Chart des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (07.02.2025)

Der japanische Yen steigt gegenüber dem Dollar auf 151,8 und verzeichnet damit den vierten wöchentlichen Anstieg in Folge, da starke Wirtschaftsdaten und die Signale der BOJ, die auf eine Zinserhöhung hindeuten, die Erwartungen an eine Zinserhöhung befeuern. Das Währungspaar erreichte im frühen Handel mit 150,96 den stärksten Stand seit dem 10. Dezember und verzeichnete damit eine bemerkenswerte wöchentliche Aufwertung von 2 % – die stärkste seit November.  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anzeichen für eine wirtschaftliche Wiederbelebung Die Haushaltsausgaben im Dezember stiegen im Jahresvergleich um 2,7 % und übertrafen damit den erwarteten Anstieg von 0,5 % bei weitem. Dies war die erste Steigerung seit fünf Monaten. Die robusten Ausgabendaten in Kombination mit dem Anstieg der Reallöhne um 0,6 % im Dezember sind ein weiterer Beleg dafür, dass die wirtschaftliche Erholung Japans an Fahrt gewinnt, auch wenn die Behörden bei der Erklärung einer endgültigen Trendwende beim Konsum vorsichtig bleiben. Geldpolitischer Kurs Die Märkte preisen nun eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit einer weiteren BOJ-Zinserhöhung bis Juli ein, mit Sicherheit bis September, nachdem das BOJ-Vorstandsmitglied Naoki Tamura Signale eines aggressiven Kurses ausgesandt hat, wonach die Zinsen bis März 2026 mindestens 1 % erreichen sollten. Dies stellt eine deutliche Abkehr von der historischen Zinserhöhung auf 0,50 % im Januar dar – dem höchsten Zinssatz seit 17 Jahren. Warnung des IWF Der Internationale Währungsfonds hat zur Wachsamkeit hinsichtlich möglicher Spillover-Effekte einer steigenden Marktvolatilität auf die Liquiditätsbedingungen japanischer Finanzinstitute aufgerufen. Besonders besorgniserregend sind die Auswirkungen von Zinserhöhungen auf die Kosten für den Schuldendienst der Regierung, die sich bis 2030 voraussichtlich verdoppeln werden, sowie mögliche Zunahmen bei Unternehmensinsolvenzen. Strategischer Ausblick Obwohl die Aufwärtsdynamik des Yen erheblich ist, sehen die Analysten von Barclays nur ein begrenztes Potenzial für anhaltende starke Rückgänge des USDJPY, da die anhaltenden Kapitalabflüsse aus Japan und die negativen Realzinsen weiterhin Gegenwind bedeuten. Die anstehenden Lohnverhandlungen im Frühjahr, die voraussichtlich zu einer weiteren Erhöhung um 5 % führen werden, könnten jedoch den aggressiven Kurs der Bank of Japan aufrechterhalten und eine weitere Aufwertung des Yen unterstützen.  USDJPY Forexpaar im Tageschart Der USDJPY wird über dem 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level gehandelt, das als Unterstützung dient und sich in der Vergangenheit als gültig erwiesen hat. Dieses Niveau fällt auch mit dem 200-Tage-SMA bei 152 zusammen. Um wieder an Aufwärtsdynamik zu gewinnen, wird das 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level, das mit dem 100-Tage-SMA übereinstimmt, von entscheidender Bedeutung sein. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends könnte zu einem erneuten Test des 50 %-Fibonacci-Retracement-Levels führen, das zuvor bereits Umkehrungen ausgelöst hat. Der RSI befindet sich in einer rückläufigen Divergenz und nähert sich derzeit der überverkauften Zone, während sich der MACD im Abwärtstrend weiter ausweitet. Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

