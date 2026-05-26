Chart des Tages: WTI Ölpreis unter Druck - Korrektur trotz Iran-Hoffnung

Das Wichtigste in Kürze Der WTI Ölpreis steigt nach Berichten über US-Angriffe im Süden Irans kurzfristig an

Technisch befindet sich der WTI Ölpreis weiterhin in einer Korrekturphase

Der Bruch unter wichtige kurzfristige gleitende Durchschnitte signalisiert kurzfristige Schwäche

Nach der verbesserten Marktstimmung zu Wochenbeginn, die zu einem deutlichen Rückgang der Energiepreise geführt hatte, sehen wir heute eine teilweise Gegenbewegung. Auslöser sind Berichte über einen Angriff der US-Streitkräfte auf Einrichtungen im Süden Irans - vermutlich in der Nähe von Bandar Abbas. Der WTI Ölpreis legt im frühen Handel um rund 1,4% zu. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL Die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran begrenzen derzeit jedoch das Aufwärtspotenzial beim Ölpreis. Laut Medienberichten konzentrieren sich beide Seiten inzwischen vor allem auf die endgültige Formulierung eines möglichen Abkommens zwischen Washington und Teheran. Anleger warten weiterhin auf neue Informationen, die bestätigen oder widerlegen könnten, dass sich die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern verringern. Gleichzeitig sorgen die anhaltenden Angriffe Israels auf den Libanon weiterhin für Unsicherheit und belasten die Stimmung an den Märkten. Chart des Tages: Technische Lage beim WTI Ölpreis Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der WTI Ölpreis befindet sich aktuell in einer tieferen Korrekturphase nach dem Erreichen lokaler Hochs. Die jüngsten Kerzenformationen deuten auf zunehmenden Verkaufsdruck hin. Die Marke von 90 USD fungiert dabei sowohl als nächstes Unterstützungsniveau als auch als wichtige psychologische Barriere. Eine Verteidigung dieses Bereichs bleibt entscheidend für die Bullen. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 85 USD. Auf der Oberseite wird der Markt derzeit durch den fallenden gleitenden Durchschnitt SMA 50 begrenzt, der als dynamischer Widerstand fungiert. Fibonacci-Retracements Ein Rückgang unter das 38,2 %-Retracement sowie ein Tagesschlusskurs unterhalb dieser Marke gelten als klassisches technisches Signal für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung des 50 %-Retracements. Dieses fällt gleichzeitig mit der wichtigen Unterstützung bei 85 USD zusammen. Gleitende Durchschnitte Der WTI Ölpreis ist inzwischen unter die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte gefallen, darunter auch unter den SMA 50. Dies bestätigt eine kurzfristige Verschiebung hin zu einer bärischen Marktstimmung. Der langfristige Durchschnitt - die rote SMA-100-Linie - zeigt jedoch weiterhin nach oben und verläuft unterhalb des aktuellen Kurses. Damit bleibt der langfristige Aufwärtstrend trotz der aktuellen Korrektur weiterhin intakt. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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