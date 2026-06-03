DAX Verlierer: Bayer Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Zum Xetra-Schluss am 02.06.2026 schlossen lediglich 17 DAX-Werte im Plus, während 23 Aktien Verluste verzeichneten. Unter den größten DAX Verlierern belegte die Bayer Aktie den letzten Platz. Das Papier verlor 3,00 Prozent und war damit der schwächste Wert im deutschen Leitindex.

Neben der Bayer Aktie gehörten auch SAP mit einem Minus von 2,85 Prozent sowie die Deutsche Börse mit einem Abschlag von 2,33 Prozent zu den größten Verlierern des Handelstages.

DAX Verlierer am Dienstag: Bayer Aktie unter Druck

Die Bayer Aktie (ISIN: DE000BAY0017) gab zum Xetra-Schluss um 3,00 Prozent nach und führte damit die Liste der DAX Verlierer an.

Die jüngste Kursentwicklung zeigt, dass sich der Abwärtsdruck auf die Bayer Aktie erneut verstärkt hat. Nach einer Erholungsbewegung ab November des vergangenen Jahres konnte das Papier zunächst deutlich zulegen und markierte im Jahr 2026 ein Hoch bei 49,75 EUR. Seitdem dominieren jedoch wieder die Verkäufer das Marktgeschehen.

Bayer Aktie im Tageschart: Wichtige Unterstützungen gefallen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart wird deutlich, dass die Bayer Aktie seit mehreren Wochen Schwierigkeiten hat, nachhaltige Aufwärtsimpulse zu entwickeln. Besonders die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 erwiesen sich immer wieder als Widerstandsbereiche.

Zuletzt scheiterte die Aktie bereits an der SMA20 bei aktuell 37,63 EUR. Im gestrigen Handel wurde zudem die SMA200 bei 35,19 EUR unterschritten. Dieser Rückfall verschlechtert das technische Bild deutlich.

Sollte sich die Schwäche der vergangenen Handelstage fortsetzen, könnte die Bayer Aktie das noch offene Gap bei 30,59 EUR schließen. Fällt auch diese Unterstützung, rückt das nächste Kursziel bei 28,88 EUR in den Fokus.

Auf der Oberseite würde sich das Chartbild erst dann wieder aufhellen, wenn die Bayer Aktie die SMA20 zurückerobern kann. In diesem Fall wäre zunächst ein Anstieg in Richtung des offenen Gaps bei 35,09 EUR denkbar. Darüber könnte die SMA50 bei aktuell 38,58 EUR erneut in den Fokus rücken.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral bis bärisch

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Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart: Bären behalten die Kontrolle

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Bereits Anfang März fiel die Bayer Aktie unter die SMA200 bei aktuell 38,78 EUR zurück. Mehrere Versuche, diese wichtige Durchschnittslinie zurückzuerobern, scheiterten.

Zwar gelang zwischenzeitlich ein Anstieg über die SMA20 und SMA50, die Käufer konnten sich jedoch nicht nachhaltig oberhalb dieser Marken etablieren. Gewinnmitnahmen sorgten erneut für Druck auf den Kurs und führten zu einem Rückfall unter beide gleitenden Durchschnitte.

Das kurzfristige Chartbild bleibt daher klar bärisch. Sollte sich die aktuelle Schwäche fortsetzen, könnten die bereits im Tageschart genannten Kurslücken auf der Unterseite geschlossen werden.

Eine Stabilisierung würde zunächst die Schließung des Gaps bei 35,09 EUR ermöglichen. Anschließend wäre ein Anstieg in Richtung SMA20 denkbar. Trader sollten die Kursentwicklung im Bereich dieser Durchschnittslinie aufmerksam beobachten.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose für die Bayer Aktie

Nach aktueller Einschätzung bleibt die kurzfristige Tendenz für die Bayer Aktie abwärtsgerichtet.

Widerstände

Kursmarke 34,70 EUR 35,09 EUR (Gap) 35,19 EUR 36,32 EUR 36,59 EUR 37,62 EUR 37,63 EUR 37,68 EUR 38,29 EUR (Gap) 38,58 EUR 38,78 EUR 39,02 EUR

Unterstützungen

Kursmarke 32,86 EUR 30,59 EUR (Gap) 28,88 EUR (Gap)

Fazit: Bayer Aktie bleibt größter DAX Verlierer des Tages

Die Bayer Aktie war am Dienstag der größte DAX Verlierer und sendet aus charttechnischer Sicht weiterhin Schwächesignale. Mit dem Bruch der SMA200 hat sich das technische Bild weiter eingetrübt. Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, bleiben die Risiken auf der Unterseite erhöht. Anleger und Trader sollten insbesondere die Unterstützungen bei 30,59 EUR und 28,88 EUR im Blick behalten.

DER DEUTSCHE INDEX