USDJPY Prognose – Forex Aktuell Analyse

Der japanische Yen gehört heute zu den schwächsten G10-Währungen und verliert rund 0,9 % gegenüber dem US-Dollar. Damit bestätigt sich die aktuelle USDJPY Prognose, die durch zwei Faktoren bestimmt wird: einerseits die breite Dollar-Stärke, andererseits jüngste Kommentare eines Mitglieds der Bank of Japan (BoJ), welche die Markterwartungen für weitere Zinserhöhungen in Japan gedämpft haben.

►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

Auch am Anleihemarkt ist die Reaktion klar sichtbar: Japanische 10-jährige Staatsanleihen verzeichneten die stärkste Nachfrage seit 2023.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in JPY. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische USDJPY Prognose

Das Währungspaar USDJPY hat den 30-Tage-EMA bullish überwunden und damit eine Phase geringer Volatilität beendet. Aktuell stößt das Paar jedoch an die obere Grenze der Konsolidierung (100 %-Fibonacci-Retracement). Sollte der ISM-Report – insbesondere der Beschäftigungsindex – schwächer ausfallen als erwartet, könnte eine Korrektur einsetzen.

👉 Forex Aktuell Insight: Trader sollten den US-Konjunkturbericht im Blick behalten, da dieser kurzfristig für Richtungsimpulse sorgen dürfte.

Fundamentale Treiber – Forex Aktuell

BoJ-Gouverneur Ryozo Himino betonte, dass die Bank of Japan den Zinserhöhungspfad fortsetzen will, solange die Konjunktur stabil bleibt und die Inflation sich dem 2 %-Ziel nähert. Eine konkrete Ankündigung für das nächste Meeting blieb jedoch aus.

Dies führte dazu, dass die Markterwartung für eine 25-Basispunkte-Zinserhöhung im Jahr 2025 von 70 % auf rund 63 % zurückging.

Parallel dazu sah die jüngste Auktion japanischer 10-jähriger Staatsanleihen die höchste Nachfrage seit Oktober 2023. Dies drückte die Renditen von lokalen Hochs zurück auf 1,60 % (-2 Basispunkte).

Handelskonflikt USA–Japan – Forex Aktuell Hintergrund

Japans Chefunterhändler Ryosei Akazawa sagte kurzfristig seine Reise nach Washington ab. Grund sind Spannungen über Reis- und Autozölle. Während Japan bereit ist, US-Reisimporte im Rahmen der bestehenden Quoten zu erfüllen, hält es an den bisherigen Agrarzöllen fest. Gleichzeitig fordert Tokio, dass die USA ihre Verpflichtungen zur Senkung der Autozölle einhalten – im Gegenzug für die zugesagte Investitionsinitiative über 550 Milliarden USD.

Fazit – USDJPY Prognose

Die aktuelle USDJPY Prognose bleibt positiv, solange die Unterstützung durch den 30-Tage-EMA hält und die Erwartungen an die US-Daten keine deutliche Schwäche zeigen. Trader sollten sowohl die Forex Aktuell Datenlage (ISM-Bericht, US-Konjunkturindikatoren) als auch die geldpolitischen Signale der BoJ eng verfolgen.

Kernaussage: Kurzfristig spricht die Marktstimmung für eine Fortsetzung der Dollar-Stärke, mittelfristig bleibt jedoch die Entwicklung der US-Daten und die geldpolitische Linie der BoJ entscheidend.

