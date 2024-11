Chevron und ExxonMobil übertreffen die Erwartungen und legen in der Vorbörse zu 📄

Chevron-Quartalszahlen ► Chevron ISIN: US1667641005 | WKN: 852552 | Ticker: CVX Angepasster Gewinn je Aktie: 2,51 $ (Schätzung: 2,40 $)

Umsatz und sonstige Einnahmen : 50,67 Milliarden $ (Schätzung: 49,34 Milliarden $)

Vorgelagerter Gewinn : 4,59 Milliarden $ (Schätzung: 4,35 Milliarden $)

Nachgelagerter Gewinn : 595 Millionen $

Cashflow aus dem operativen Geschäft : 9,78 Milliarden $

Weltweite Produktion: 3.364.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Schätzung: 3.278 mboe/d) Chevron meldete für das dritte Quartal 2024 einen Gewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar (2,48 US-Dollar pro Aktie – verwässert), was einem Rückgang von 6,5 Milliarden US-Dollar (3,48 US-Dollar pro Aktie – verwässert) im Vorjahresquartal entspricht. Der Rückgang ist auf niedrigere Margen bei den Verkäufen von Raffinerieprodukten, geringere Realisierungen und das Ausbleiben günstiger Steuer- und Währungseffekte aus dem Vorjahr zurückzuführen. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Aktionären eine Rekordausschüttung in bar bieten und 7,7 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausschütten. CEO Mike Wirth betonte die strategischen Erfolge von Chevron, darunter den Start wichtiger Projekte im Golf von Mexiko, die die Produktion bis 2026 auf 300.000 Barrel Netto-Öläquivalent pro Tag steigern sollen. Die Produktion im Permbecken stellte einen weiteren Rekord auf und trug zu einem Anstieg der weltweiten Netto-Öläquivalentproduktion um 7 % gegenüber dem Vorjahr bei. Chevron optimiert sein Portfolio auch durch den Verkauf kanadischer Vermögenswerte im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar und plant, bis 2028 nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte im Wert von 10 bis 15 Milliarden US-Dollar zu veräußern. Die Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens zielen darauf ab, bis 2026 strukturelle Einsparungen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chevron gewinnt im vorbörslichen Handel 2,20 % auf 152 US-Dollar pro Aktie. Exxon Mobil-Gewinn ► Exxon Mobil ISIN: US30231G1022 | WKN: 852549 | Ticker: XOM Angepasster Gewinn je Aktie : 1,92 US-Dollar (Schätzung: 1,87 US-Dollar)

Gesamtumsatz und sonstige Einnahmen : 90,028 Milliarden US-Dollar (Schätzung: 87,15 Milliarden US-Dollar)

Produktion : 4.582.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Schätzung: 4.522.000 KOEBD)

Raffinerie-Durchsatz : 3.985.000 Barrel pro Tag (Schätzung: 3.871.000 Barrel pro Tag)

Kapitalaufwendungen für das Gesamtjahr : voraussichtlich etwa 28 Milliarden US-Dollar (Schätzung: 24,8 Milliarden US-Dollar)

Unternehmens- und Finanzierungskosten im 4. Quartal: voraussichtlich zwischen 300 und 500 Millionen US-Dollar Exxon Mobil meldete für das dritte Quartal 2024 einen robusten Gewinn von 8,6 Milliarden US-Dollar oder 1,92 US-Dollar pro Aktie, was auf eine hohe betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen erzielte mit 3,2 Millionen Barrel pro Tag eine Rekordproduktion von Flüssigkeiten, die höchste seit über 40 Jahren, und steigerte den Absatz hochwertiger Produkte erheblich. Seit Jahresbeginn hat Exxon einen Gewinn von 26,1 Milliarden US-Dollar erzielt, obwohl die schwächeren Raffineriemargen und Erdgaspreise im Vergleich zu den hohen Vorjahreswerten Gegenwind bedeuteten. CEO Darren Woods betonte die unternehmensweite Transformation des Unternehmens, die die Rentabilität gestärkt und seit 2019 zu strukturellen Kosteneinsparungen in Höhe von 11,3 Milliarden US-Dollar geführt hat. Exxon kündigte außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 4 % an, was 42 Jahre in Folge Dividendenwachstum bedeutet. Die vorgelagerte Leistung wurde durch eine Rekordproduktion aus Anlagen in Guyana und im Permbecken gestützt. Das Unternehmen stand jedoch vor Herausforderungen durch die Veräußerung nicht strategischer Vermögenswerte und höhere Abschreibungskosten. Exxonmobil gewinnt im vorbörslichen Handel 1,45 % auf 118,45 $ pro Aktie.

