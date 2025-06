Das Telekommunikationsunternehmen Ciena (Ticker: CIEN) hat am Donnerstag vorbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, das donnerstägliche Kursminus von mehr als 10% offenbart, dass diese die Investoren scheinbar nicht haben überzeugen können. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Ciena Handelsideen 🔴 Ciena Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Ciena | WKN: A0LDA7 | ISIN: US1717793095 | Ticker: CIEN So wies Ciena einen bereinigten Gewinn von 42 Cent pro Aktie, entsprechend einem Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr, bei einem Umsatz von 1,13 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem Anstieg von 24% im Vergleich zum Vorjahr aus, was einerseits über, andererseits unter der Erwartung lag, die mit einem Gewinn von 52 Cent bei einem Umsatz von 1,093 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Kurz zur Erklärung: die Glasfaserausrüstung von Ciena wird in Telekommunikationsnetzen und Hyperscale-Rechenzentren von Internetgiganten eingesetzt, die Zahlen offenbaren, dass Telekommunikationskunden derzeit eher weniger Netzwerkausrüstung nachzufragen scheinen. CEO Gary Smith äußerte sich im Analyst Call dennoch optimistisch, sagte: „Unsere starken Ergebnisse im zweiten Quartal belegen unsere anhaltende weltweite Führungsposition im Bereich Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit wachsender Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen.“ Und den Optimismus kann man durchaus teilen, denn trotz des Gewinnrückgangs meldete Ciena einen verbesserten Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der sich im Quartal auf insgesamt 156,9 Millionen US-Dollar belief. Ausgehend hiervon scheint die Aktie als Investment für die kommenden 12-18 Monate durchaus interessant, eventuell auch aus rein technischer Perspektive nach dem nun erfolgten Re-Test der 200-Tagelinie, die zusammenfällt mit dem 38,2% Fibonacci-Retracement der Bewegung von den Jahres- bzw. April-Tiefs zu den kürzlich markierten Juni-Hochs, Kursziel in Gefilden um 90 US-Dollar, eventuell auch höher. Ciena Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

