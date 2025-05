CHART des Tages 🔴 USDJPY Forexpaar (23.05.2025)

Der US-Dollar schwächte sich gegenüber dem japanischen Yen ab, wobei das USD/JPY Währungspaar um 0,5 % auf 143,45 fiel, da die Kerninflation in Japan im April auf 3,5 % stieg – das schnellste Jahreswachstum seit über zwei Jahren –, während der eskalierende Zolldruck der USA weiterhin die exportabhängige japanische Wirtschaft belastet. Inflationsanstieg verstärkt Erwartungen einer Zinserhöhung Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der japanische Kern-Verbraucherpreisindex stieg im April gegenüber dem Vorjahr auf 3,5 % und übertraf damit die Marktprognosen von 3,4 % und den Wert von 3,2 % im März. Dies ist der höchste Wert seit Januar 2023 (4,2 %) und liegt damit seit mehr als drei Jahren deutlich über dem Zielwert der Bank of Japan von 2 %. Die von der BOJ genau beobachtete Kerninflation stieg von 2,9 % im März auf 3,0 %. Der Anstieg war vor allem auf die Lebensmittelinflation zurückzuführen, die von 6,2 % auf 7,0 % beschleunigte, da die Unternehmen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres in Japan Preiserhöhungen durchführten. Die Reispreise stiegen im Jahresvergleich um 98,6 %, während Schokolade um 31 % zulegte. Die Märkte preisen nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BOJ bereits im Juli ein, wobei ING-Analysten eine Anhebung um 25 Basispunkte vor einer längeren Pause aufgrund der Handelsunsicherheiten prognostizieren. Handelsstreitigkeiten verschärfen sich Die stärkeren Inflationsdaten kommen zu einer Zeit, in der Japan unter dem zunehmenden Druck der Zölle der Trump-Regierung steht, darunter 25 % auf Automobile – ein Sektor, den Premierminister Shigeru Ishiba als „nationale Krise“ für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt bezeichnet hat. Japans oberster Handelsunterhändler Ryosei Akazawa führt intensive Gespräche mit US-Vertretern, wobei nach den Treffen an diesem Wochenende eine vierte Runde für den 30. Mai geplant ist. Die Zollandrohung zwingt japanische Unternehmen wie den Autoteilehersteller Kyowa Industrial dazu, ihre jahrzehntelangen Geschäftsmodelle zu überdenken. Die Diversifizierung des 78 Jahre alten Unternehmens in den Bereich Medizinprodukte wird durch Zölle behindert, die auch für medizinische Geräte gelten, was den breiten Umfang der Handelsbarrieren verdeutlicht, von denen Japans Produktionsstandort betroffen ist. JGB-Markt unter Druck Zusätzlich zur Volatilität des Yen geriet der japanische Markt für Staatsanleihen diese Woche unter erheblichen Druck, wobei die Renditen für sehr langfristige Anleihen Rekordhöhen erreichten. Die Rendite 30-jähriger JGBs stieg auf 3,175 % und damit nahe ihren Allzeithoch von 3,185 %, während die Rendite 40-jähriger Anleihen am Donnerstag einen Rekordwert von 3,675 % erreichte. Eine schwache Auktion 20-jähriger Anleihen unterstrich die nachlassende Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen angesichts der Konjunktursorgen und steigender Inflationserwartungen. Die Kombination aus anhaltender Inflation über dem Zielwert, einer möglichen Straffung der Geldpolitik durch die BOJ und anhaltenden Handelsspannungen mit den USA schafft ein komplexes Umfeld für den USD/JPY, der wahrscheinlich volatil bleiben wird, da die Märkte die konkurrierenden innen- und außenwirtschaftlichen Belastungen für die japanische Wirtschaft abwägen. Das USDJPY Forexpaar im Tageschart USDJPY notiert unterhalb des 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus. Das Paar bleibt nach einem erneuten Test der 100-Tage-EMA im Abwärtstrend. Der RSI zeigt eine bärische Divergenz und bildet niedrigere Hochs, während der MACD nach einem bärischen Signal weiter ansteigt.    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

