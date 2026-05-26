Nasdaq 100 Prognose heute: Neue Rekordhochs im Fokus - Nasdaq 100 Analyse für den 26.05.2026

- Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose hat sich leicht eingetrübt, da der Index im Stundenchart unter die SMA20 zurückgefallen ist
- Das übergeordnete Chartbild bleibt in der Nasdaq 100 Analyse weiterhin bullisch
- Für den heutigen Handelstag überwiegt leicht das bearishe Szenario
- Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose hat sich leicht eingetrübt, da der Index im Stundenchart unter die SMA20 zurückgefallen ist
- Das übergeordnete Chartbild bleibt in der Nasdaq 100 Analyse weiterhin bullisch
- Für den heutigen Handelstag überwiegt leicht das bearishe Szenario
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.920 Punkten. Der Nasdaq gab am Morgen nach, konnte sich dann aber rasch erholen. Es ging bis zum Abend in einer engen Box seitwärts weiter. Bedingt durch einen US-Feiertag haben im Handel gestern die Impulse gefehlt. Der Index ging bei 29.915 Punkten, und damit im Bereich der Notierung am Morgen, aus dem Tageshandel. Zum Wochenbeginn hat der Index ein neues Allzeithoch formatiert.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose hat sich leicht eingetrübt, da der Index im Stundenchart unter die SMA20 zurückgefallen ist. Für neue Aufwärtsdynamik wäre eine schnelle Rückeroberung dieser Marke entscheidend.
- Das übergeordnete Chartbild bleibt in der Nasdaq 100 Analyse weiterhin bullisch. Solange die SMA50 im 4h-Chart verteidigt wird, bestehen Chancen auf neue Allzeithochs oberhalb von 30.000 Punkten.
- Für den heutigen Handelstag überwiegt leicht das bearishe Szenario. Unterhalb von 29.760 Punkten könnten weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 29.500 Punkten folgen.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.920 Punkten. Nach anfänglichen Abgaben konnte sich der Index rasch stabilisieren und bewegte sich anschließend in einer engen Handelsspanne seitwärts. Aufgrund eines US-Feiertags blieben die Impulse im Handel weitgehend aus. Der Nasdaq ging schließlich bei 29.915 Punkten nahezu unverändert aus dem Tageshandel. Trotz der ruhigen Kursbewegungen konnte der Index zum Wochenstart ein neues Allzeithoch markieren.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range
|25.05.
|29.946
|29.843
|29.915
|103 Punkte
|22.05.
|29.660
|29.383
|29.499
|277 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00 bis 22:00 Uhr
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern zunächst oberhalb der SMA20, die aktuell bei 29.854 Punkten verläuft. Im Handelsverlauf wurde diese Durchschnittslinie jedoch kurzfristig unterschritten. Der Index konnte sich bislang nicht nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren.
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild leicht eingetrübt. Für eine neue Aufwärtsdynamik müssen die Bullen den Nasdaq wieder nachhaltig über die SMA20 schieben. Gelingt dies, könnten zeitnah neue Allzeithochs erreicht werden. Mögliche übergeordnete Kursziele liegen anschließend bei 30.110/125 Punkten sowie bei 30.245/260 Punkten.
Sollte sich die aktuelle Schwäche hingegen fortsetzen, könnte die SMA50 bei derzeit 29.715 Punkten erneut angelaufen werden. Diese Linie fungierte zuletzt mehrfach als belastbare Unterstützung. Wird auch dieser Support unterschritten, würde sich das Chartbild deutlicher verschlechtern. In diesem Fall könnte die Schwächebewegung bis in den Bereich der SMA200 bei aktuell 29.324 Punkten reichen.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stundenchart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Der Nasdaq konnte sich nach einem kurzfristigen Rücksetzer erneut oberhalb der SMA20 bei aktuell 29.598 Punkten sowie der SMA50 bei 29.333 Punkten etablieren.
