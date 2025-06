Circle feiert erfolgreiches Debüt an der NYSE 📌🖋️

Die Circle Internet Group, Emittentin der Stablecoin USDC, hat ihren Börsengang (IPO) erfolgreich abgeschlossen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Krypto- und Fintech-Branche. Die Aktien des Unternehmens können ab heute auf der XTB-Plattform erworben werden. 📈 Wichtige Informationen zum Börsengang Ticker: CRCL

CRCL Börse: New York Stock Exchange (NYSE)

New York Stock Exchange (NYSE) Börsengang: 5. Juni 2025

5. Juni 2025 EndgĂŒltiger Angebotspreis: 31 USD pro Aktie (ĂŒber der prognostizierten Spanne von 27 bis 28 USD)

31 USD pro Aktie (ĂŒber der prognostizierten Spanne von 27 bis 28 USD) Anzahl der Aktien: 34 Millionen (14,8 Millionen neue Circle-Aktien; 19,2 Millionen von bestehenden AktionĂ€ren)

34 Millionen (14,8 Millionen neue Circle-Aktien; 19,2 Millionen von bestehenden AktionÀren) Eingenommene Mittel: ca. 1,1 Milliarden USD

ca. 1,1 Milliarden USD Bewertung: ca. 6,9 Milliarden USD; vollstĂ€ndig verwĂ€sserte Bewertung nahe 8 Milliarden USD Circle ist ein globales Technologieunternehmen, das im Fintech-Bereich der KryptowĂ€hrungsbranche tĂ€tig ist und sich speziell auf Stablecoins konzentriert. Sein Hauptprodukt ist der Stablecoin USDC, der im VerhĂ€ltnis 1:1 an den US-Dollar gekoppelt ist. Das Unternehmen reichte seinen S-1-Prospekt im Januar 2024 bei der SEC ein, öffentliche Aktualisierungen wurden im April und Mai 2025 veröffentlicht. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Finanzdaten Umsatz: Im Jahr 2024 erzielte Circle einen Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar – hauptsĂ€chlich aus ZinsertrĂ€gen aus USDC-Reserven (US-Staatsanleihen). Im ersten Quartal 2025 stieg der reservebasierte Umsatz um 55 % auf 557 Millionen US-Dollar.

Im Jahr 2024 erzielte Circle einen Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar – hauptsĂ€chlich aus ZinsertrĂ€gen aus USDC-Reserven (US-Staatsanleihen). Im ersten Quartal 2025 stieg der reservebasierte Umsatz um 55 % auf 557 Millionen US-Dollar. Nettoeinkommen: 155 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 – ein RĂŒckgang von 42 % gegenĂŒber 268 Millionen US-Dollar im Jahr 2023; die RentabilitĂ€t bleibt im Vergleich zu den erheblichen Verlusten im Jahr 2022 weiterhin stark.

155 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 – ein RĂŒckgang von 42 % gegenĂŒber 268 Millionen US-Dollar im Jahr 2023; die RentabilitĂ€t bleibt im Vergleich zu den erheblichen Verlusten im Jahr 2022 weiterhin stark. Bereinigtes EBITDA: 284 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, ein RĂŒckgang von 29 % gegenĂŒber dem Vorjahr

284 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, ein RĂŒckgang von 29 % gegenĂŒber dem Vorjahr Kosten: Die Vertriebs- und Transaktionskosten stiegen im ersten Quartal 2025 um 68,2 %, was hauptsĂ€chlich auf Partnerschaften mit Coinbase und anderen Distributoren zurĂŒckzufĂŒhren ist.

Die Vertriebs- und Transaktionskosten stiegen im ersten Quartal 2025 um 68,2 %, was hauptsĂ€chlich auf Partnerschaften mit Coinbase und anderen Distributoren zurĂŒckzufĂŒhren ist. USDC-Kapitalisierung: Derzeit bei 61 Milliarden US-Dollar und damit auf einem Allzeithoch, das den Höchststand des Bullenmarktes von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ĂŒbertrifft.

Derzeit bei 61 Milliarden US-Dollar und damit auf einem Allzeithoch, das den Höchststand des Bullenmarktes von 56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ĂŒbertrifft. Umsatzmodell: HauptsĂ€chlich Zinsen auf Reserven, Ă€hnlich wie bei Tether; zusĂ€tzlich TransaktionsgebĂŒhren und Plattformdienste. Managementausblick und Strategie Circle möchte von der zunehmenden Verbreitung von Stablecoins im Handel, im grenzĂŒberschreitenden Zahlungsverkehr und im institutionellen Finanzwesen profitieren. Der US-Gesetzentwurf GENIUS könnte USDC einen regulatorischen Vorteil bei globalen Abwicklungen verschaffen. Zu den Hauptkonkurrenten von USDC zĂ€hlen Tether (USDT, ~154 Mrd. USD Marktkapitalisierung), Ripple und potenzielle Stablecoins von Großbanken, sobald ein Gesetzentwurf zu Stablecoins verabschiedet wird. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen außerdem das Circle Payments Network eingefĂŒhrt – ein System fĂŒr die sofortige Abwicklung von Stablecoins fĂŒr Banken, Neobanken und digitale Geldbörsen. Marktanteil: USDC hĂ€lt ca. 24,4 % des Stablecoin-Marktes, der derzeit insgesamt 250 Mrd. USD betrĂ€gt.

USDC hĂ€lt ca. 24,4 % des Stablecoin-Marktes, der derzeit insgesamt 250 Mrd. USD betrĂ€gt. DiversifizierungsbemĂŒhungen: Circle expandiert in den Bereich Zahlungsdienstleistungen, einschließlich der EinfĂŒhrung des Circle Payments Network (CPN), um die AbhĂ€ngigkeit von reservebasierten Einnahmen zu verringern. Regulatorisches Umfeld đŸ›ïž Der Börsengang von Circle erfolgt vor dem Hintergrund einer gĂŒnstigeren Haltung der US-Aufsichtsbehörden gegenĂŒber KryptowĂ€hrungen. Der GENIUS-Gesetzentwurf zielt darauf ab, klare Regeln fĂŒr Stablecoins festzulegen, was konforme Unternehmen wie Circle begĂŒnstigen könnte, aber auch neuen Wettbewerb aus dem Bankensektor mit sich bringen wĂŒrde. Bewertung Unter der Annahme eines Nettogewinns von 155 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 liegt das Kurs-Gewinn-VerhĂ€ltnis (KGV) bei etwa 44, womit Circle zu den höher bewerteten Fintech-Unternehmen zĂ€hlt.    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

