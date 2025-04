Chipotle-Aktien trotz Senkung der Jahresumsatzprognose stabil

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG.US) blieb am Donnerstag stabil, nachdem die Fast-Casual-Restaurantkette ihre Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt und den ersten Umsatzrückgang seit fast fünf Jahren gemeldet hatte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Chipotle Mexican Grill Inc. WKN: A0ESP5 | ISIN: US1696561059 | Ticker: CMG Ergebnisse des ersten Quartals verfehlen Erwartungen Chipotle meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 29 Cent, der damit leicht über den Erwartungen der Analysten von 28 Cent lag. Der vergleichbare Umsatz ging jedoch um 0,4 % zurück und verfehlte damit deutlich das erwartete Wachstum von 1,74 %. Der Umsatz stieg um 6,4 % auf 2,88 Mrd. USD, verfehlte jedoch die Prognose von 2,94 Mrd. USD. Der Umsatzrückgang war auf einen Rückgang der Transaktionen um 2,3 % zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg der durchschnittlichen Rechnungshöhe um 1,9 % ausgeglichen wurde. Die Leistungskennzahlen fielen gemischt aus: Die operative Marge auf Restaurantebene lag mit 26,2 % über den geschätzten 25,9 %, während das Unternehmen 57 neue Restaurants eröffnete, gegenüber den erwarteten 58. Der durchschnittliche Restaurantumsatz erreichte 3,19 Millionen US-Dollar und lag damit leicht über der Prognose von 3,17 Millionen US-Dollar. Ladenumsätze. Quelle: Bloomberg L.P. Reduzierte Prognose Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt: Der vergleichbare Restaurantumsatz wird nun im niedrigen einstelligen Bereich erwartet, nach zuvor prognostiziertem niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich.

Die Eröffnung von 315 bis 345 neuen Restaurants ist weiterhin geplant.

Der geschätzte effektive Steuersatz vor Sonderposten bleibt zwischen 25 % und 27 %. „Obwohl unsere Ergebnisse im ersten Quartal durch mehrere widrige Umstände wie das Wetter und einen Rückgang der Verbraucherausgaben beeinträchtigt wurden, erzielen unsere Teams weiterhin erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Abläufe in unseren Restaurants“, sagte Scott Boatwright, Chief Executive Officer von Chipotle. „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen soliden Plan haben, um in der zweiten Jahreshälfte wieder positive Transaktionszahlen zu erzielen.“ Als Hauptgrund für den Rückgang der Ausgaben nannte das Unternehmen die Unsicherheit der Verbraucher hinsichtlich wirtschaftlicher Themen wie Zölle. Finanzvorstand Adam Rymer wies darauf hin, dass der Rückgang über alle Einkommensgruppen und Regionen hinweg zu beobachten war und trotz relativ guter Arbeitsmarktindikatoren „vor allem die Sorge um die Zukunft“ widerspiegele. Chipotle geht davon aus, dass sich die derzeitigen Zölle in Höhe von 10 % sowie die Abgaben auf Aluminium in Höhe von 25 % mit etwa 20 Basispunkten auf das Ergebnis des zweiten Quartals auswirken werden. Das Unternehmen hat erklärt, dass es keine Preiserhöhungen plant, um diese Kosten auszugleichen. Boatwright deutete an, dass die erhöhten Kosten eher intern aufgefangen werden sollen, anstatt sie an die Verbraucher weiterzugeben. Der Vorstand genehmigte außerdem ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Der Analyst Jeffrey Bernstein von Barclays senkte das Kursziel für Chipotle nach der Veröffentlichung des Berichts von 56 auf 52 US-Dollar. Chipotle Aktie (D1) Chartanalyse Die Aktie wird derzeit nahe dem 30-Tage-SMA gehandelt. Bullen werden versuchen, den Kurs über den 50-Tage-SMA zu treiben, während Bären eine Bewegung in Richtung der jüngsten Tiefststände anstreben werden. Der RSI versucht, aus einer bärischen Divergenz auszubrechen, während der MACD weiterhin eng bleibt, was auf Unentschlossenheit hindeutet. Quellen: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

