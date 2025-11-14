WTI Prognose: Chart des Tages zeigt Ölpreisanstieg nach Angriff

Das Wichtigste in Kürze Ukrainischer Drohnenangriff treibt Ölpreise hoch

WTI Prognose bleibt volatil

Wachsende geopolitische Risiken

Die Ölpreise ziehen heute spürbar an, nachdem ein ukrainischer Drohnenangriff den wichtigen russischen Exporthafen Novorossiysk am Schwarzen Meer getroffen hat. Ein Schiff wurde beschädigt, im Sheskharis-Ölterminal brachen Brände aus. Der Vorfall macht den Chart des Tages besonders relevant, da er die kurzfristige Marktreaktion klar sichtbar macht. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Der Hafen zählt zu den zentralen Exportknotenpunkten für russisches Rohöl und raffinierte Produkte – etwa 760.000 Barrel pro Tag werden hier umgeschlagen. Jede Störung löst daher sofort Sorgen über die Versorgungslage aus. Der erneute Angriff ist Teil einer breiter angelegten ukrainischen Strategie gegen russische Energieinfrastruktur, nur wenige Wochen nach dem vorangegangenen Schlag gegen Anlagen in Tuapse. Die Häufung dieser Ereignisse erhöht das Risiko weiterer Lieferunterbrechungen zu einem Zeitpunkt, an dem Moskau bereits mit logistischen Engpässen infolge verschärfter westlicher Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil kämpft. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unsere WTI Prognose reflektiert diese zunehmenden Risiken: Zwar schossen Brent und WTI unmittelbar nach dem Angriff zeitweise um 2,50 % in die Höhe und erreichten rund 60,50 USD pro Barrel, doch der Markt zeigt insgesamt eine gedämpfte Reaktion. Aktuell notiert WTI immer noch etwa 1,40 % höher bei 59,40 USD. Die Entwicklung bleibt jedoch fragil – geopolitische Unsicherheiten könnten jederzeit neue Preisschübe auslösen. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.