USDCHN Prognose Oktober 2025 – Chinas Inflation stabilisiert sich | Forex Aktuell

Im Oktober 2025 verzeichnete China erstmals seit Juni wieder einen positiven Wert bei der Verbraucherpreisinflation (CPI). Der CPI stieg im Jahresvergleich um 0,2 %, leicht über den Markterwartungen von 0 %. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die Deflation, die das Jahr über dominierte, abschwächt, gestützt durch steigende Konsumnachfrage und staatliche Konjunkturmaßnahmen – insbesondere während der nationalen Feiertage. Auch im Monatsvergleich legte der CPI um 0,2 % zu, was auf eine stabilisierende Tendenz der Verbraucherpreise hindeutet.

Produzentenpreise und strukturelle Herausforderungen

Während die Produzentenpreisinflation (PPI) weiterhin negativ bleibt (-2,1 % im Jahresvergleich), fiel der Rückgang geringer aus als erwartet (-2,2 %). Damit setzt sich der Deflationsdruck im Industriesektor fort – nun schon über drei Jahre. Nahrungsmittelpreise sanken um 2,9 % im Jahresvergleich, trotz eines leichten monatlichen Anstiegs um 0,2 %. Diese Kombination zeigt, dass sich die chinesische Wirtschaft allmählich von der Deflation erholt, auch wenn der industrielle Bereich weiterhin unter Druck steht.

Folgen für Geldpolitik und USDCHN Prognose

Die Stabilisierung der Verbraucherpreise deutet darauf hin, dass kurzfristig kein Inflationsschub zu erwarten ist. Dies ermöglicht der People’s Bank of China (PBoC), ihre lockere Geldpolitik beizubehalten, um Konsum und Investitionen weiter zu stützen. Für den Forex-Markt bedeutet das: Der Yuan (CNY) könnte gegenüber dem US-Dollar (USD) an Stärke gewinnen, was für die USDCHN Prognose entscheidend ist. Ein stabiler Inflationspfad unterstützt Kapitalzuflüsse nach China und dämpft gleichzeitig die Dollarnachfrage.

Auswirkungen auf globale Märkte – Forex Aktuell

Der Anstieg des chinesischen CPI hat unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Aktienmärkte. Ein positiver Inflationswert nach einer Deflationsphase signalisiert eine Belebung der Binnennachfrage und stärkt das Vertrauen in konsumorientierte Unternehmen. Das verbessert die Anlegerstimmung, insbesondere an den asiatischen Börsen, und stützt die globalen Indizes. Moderate Inflation reduziert zudem die Sorge vor Zinserhöhungen, was wiederum Risikobereitschaft und Aktienkurse fördert – ein zentraler Faktor im aktuellen Forex-Umfeld.

Kapitalströme und USDCHN Entwicklung

Ein positiver Inflationsimpuls in China kann zu Kapitalzuflüssen führen, die den Yuan gegenüber dem US-Dollar stärken. Für Trader und Analysten ist dies ein Schlüsselsignal in der USDCHN Prognose: Steigende Verbraucherpreise bedeuten in der Regel mehr Vertrauen in chinesische Vermögenswerte und damit potenzielle Abwärtsbewegungen im USDCHN-Wechselkurs. Zugleich kann eine anhaltende PPI-Deflation auf Industrieprobleme hinweisen, die das Wachstum bremsen und die Volatilität im Forex-Handel erhöhen.

Profiteure steigender Inflation in China

Von einer höheren Inflation profitieren besonders Konsumwerte und Rohstoffe, darunter Industrie- und Energiemetalle, da sie direkt von der steigenden Inlandsnachfrage profitieren. Auch Staatsanleihen gewinnen an Attraktivität durch stabilere Renditen, während Aktienmärkte in Schwellenländern zusätzlich Rückenwind erhalten. Diese Entwicklungen sind für Forex-Trader und Investoren gleichermaßen wichtig, um die USDCHN Prognose im Kontext globaler Kapitalströme richtig einzuordnen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit – Forex Aktuell und Ausblick

Die Inflationsdaten aus China für Oktober 2025 deuten auf den Beginn einer Konsumerholung und eine Stabilisierung der Verbraucherpreise hin. Dies dürfte eine lockere Geldpolitik begünstigen und positive Marktstimmung fördern. Gleichzeitig bleibt die anhaltende Deflation im Produktionssektor ein Risiko, das über die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung entscheidet – und damit ein entscheidender Faktor für die USDCHN Prognose im weiteren Verlauf des Jahres bleibt.

SO SEHEN SIEGER AUS!