Damit bleibt die übergeordnete Struktur weiterhin bullisch. Entscheidend wird sein, dass der Index die aktuelle Aufwärtsdynamik aufrechterhalten kann. Je dynamischer weitere Kaufimpulse ausfallen, desto belastbarer wäre die laufende Aufwärtsbewegung einzuschätzen.
Sollte die SMA20 bei Rücksetzern nicht halten, könnte die SMA50 erneut als Unterstützung fungieren. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie würde das Chartbild allerdings deutlich eintrüben und weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 29.050/035 Punkte beziehungsweise 28.790/775 Punkte eröffnen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 29.760 Punkten und damit rund 160 Punkte unter dem Niveau vom Vortag.
Bullishes Szenario
Kann sich der Nasdaq oberhalb der Marke von 29.760 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele aktiviert werden:
- 29.787/789 Punkte
- 29.812/814 Punkte
- 29.838/840 Punkte
- 29.874/876 Punkte
- 29.911/913 Punkte
- 29.947/949 Punkte
- 29.980/982 Punkte
Oberhalb dieser Zone könnten anschließend folgende Ziele relevant werden:
- 30.010/012 Punkte
- 30.028/030 Punkte
- 30.061/063 Punkte
- 30.095/097 Punkte
- 30.111/113 Punkte
- 30.155/157 Punkte
- 30.215/217 Punkte
- 30.234/236 Punkte
Bearishes Szenario
Kann sich der Nasdaq hingegen nicht oberhalb von 29.760 Punkten etablieren, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 29.750/748 Punkte
- 29.717/715 Punkte
- 29.680/678 Punkte
- 29.644/642 Punkte
- 29.610/608 Punkte
- 29.575/573 Punkte
- 29.540/538 Punkte
- 29.510/508 Punkte
Unterhalb dieser Zone wären weitere Abgaben in Richtung:
- 29.474/472 Punkte
- 29.439/437 Punkte
- 29.405/403 Punkte
- 29.369/367 Punkte
- 29.332/330 Punkte
- 29.295/293 Punkte
denkbar.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 29.854 Punkte
- 29.946 Punkte
- 30.010/045 Punkte
- 30.211 Punkte
- 30.335 Punkte
Unterstützungen
- 29.712 Punkte
- 29.598 Punkte
- 29.413 Punkte
- 29.342/324 Punkte
- 29.211 Punkte
- 29.049 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Markteinschätzung für den Handelstag
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Marktumfeld.
Wahrscheinlichkeiten der Szenarien
- Bullishes Szenario: 45 %
- Bearishes Szenario: 55 %
Die heutige erwartete Tagesrange liegt zwischen:
- Oberseite: 29.857 bis 29.970 Punkte
- Unterseite: 29.642 bis 29.493 Punkte
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt übergeordnet bullisch. Kurzfristig hat sich das Chartbild jedoch leicht eingetrübt, da der Index unter die SMA20 im Stundenchart gefallen ist.
Welche Marken sind im Nasdaq 100 heute wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 29.854 Punkten, 29.946 Punkten sowie oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten. Unterstützungen befinden sich bei 29.712 Punkten und 29.598 Punkten.
Ist die Nasdaq 100 Analyse weiterhin bullisch?
Ja, die Nasdaq 100 Analyse im 4h-Chart bleibt bullisch, solange der Index oberhalb der SMA50 notiert. Erst ein nachhaltiger Bruch wichtiger Unterstützungen würde das Chartbild deutlicher eintrüben.
Kann der Nasdaq 100 neue Allzeithochs erreichen?
Sollte der Nasdaq die SMA20 zurückerobern und Kaufdynamik aufbauen, sind neue Allzeithochs sowie Kursziele über 30.100 Punkten möglich.
Welche Risiken bestehen aktuell im Nasdaq 100?
Unterhalb von 29.760 Punkten steigt das Risiko einer Ausweitung der Korrektur. Weitere Abgaben könnten dann bis in den Bereich von 29.500 Punkten oder tiefer führen.
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