Chart des Tages 🔴USDJPY Forexpaar (22.10.2024)

Das W√§hrungspaar USD/JPY stieg am Montag sprunghaft an, durchbrach die kritische Marke von 150,00 und erreichte neue H√∂chstst√§nde, was sofort Spekulationen √ľber eine m√∂gliche Intervention Japans ausl√∂ste. Das W√§hrungspaar erreichte 150,78, was einem Anstieg von √ľber 150 Pips gegen√ľber den Tiefstst√§nden des asiatischen Handels entspricht, da mehrere Faktoren zusammenwirkten, um den Yen gegen√ľber dem Dollar zu schw√§chen.

Diese bedeutende Bewegung erfolgt vor dem Hintergrund einer erh√∂hten politischen Unsicherheit in Japan, wo j√ľngste Umfragen auf die M√∂glichkeit einer Minderheitsregierung nach den bevorstehenden Wahlen am 27. Oktober hindeuten. Die politische Instabilit√§t √ľbt zus√§tzlichen Druck auf den Yen aus, da die M√§rkte mit den m√∂glichen Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan zu k√§mpfen haben.

   

US-Treasury-Zinsstrukturkurve. Quelle: Bloomberg

Der Anstieg der Renditen f√ľr US-Staatsanleihen ist weiterhin ein wichtiger Faktor, wobei die 10-j√§hrige Benchmark √ľber 4,11 % kletterte. Diese Renditedifferenz ist nach wie vor ein entscheidender Faktor f√ľr die St√§rke des Dollars gegen√ľber dem Yen, insbesondere da die M√§rkte nun f√ľr das kommende Jahr etwa zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte einpreisen, was konservativer ist als zuvor erwartet.

Die Aufmerksamkeit des Marktes hat sich auf m√∂gliche Interventionen der japanischen Beh√∂rden verst√§rkt. In Mizuhos w√∂chentlichem Ausblick wurde ausdr√ľcklich darauf hingewiesen, dass ‚Äědie verbale Interventionsgefahr steigt, wenn USD/JPY √ľber 150 steigt, was auf eine erh√∂hte Wachsamkeit der Marktteilnehmer hinsichtlich m√∂glicher Ma√ünahmen des Finanzministeriums oder der Bank of Japan hindeutet‚Äú.

Die politische Dimension macht die Aussichten f√ľr die W√§hrung noch komplexer. Sollte die regierende LDP-Komeito-Koalition ihre Mehrheit verlieren, k√∂nnte dies die F√§higkeit der Bank of Japan, ihren schrittweisen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zu vollziehen, erheblich beeintr√§chtigen. Die unterschiedlichen Positionen der Oppositionsparteien zur Geldpolitik, von denen einige weiterhin akkommodierende Ma√ünahmen bef√ľrworten, sorgen f√ľr zus√§tzliche Unsicherheit auf dem Markt.

Die kurzfristige Handelsdynamik zeigt eine verstärkte Absicherungstätigkeit, wobei die Optionsmärkte eine wachsende Nachfrage nach Schutz vor starken Yen-Bewegungen widerspiegeln. Diese defensive Positionierung deutet darauf hin, dass sich die Marktteilnehmer auf mögliche Interventionen oder eine erhöhte Volatilität im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen vorbereiten.

Mit Blick auf die Zukunft ist das W√§hrungspaar mit mehreren Risiken f√ľr Schl√ľsselereignisse konfrontiert, darunter:

Die japanischen Parlamentswahlen am 27. Oktober

Anstehende Reden von Entscheidungsträgern der Federal Reserve

Fortgesetzte √úberwachung der Renditebewegungen von US-Staatsanleihen

Mögliche Interventionen japanischer Behörden

Zweitägige Sitzung der Bank of Japan, die am 31. Oktober endet, mit erwarteter Pause bei den Zinserhöhungen

Zusammenfassend l√§sst sich sagen, dass der dramatische Anstieg des USD/JPY-Kurses auf √ľber 150 auf ein Zusammentreffen von politischer Unsicherheit in Japan, steigenden US-Renditen und sich ver√§ndernden geldpolitischen Erwartungen zur√ľckzuf√ľhren ist. Der Markt reagiert weiterhin sehr empfindlich auf m√∂gliche Interventionen, wobei die Trader sowohl die technischen Niveaus als auch die geldpolitischen Signale der japanischen Beh√∂rden genau beobachten. Die bevorstehenden Wahlen machen ein bereits volatiles W√§hrungspaar noch komplexer, was auf eine anhaltend hohe Volatilit√§t in naher Zukunft hindeutet.

 

 

USDJPY im Tageschart

Der USDJPY wird nach einem starken Anstieg gestern √ľber seiner 100-Tage-SMA gehandelt, was auf kurzfristige St√§rke hindeutet. Er n√§hert sich nun dem wichtigen Widerstand in der N√§he der 200-Tage-SMA, der mit einem kritischen Fibonacci-Retracement-Level zusammenf√§llt. Damit der japanische Yen wieder an St√§rke gewinnt, muss er zun√§chst unter die 100-Tage-SMA bei 149,211 fallen und das durch das zuvor erreichte Hoch bei 147,166 festgelegte Unterst√ľtzungsniveau anvisieren. Der RSI konsolidiert seit fast einem Monat unterhalb der √ľberkauften Niveaus, und der MACD bleibt eng, was darauf hindeutet, dass eine erhebliche Volatilit√§t bevorstehen k√∂nnte.

Quelle: xStation5 von XTB

 

