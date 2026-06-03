DAX Verlierer: Bayer Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

- Bayer war der größte DAX Verlierer des Tages
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt
- Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus
- Bayer war der größte DAX Verlierer des Tages
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt
- Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus
Zum Xetra-Schluss am 02.06.2026 schlossen lediglich 17 DAX-Werte im Plus, während 23 Aktien Verluste verzeichneten. Unter den größten DAX Verlierern belegte die Bayer Aktie den letzten Platz. Das Papier verlor 3,00 Prozent und war damit der schwächste Wert im deutschen Leitindex.
Neben der Bayer Aktie gehörten auch SAP mit einem Minus von 2,85 Prozent sowie die Deutsche Börse mit einem Abschlag von 2,33 Prozent zu den größten Verlierern des Handelstages.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
⚡ Key Takeaways
- Bayer war der größte DAX Verlierer des Tages: Die Bayer Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,00 Prozent und belegte damit den letzten Platz unter den DAX-Werten.
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt: Mit dem Bruch der SMA200 bei 35,19 EUR wurden weitere technische Verkaufssignale generiert. Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart überwiegen aktuell die bärischen Signale.
- Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus: Setzt sich die Schwäche fort, könnten die offenen Gaps bei 30,59 EUR und 28,88 EUR angelaufen werden. Eine nachhaltige Entspannung würde erst eine Rückkehr über die SMA20 und anschließend über die SMA50 signalisieren.
DAX Verlierer am Dienstag: Bayer Aktie unter Druck
Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017) gab zum Xetra-Schluss um 3,00 Prozent nach und führte damit die Liste der DAX Verlierer an.
Die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass sich der Abwärtsdruck auf die Bayer Aktie erneut verstärkt hat. Nach einer Erholungsbewegung ab November des vergangenen Jahres konnte das Papier zunächst deutlich zulegen und markierte im Jahr 2026 ein Hoch bei 49,75 EUR. Seitdem dominieren jedoch wieder die Verkäufer das Marktgeschehen.
Bayer Aktie im Tageschart: Wichtige Unterstützungen gefallen
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart wird deutlich, dass die Bayer Aktie seit mehreren Wochen Schwierigkeiten hat, nachhaltige Aufwärtsimpulse zu entwickeln. Besonders die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 erwiesen sich immer wieder als Widerstandsbereiche.
Zuletzt scheiterte die Aktie bereits an der SMA20 bei aktuell 37,63 EUR. Im gestrigen Handel wurde zudem die SMA200 bei 35,19 EUR unterschritten. Dieser Rückfall verschlechtert das technische Bild deutlich.
Sollte sich die Schwäche der vergangenen Handelstage fortsetzen, könnte die Bayer Aktie das noch offene Gap bei 30,59 EUR schließen. Fällt auch diese Unterstützung, rückt das nächste Kursziel bei 28,88 EUR in den Fokus.
Auf der Oberseite würde sich das Chartbild erst dann wieder aufhellen, wenn die Bayer Aktie die SMA20 zurückerobern kann. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg in Richtung des offenen Gaps bei 35,09 EUR denkbar. Darüber könnte die SMA50 bei aktuell 38,58 EUR erneut in den Fokus rücken.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart: Bären behalten die Kontrolle
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Bereits Anfang März fiel die Bayer Aktie unter die SMA200 bei aktuell 38,78 EUR zurück. Mehrere Versuche, diese wichtige Durchschnittslinie zurückzuerobern, scheiterten.
Zwar gelang zwischenzeitlich ein Anstieg über die SMA20 und SMA50, die Käufer konnten sich jedoch nicht nachhaltig oberhalb dieser Marken etablieren. Gewinnmitnahmen sorgten erneut für Druck auf den Kurs und führten zu einem Rückfall unter beide gleitenden Durchschnitte.
Das kurzfristige Chartbild bleibt daher klar bärisch. Sollte sich die aktuelle Schwäche fortsetzen, könnten die bereits im Tageschart genannten Kurslücken auf der Unterseite geschlossen werden.
Eine Stabilisierung würde zunächst die Schließung des Gaps bei 35,09 EUR ermöglichen. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung SMA20 denkbar. Trader sollten die Kursentwicklung im Bereich dieser Durchschnittslinie aufmerksam beobachten.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose für die Bayer Aktie
Nach aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz für die Bayer Aktie abwärtsgerichtet.
Widerstände
|Kursmarke
|34,70 EUR
|35,09 EUR (Gap)
|35,19 EUR
|36,32 EUR
|36,59 EUR
|37,62 EUR
|37,63 EUR
|37,68 EUR
|38,29 EUR (Gap)
|38,58 EUR
|38,78 EUR
|39,02 EUR
Unterstützungen
|Kursmarke
|32,86 EUR
|30,59 EUR (Gap)
|28,88 EUR (Gap)
Fazit: Bayer Aktie bleibt größter DAX Verlierer des Tages
Die Bayer Aktie war am Dienstag der größte DAX Verlierer und sendet aus charttechnischer Sicht weiterhin Schwächesignale. Mit dem Bruch der SMA200 hat sich das technische Bild weiter eingetrübt. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, bleiben die Risiken auf der Unterseite erhöht. Anleger und Trader sollten insbesondere die Unterstützungen bei 30,59 EUR und 28,88 EUR im Blick behalten.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Costco Aktie: Rekordumsatz durch Schnäppchen-Boom – Jetzt Aktien kaufen? 📈🛒
Nächtliche Eskalation mit dem Iran. Ölpreis wieder nahe der 100-Dollar-Marke
DAX Gewinner am Dienstag: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 03.06.26 - Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.