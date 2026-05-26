DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit bullischem Ausblick auf neue Rekordstände

Der DAX ist gestern bei 25.142 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte sich im weiteren Verlauf robust. Nach anfänglichen Abschlägen stabilisierte sich der Index mit Beginn des Xetra-Handels schnell und arbeitete sich im Tagesverlauf sukzessive nach oben. Größere Rücksetzer blieben aus. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich schließlich bei 25.401 Punkten aus dem Handel.

Auch die Marktbreite war klar positiv: 36 der 40 DAX-Werte schlossen im Plus. Zu den stärksten Aktien gehörten MTU mit einem Plus von 6,97 Prozent, Daimler Truck mit 5,21 Prozent sowie Infineon mit ebenfalls 5,21 Prozent Kursgewinn. Schwächer präsentierten sich Fresenius, BASF und Brenntag.

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💡 Key Takeaways

Der DAX bleibt technisch bullish, solange die SMA20 bei 25.340 Punkten verteidigt wird - neue Allzeithochs bleiben damit realistisch.

Oberhalb von 25.518 Punkten könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 25.700 Punkte beschleunigen.

Die Marktstimmung bleibt mit einem Fear-and-Greed-Index von 59 Punkten weiterhin optimistisch und unterstützt aktuell das bullische Szenario.

DAX Prognose: Stundenchart bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart bleibt das technische Bild freundlich. Der DAX notiert weiterhin oberhalb der SMA20 bei aktuell 25.340 Punkten. Besonders positiv ist, dass Rücksetzer im Frühhandel erneut an dieser Durchschnittslinie aufgefangen wurden.

Kann sich der DAX weiter oberhalb der SMA20 etablieren, rücken erneut die Hochs vom Montag sowie das Allzeithoch in den Fokus. Darüber wären weitere Kursziele im Bereich von 25.695 bis 25.715 Punkten sowie 25.835 bis 25.850 Punkten denkbar.

Auf der Unterseite bleibt die SMA50 bei aktuell 25.106 Punkten die zentrale Unterstützung. Diese Durchschnittslinie hat bereits in den vergangenen Handelstagen mehrfach stabilisiert. Sollte der DAX die SMA20 nachhaltig unterschreiten, dürfte die SMA50 verstärkt in den Fokus rücken.

Einschätzung 1h-Chart:

Kurzfristige DAX Prognose: bullisch

Wichtige Unterstützung: 25.340 Punkte

Nächste Widerstände: 25.449 Punkte und Allzeithoch

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DAX Aktuell im 4h-Chart: Bullen behalten Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das mittelfristige Chartbild bleibt konstruktiv. Der DAX konnte sich in den vergangenen Handelstagen wieder über alle relevanten Durchschnittslinien schieben und dort etablieren.

Die SMA20 im 4h-Chart verläuft aktuell bei 25.024 Punkten und dient weiterhin als wichtige Orientierung für die kurzfristige Trendrichtung. Solange der DAX oberhalb dieser Marke notiert, bleibt die übergeordnete DAX Prognose positiv.

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 bei aktuell 24.576 Punkten würde das bullische Szenario eintrüben. Darunter könnte die SMA200 bei 24.273 Punkten als nächste wichtige Unterstützung fungieren.

Einschätzung 4h-Chart:

Mittelfristige DAX Prognose: bullisch

Relevante Unterstützungen: 25.024 und 24.576 Punkte

Oberseite bleibt technisch offen

DAX Prognose für Dienstag, 26.05.2026

Der DAX startet heute bei 25.308 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit leicht unter dem gestrigen Tagesschluss.

Bullisches Szenario

Können die Bullen die Marke von 25.308 Punkten verteidigen, wären weitere Anstiege in Richtung:

25.344 bis 25.346 Punkte

25.396 bis 25.398 Punkte

25.463 bis 25.465 Punkte

25.518 bis 25.520 Punkte

denkbar.

Oberhalb dieser Marken könnte die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von 25.693 bis 25.713 Punkten fortgesetzt werden.

Bärisches Szenario

Scheitert der DAX dagegen an der 25.308-Punkte-Marke, könnten Rücksetzer in Richtung:

25.264 bis 25.262 Punkte

25.214 bis 25.212 Punkte

25.145 bis 25.143 Punkte

25.105 bis 25.103 Punkte

folgen.

Unterhalb von 25.088 Punkten würde sich das Chartbild kurzfristig eintrüben. Dann könnten weitere Unterstützungen bei 25.049 Punkten sowie 25.018 Punkten angelaufen werden.

DAX Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

25.340 Punkte

25.463 Punkte

25.531 Punkte

25.621 Punkte

25.808 Punkte

25.986 Punkte

Unterstützungen

25.272 Punkte

25.106 Punkte

25.024 Punkte

24.835 bis 24.811 Punkte

24.624 bis 24.609 Punkte

24.576 bis 24.532 Punkte

24.421 Punkte

Marktstimmung: Anleger bleiben optimistisch

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 59 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Optimismus geprägte Marktstimmung. Bereits in den vergangenen Wochen bewegte sich der Indikator konstant im Bereich "Greed".

Aus contrarian Sicht mahnt dies zwar zur Vorsicht, gleichzeitig unterstützt die positive Stimmung derzeit weiterhin die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten.

Fazit zur DAX Prognose

Die technische Ausgangslage bleibt freundlich. Sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Zeitfenster dominiert weiterhin das bullische Szenario. Solange der DAX oberhalb der SMA20 notiert, bleiben neue Hochs und ein möglicher Angriff auf das Allzeithoch realistisch.

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einer leicht aufwärtsgerichteten bis seitwärts gerichteten Bewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange zwischen 25.227 und 25.573 Punkten.

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