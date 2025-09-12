Die Futures auf WTI Rohöl (OIL) legen heute um mehr als 2 % zu. Getrieben wird die Rally von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem anhaltenden Ukraine-Krieg, die mögliche Angebotsunterbrechungen auslösen könnten. Trotz hoher Lagerbestände und konstanter OPEC-Produktion signalisiert der Markt kurzfristige Stabilisierung. ►WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Ölmarkt-Highlights US-Lagerbestände: Die Rohölvorräte in den USA stiegen in der Woche zum 5. September 2025 um 3,9 Millionen Barrel auf 424,6 Millionen Barrel , obwohl Analysten mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Vergleich zum Durchschnitt: Die Vorräte liegen 3 % unter dem Fünfjahres-Schnitt. Destillate sind 9 % darunter, Benzinbestände bewegen sich nahe normaler Werte.

Produkte: Benzinvorräte stiegen um 1,5 Mio. Barrel, Destillate sogar um 4,7 Mio. Barrel – eine deutliche Trendwende.

Nachfrage: Der Verbrauch von Erdölprodukten lag im Vier-Wochen-Schnitt bei 20,9 Mio. Barrel pro Tag – ein Plus von 2 % im Jahresvergleich.

Raffinerien: Die Auslastung sank auf 91,3 % (von 93,1 %). Inputs gingen auf 16,2 Mio. Barrel pro Tag zurück.

Handel: Die US-Rohölimporte stiegen um 420.000 Barrel pro Tag auf 6,8 Mio., während die Exporte um 280.000 Barrel zurückgingen.

Produktion: Mit 13,4 Mio. Barrel pro Tag liegt die US-Produktion nahe Rekordniveau. Das Bild zeigt eine Mischung aus starker Produktion, höherem Import, sinkender Raffinerieaktivität und geringerem Export. Dennoch bewegen sich die Lagerbestände im historischen Rahmen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen EIA Ölmarkt-Report Globale Nachfrage: 2025 wird ein Anstieg um 740.000 Barrel pro Tag erwartet. Während die OECD zu Jahresbeginn robust bleibt, könnte später ein Rückgang folgen.

Angebot: Mit 106,9 Mio. Barrel pro Tag erreichte die weltweite Produktion im August einen Rekordwert. 2025 wird ein Wachstum um 2,7 Mio. Barrel pro Tag erwartet, 2026 um weitere 2,1 Mio.

Raffinerien: Durchsätze kletterten im August auf ein Rekordhoch von 85,1 Mio. Barrel pro Tag, sinken jedoch bis Oktober saisonal um 3,5 Mio.

Lager: Weltweit stiegen die Ölbestände im Juli um 26,5 Mio. Barrel, seit Jahresbeginn um 187 Mio. – bleiben aber 67 Mio. unter dem Fünfjahresdurchschnitt.

Geopolitik: Sanktionen gegen Russland und Iran zeigen bisher nur begrenzte Wirkung. Das EU-Verbot für Raffinerieprodukte ab 2026 könnte den Handel jedoch stärker beeinflussen.

OPEC+: Am 7. September beschlossen die Produzentenländer eine Lockerung der zweiten Kürzungsrunde mit 137.000 Barrel pro Tag ab Oktober – die tatsächlichen Zuwächse bleiben jedoch hinter den Zielen zurück.

Nicht-OPEC: Länder wie USA, Brasilien, Kanada, Guyana und Argentinien liefern das gleiche Produktionswachstum wie OPEC+ bis 2026. Die Prognosen gehen davon aus, dass globale Ölbestände im 2. Halbjahr 2025 im Schnitt um 2,5 Mio. Barrel pro Tag wachsen, da das Angebot die Nachfrage übersteigt – es sei denn, geopolitische Risiken ändern das Gleichgewicht. Technische Analyse: WTI Rohöl Preis Im Tageschart (WTI OIL) sehen wir heute einen klaren Aufwärtsschub. Der WTI Rohöl Preis stieg kurzzeitig bis auf 64 USD, wo die erste Widerstandszone liegt. Charttechnische Muster deuten auf kurzfristige Korrekturen hin, doch das bullische Momentum bleibt bestehen. ➡️ Damit ist der WTI Rohöl Preis unser Chart des Tages, mit hoher Relevanz für Trader und Investoren. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

