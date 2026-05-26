Wirtschaftskalender heute: Geopolitik belastet Märkte - Börse heute im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen dominieren die Börse heute

Wirtschaftskalender mit Fokus auf US-Daten

Gold, Öl und US-Dollar im Mittelpunkt

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten nimmt erneut zu. Nach Raketenangriffen der USA und Israels auf Ziele im Iran und Libanon rückt die geopolitische Lage wieder stärker in den Fokus der Anleger. Entsprechend dürfte die Börse heute vor allem von Nachrichten aus dem Nahen Osten beeinflusst werden. Nach dem gestrigen Feiertag in den USA fällt der heutige Wirtschaftskalender vergleichsweise ruhig aus. Dennoch stehen am Nachmittag mehrere wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die für neue Impulse an den Märkten sorgen könnten. Abgesehen von den Früh- und Gleichlaufindikatoren aus Japan wurden in den wichtigsten asiatischen Volkswirtschaften keine überraschenden oder marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:00 Uhr - Ungarn: Zinsentscheidung

Erwartung: Leitzins unverändert bei 6,25% 15:00 Uhr - USA: S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (März)

Konsens: keine Angabe

Vorheriger Wert: keine Angabe 16:00 Uhr - USA: Conference Board Verbrauchervertrauen (Mai)

Konsens: 92

Vorheriger Wert: 92,8 16:30 Uhr - USA: Dallas Fed Manufacturing Index (Mai)

Konsens: keine Angabe

Vorheriger Wert: keine Angabe Börse heute: Diese Märkte stehen im Fokus Sichere Häfen im Blick Gold, Öl und der US-Dollar dürften angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten verstärkt im Fokus stehen. Anleger suchen zunehmend nach sicheren Anlageklassen, wodurch die Volatilität an den globalen Märkten deutlich steigen könnte. US-Dollar bleibt gefragt Die Börse heute dürfte zudem von starken Bewegungen im US-Dollar geprägt werden. Weitere geopolitische Schlagzeilen könnten kurzfristig entscheidend für die Entwicklung der US-Währung bleiben. Fazit zur Börse heute Der heutige Wirtschaftskalender liefert zwar nur wenige Top-Daten, dennoch bleibt das Marktumfeld angespannt. Für Anleger stehen vor allem geopolitische Entwicklungen sowie die Reaktion der sicheren Häfen im Mittelpunkt. Besonders die US-Konjunkturdaten am Nachmittag könnten kurzfristig neue Impulse für die Börse heute liefern. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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