen auslösen. Tokio macht seit Monaten deutlich, dass eine übermäßige Schwäche des Yen nicht toleriert wird. Entsprechend bleibt das Risiko einer direkten Intervention jederzeit bestehen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chart des Tages: Warum der USDJPY aktuell so wichtig ist

1. Japan und das Risiko einer Währungsintervention

Der wichtigste psychologische Faktor für den USDJPY bleibt die Möglichkeit eines Eingreifens der japanischen Behörden. Das japanische Finanzministerium beobachtet den Devisenmarkt seit Monaten sehr genau und hat mehrfach betont, dass übermäßige Schwankungen des Yen Gegenmaßnahmen erforderlich machen könnten. Dabei ist nicht allein das Kursniveau entscheidend, sondern vor allem das Tempo der Abwertung.

In der Vergangenheit griff Japan immer dann ein, wenn die Yen-Schwäche zu schnell zunahm und Unternehmen sowie Verbraucher belastete. Ein schwacher Yen verteuert Energieimporte und Rohstoffe erheblich und erschwert damit die Bekämpfung der Inflation. Der heutige Feiertag erhöht zusätzlich die Aufmerksamkeit. Sinkende Liquidität kann stärkere Kursausschläge begünstigen. Gleichzeitig könnte eine Intervention unter solchen Bedingungen eine besonders hohe psychologische Wirkung entfalten. Dennoch muss Tokio sorgfältig abwägen. Ein zu früher Einsatz der Devisenreserven dürfte lediglich kurzfristige Wirkung zeigen, solange die fundamentalen Rahmenbedingungen den Dollar weiter unterstützen.

2. Der Zinsvorteil bleibt das stärkste Argument für den Dollar

Fundamental wird der USDJPY weiterhin vor allem durch die unterschiedliche Geldpolitik in den USA und Japan bestimmt. Die Bank of Japan hat zwar mit Zinserhöhungen begonnen, dürfte ihren Straffungskurs jedoch nur sehr langsam fortsetzen. Die US-Notenbank hält die Zinsen dagegen weiterhin auf einem hohen Niveau. Gleichzeitig diskutieren Investoren darüber, wann und in welchem Tempo erste Zinssenkungen erfolgen könnten.

Für den Devisenmarkt sind neben den Leitzinsen insbesondere die Anleiherenditen und die Erwartungen an die künftige Geldpolitik entscheidend. Bleibt die Fed vorsichtig und dämpft Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen, dürfte der Dollar weiter unterstützt werden. Selbst bei nachlassender Inflation können hohe Realzinsen die US-Währung attraktiv halten. Japan steht dagegen vor einem schwierigen Spagat. Eine zu schnelle geldpolitische Straffung könnte die ohnehin fragile Konjunktur belasten. Deshalb dürfte die Normalisierung der Geldpolitik nur langsam erfolgen.

3. Nahost-Konflikt und Ölpreise setzen den Yen zusätzlich unter Druck

Ein weiterer Belastungsfaktor für den Yen bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten. Die zunehmenden Spannungen im Persischen Golf erhöhen die Risiken für die Energieversorgung und treiben die Ölpreise nach oben. Höhere Energiepreise wirken sich auf mehreren Ebenen auf die Devisenmärkte aus.

Zum einen erschweren sie den weiteren Rückgang der Inflation und begrenzen damit den Spielraum der Notenbanken für Zinssenkungen. Zum anderen steigt in Phasen erhöhter Unsicherheit traditionell die Nachfrage nach dem US-Dollar als weltweit wichtigster Reservewährung. Auch das spricht kurzfristig für eine anhaltende Dollarstärke. Für Japan ist die Situation besonders schwierig, da das Land zu den größten Energieimporteuren zählt. Höhere Ölpreise verschlechtern die Handelsbilanz und erhöhen die Kosten in der gesamten Wirtschaft. Dadurch geraten die Fundamentaldaten des Yen zusätzlich unter Druck.

EURUSD Prognose: Welche Signale liefert der USDJPY?

Auch für die EURUSD Prognose liefert der USDJPY wichtige Hinweise. Solange der Dollar von hohen US-Renditen und dem Zinsvorsprung profitiert, bleibt die US-Währung auch gegenüber dem Euro grundsätzlich gut unterstützt. Technisch befindet sich der USDJPY weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend und handelt innerhalb eines steigenden Trendkanals. Der RSI liegt zwar im positiven Bereich, signalisiert bislang jedoch noch keine extreme Überkauftheit. Das spricht dafür, dass die Käufer aktuell weiterhin die Kontrolle besitzen.

Die entscheidende Frage lautet nun, ob der fundamentale Vorteil des Dollars ausreicht, um das steigende Risiko einer Intervention Japans zu überlagern. Sollte Tokio tatsächlich eingreifen, könnte dies kurzfristig zu einer deutlichen Gegenbewegung führen. Ohne politische Maßnahmen spricht das aktuelle Fundament jedoch weiterhin eher für einen starken Dollar.

Experten Fazit

Der USDJPY bleibt eines der spannendsten Währungspaare am Devisenmarkt. Der Dollar profitiert weiterhin vom deutlichen Zinsvorteil und attraktiven US-Renditen, während der Yen durch die langsame geldpolitische Normalisierung sowie steigende Energiepreise belastet wird.

Gleichzeitig nimmt mit jedem weiteren Kursanstieg das Risiko einer Intervention der japanischen Behörden zu. Genau diese Mischung aus starken Fundamentaldaten und politischem Risiko macht den USDJPY heute zum Chart des Tages und liefert zugleich wichtige Hinweise für die weitere EURUSD Prognose.

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FAQ

Warum ist der USDJPY heute der Chart des Tages?

Weil hohe US-Renditen, der Zinsvorteil des Dollars und das Risiko einer japanischen Intervention gleichzeitig auf den Markt wirken.

Was bedeutet der USDJPY für die EURUSD Prognose?

Die Entwicklung des USDJPY liefert wichtige Hinweise auf die allgemeine Stärke des US-Dollars und damit auch auf die Perspektiven des EURUSD.

Warum könnte Japan am Devisenmarkt eingreifen?

Eine zu schnelle Abwertung des Yen verteuert Energieimporte, erhöht den Inflationsdruck und belastet die japanische Wirtschaft. Daher könnte Tokio bei starken Kursbewegungen intervenieren.