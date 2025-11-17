EURUSD Prognose & Chart des Tages: Japans Wirtschaft schrumpft

Das Wichtigste in Kürze Japans Wirtschaft schrumpft erstmals seit sechs Quartalen

Die Finanzmärkte reagieren stark auf fiskalische Risiken

Für die EURUSD-Prognose bleibt das Umfeld kurzfristig stabil

Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal erstmals seit sechs Quartalen geschrumpft und verzeichnete ein Minus von 0,4 % q/q (–1,8 % annualisiert). Hauptgrund ist der Rückgang der Exporte, ausgelöst durch die US-Zollmaßnahmen. Gleichzeitig belasteten neue Wohnbauregeln die Nachfrage nach Immobilien. Obwohl der Abschwung weniger stark ausfiel als erwartet, steigt der Druck auf die Politik, ein umfangreiches Konjunkturpaket bereitzustellen – im Gespräch sind mehr als 17 Billionen JPY, um Haushalte und Schlüsselbranchen zu unterstützen. Positive Signale trotz Rezession Trotz der negativen Gesamtzahl gab es Lichtblicke: Die Industrieproduktion im September überraschte positiv ,

Investitionen der Unternehmen blieben widerstandsfähig,

Die Wachstumsfundamentaldaten zeigen keine strukturelle Schwäche. Allerdings fällt der deutliche Rückgang der Stimmung im Industriesektor auf – besonders im Vergleich zur globalen Erholung der letzten Monate. Geldpolitik: BoJ bleibt vorsichtig Die Bank of Japan hält an ihrer zurückhaltenden Linie fest. Die Kerninflation liegt weiterhin unter dem Ziel,

Gouverneur Ueda betont Geduld,

Mehrere Regierungsberater sprechen sich dafür aus, Zinserhöhungen erst im Frühjahr 2026 in Betracht zu ziehen. Finanzmärkte reagieren – Fokus auf Anleihen, nicht auf FX Die Märkte reagierten deutlich stärker auf die fiskalischen Belastungen als auf die BIP-Daten selbst. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen stiegen spürbar; 20-jährige JGBs erreichten Niveaus wie zuletzt 1999 .

Der Markt zeigt sich zunehmend skeptisch bezüglich des hohen Finanzierungsbedarfs. Ein höheres Angebot an Staatsanleihen, ein wachsender fiskalischer Risikoaufschlag und das große Stimuluspaket belasteten die Anleihekurse. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auswirkungen auf FX & EURUSD Prognose Im Devisenmarkt blieb die Reaktion begrenzt: Der Yen bewegte sich nur leicht um 0,00–0,10 % gegenüber G10-Währungen.

