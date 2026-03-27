USDJPY Prognose: Chart des Tages zeigt Druck nahe 160 - droht Intervention?

USDJPY steht weiterhin unter starkem Druck und handelt aktuell in der Spanne von 159,50 bis 159,80 – nahe der psychologisch wichtigen Marke von 160,00. Die Kursbewegung wird durch eine Kombination aus Dollarstärke, zunehmenden Sorgen über mögliche Interventionen der japanischen Regierung sowie makroökonomischen und geopolitischen Faktoren bestimmt. ► USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chart des Tages: Was bewegt USDJPY? Dollarstärke und globale Spannungen Die aktuelle USDJPY Prognose wird maßgeblich durch die Stärke des US-Dollars beeinflusst. In Zeiten steigender geopolitischer Spannungen – insbesondere im Nahen Osten – gilt der Dollar als sicherer Hafen. Die erhöhte Nachfrage nach dem USD begrenzt Aufwertungspotenzial beim Yen, insbesondere in einem Umfeld steigender Risikoaversion und Unsicherheit an den Rohstoffmärkten. Risiko einer Intervention durch Japan Ein zentraler Faktor im Chart des Tages ist die steigende Wahrscheinlichkeit einer Intervention durch japanische Behörden. Diese haben zuletzt mehrfach signalisiert, dass ein Überschreiten der Marke von 160,00 nicht toleriert werden könnte. Ziel möglicher Eingriffe ist es: die Stabilität der Wirtschaft zu sichern

Importkosten zu begrenzen

inflationären Druck zu kontrollieren Ein schwacher Yen verteuert insbesondere Energieimporte und belastet damit die japanische Wirtschaft erheblich. Geldpolitik bleibt entscheidend Die divergierende Geldpolitik bleibt ein Schlüsselfaktor in jeder USDJPY Prognose: Die Bank of Japan verfolgt weiterhin eine ultra-lockere Geldpolitik

In den USA bleiben die Zinsen auf erhöhtem Niveau Diese Zinsdifferenz macht den Dollar für Investoren attraktiver und stützt den Aufwärtstrend von USDJPY im kurzfristigen bis mittelfristigen Vergleich. Energiepreise und Handelsbilanz Japans Japan ist stark von Energieimporten abhängig. Steigende Öl- und Gaspreise führen zu: höheren Importkosten

einer schwächeren Handelsbilanz

zusätzlichem Inflationsdruck In Kombination mit einem starken Dollar verstärkt dies die Schwäche des Yen und hält USDJPY auf erhöhtem Niveau. Fazit zur USDJPY Prognose Der Chart des Tages zeigt: USDJPY bleibt stark abhängig von mehreren Schlüsselfaktoren – insbesondere der Dollarstärke, möglichen Interventionen Japans und externen Einflüssen wie Energiepreisen und geopolitischen Risiken. Während der Aufwärtsdruck bestehen bleibt, könnte die Nähe zur Marke von 160,00 kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen. Eine nachhaltige Bewegung darüber hinaus dürfte stark von politischen Entscheidungen in Japan abhängen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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