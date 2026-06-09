Chart des Tages: USDNOK Prognose vor Inflationsdaten aus Norwegen und den USA

- Inflationsdaten als entscheidender Impulsgeber
- USDNOK testet wichtige Widerstandszone
- Geopolitische Risiken bleiben im Fokus
- Inflationsdaten als entscheidender Impulsgeber
- USDNOK testet wichtige Widerstandszone
- Geopolitische Risiken bleiben im Fokus
Der Anstieg der Energiepreise zu Wochenbeginn erwies sich als nur von kurzer Dauer und belastete die norwegische Krone erneut. Im heutigen Chart des Tages nähert sich das Währungspaar USDNOK der Marke von 9,50 und damit dem höchsten Niveau seit rund zwei Monaten. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten dürften insbesondere die morgen anstehenden Inflationsdaten aus Norwegen und den USA die weitere Richtung der USDNOK Prognose bestimmen.
► USDNOK WKN: A0AEZY | ISIN: XC000A0AEZY9 | Ticker: USD/NOK
Geopolitik bleibt wichtiger Treiber für die USDNOK Prognose
Der jüngste Schlagabtausch zwischen Israel und Iran hat erneut Zweifel an der fragilen Waffenruhe in der Region geweckt. Unter dem Druck der USA stellten beide Seiten weitere Angriffe zunächst ein. Die Lage bleibt jedoch äußerst angespannt, was die Volatilität an den Rohstoffmärkten hoch halten könnte.
Da Norwegen als bedeutender Energieexporteur gilt, haben Schwankungen bei Öl- und Gaspreisen direkten Einfluss auf die norwegische Krone und damit auch auf die USDNOK Prognose.
Inflationsdaten rücken in den Fokus
Für Norwegen erwarten Analysten morgen eine unveränderte Kerninflation von 3,2% im Jahresvergleich sowie einen leichten Rückgang der Gesamtinflation auf 3,1% im Jahresvergleich. Sollte die Inflation überraschend höher ausfallen, könnten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Norges Bank steigen.
Zur Erinnerung: Die norwegische Zentralbank hatte im Mai erstmals seit 2023 die Zinsen angehoben. Ausschlaggebend waren steigende Inflationserwartungen, ein weiterhin starkes Lohnwachstum sowie die hartnäckig hohe Kerninflation.
In den USA rechnen Ökonomen mit einem Anstieg des VPI auf 4,2% im Jahresvergleich. Die Kerninflation dürfte laut Konsens auf 2,9% im Jahresvergleich zulegen. Die Märkte haben bereits eine Zinserhöhung der US-Notenbank für 2026 eingepreist. Zusätzlicher Inflationsdruck könnte die Wahrscheinlichkeit einer früheren Straffung der Geldpolitik erhöhen.
Chart des Tages: Technische Analyse des USDNOK
Chart 1: USDNOK (01.07.2025 - 09.06.2026)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Erreichen eines lokalen Tiefs bei 9,13 setzte eine starke Aufwärtsbewegung ein. Bereits zwei wichtige Widerstandsbereiche wurden überwunden. Aktuell nähert sich der Kurs dem 50%-Fibonacci-Retracement, das als entscheidender Prüfstein für den laufenden Aufwärtstrend fungieren könnte.
Auch die technischen Indikatoren bestätigen die Dynamik der Bewegung. Der RSI notiert derzeit bei rund 67 Punkten und signalisiert, dass sich der Markt zunehmend im überkauften Bereich bewegt. Dies könnte kurzfristig eine Konsolidierung oder eine Abschwächung des Aufwärtsmomentums begünstigen.
USDNOK Prognose: Wichtige Kursmarken
Bullishes Szenario
Gelingt es den Käufern, den Kurs nachhaltig oberhalb des getesteten 50%-Fibonacci-Retracements zu etablieren, könnte die nächste Zielzone bei 9,56 liegen. Dort treffen das 61,8%-Fibonacci-Retracement und der 100-Tage-EMA aufeinander.
Bearishes Szenario
Scheitert der USDNOK dagegen am aktuellen Widerstand, könnte eine Rückkehr zum übergeordneten Abwärtstrend folgen. In diesem Fall wären die zuletzt etablierten Unterstützungsbereiche die nächsten potenziellen Kursziele.
Fazit
Die morgigen Inflationsdaten aus Norwegen und den USA dürften entscheidend für die kurzfristige Entwicklung des Währungspaars sein. Aus technischer Sicht befindet sich der Markt an einem wichtigen Wendepunkt. Damit bleibt die USDNOK Prognose besonders spannend, während der heutige Chart des Tages auf eine mögliche Richtungsentscheidung in den kommenden Handelstagen hindeutet.
Autor: Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB
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FAQ zur USDNOK Prognose
Warum steigt USDNOK aktuell?
USDNOK profitiert derzeit von der Stärke des US-Dollars und der Schwäche der norwegischen Krone. Zudem sorgen Unsicherheiten an den Rohstoffmärkten und Erwartungen an die Geldpolitik für zusätzliche Kursbewegungen.
Welche Rolle spielen die Inflationsdaten für die USDNOK Prognose?
Die Inflationsdaten aus Norwegen und den USA beeinflussen die Zinserwartungen der Märkte. Höhere Inflationswerte können die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen erhöhen und dadurch den USDNOK-Kurs bewegen.
Welche Kursmarken sind bei USDNOK derzeit wichtig?
Auf der Oberseite rückt die Marke von 9,56 als nächstes Ziel in den Fokus. Auf der Unterseite könnten die zuletzt überwundenen Unterstützungszonen bei einer Korrektur wieder relevant werden.
Wie beeinflussen Ölpreise die norwegische Krone?
Norwegen ist einer der größten Energieexporteure Europas. Steigende Öl- und Gaspreise stärken häufig die norwegische Krone, während fallende Energiepreise tendenziell belastend wirken.
Wie lautet die aktuelle USDNOK Prognose?
Die technische Ausgangslage bleibt kurzfristig positiv, solange sich der Kurs oberhalb der jüngsten Ausbruchsmarken halten kann. Die morgigen Inflationsdaten könnten jedoch über die nächste größere Kursbewegung entscheiden.
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