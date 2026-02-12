CME Group Prognose 2025: Neue Futures & Rekordhoch | Börse Aktuell

Die CME Group Aktie (CME.US) notiert aktuell auf einem Allzeithoch nahe 300 US-Dollar und konnte seit Jahresbeginn um mehr als 10 % zulegen. Trotz eines gemischten Umfelds an der Wall Street bleibt die Nachfrage hoch. Ausschlaggebend sind vor allem die starke institutionelle Marktteilnahme, die zunehmende systemische Bedeutung der Börse sowie neue Produktinitiativen, die das Umsatzwachstum weiter beschleunigen könnten.

► CME Group WKN: A0MW32 | ISIN: US12572Q1058 | Ticker: CME (NASDAQ GS)

Aus Sicht der Börse Aktuell bleibt die CME Group damit einer der wichtigsten Profiteure von Marktvolatilität und steigenden Handelsvolumina – unabhängig davon, ob Aktienmärkte steigen oder fallen.

CME Group profitiert von Volatilität, Krypto und Rohstoffen

Die CME Group gehört zu den weltweit führenden Terminbörsen und profitiert besonders stark von steigender Aktivität in mehreren Schlüsselbereichen:

Metalle und Edelmetalle : Rekordvolumen im COMEX-Handel stärkt die Umsatzbasis.

Agrarrohstoffe : Über die CBOT verfügt CME über eine dominante Position im Agrarsektor.

Krypto-Derivate : Bei Futures auf Bitcoin und Ethereum ist CME klarer Marktführer.

Zinsmärkte : Besonders hohe Volumina im Handel mit US-Treasury-Futures .

Aktienindex-Futures: Starke Nachfrage nach S&P 500 E-mini-Kontrakten.

Diese breite Diversifikation sorgt dafür, dass die CME Group auch in unsicheren Marktphasen eine robuste Ertragslage aufweist – ein wichtiger Faktor für jede CME Group Prognose.

Seltene Erden als neuer Wachstumstreiber?

Ein neuer Impuls könnte aus einem bislang wenig erschlossenen Markt kommen: Futures auf seltene Erden. Laut Reuters-Quellen arbeitet CME an dem weltweit ersten Futures-Kontrakt auf seltene Erden, wobei der Fokus auf Neodym und Praseodym (NdPr) liegen soll.

Das Ziel: Regierungen, Unternehmen und Banken sollen ihre Preisrisiken im Markt für kritische Rohstoffe absichern können – ein Markt, der derzeit stark von China dominiert wird.

Auch die Börse ICE prüft laut Quellen ähnliche Produkte, befindet sich jedoch in einem früheren Entwicklungsstadium als CME.

Warum NdPr so wichtig ist

NdPr spielt eine zentrale Rolle in der globalen Energiewende und in sicherheitsrelevanten Industrien. Diese Metalle werden insbesondere für Permanentmagnete benötigt, die unter anderem in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

Elektromotoren in E-Autos

Windkraftanlagen

Militärtechnik wie Kampfjets und Drohnen

Hochtechnologie und Elektronik

Marktbeobachter sprechen davon, dass ein solches Derivat aktuell ein „fehlendes Puzzleteil“ im Risikomanagement globaler Lieferketten darstellt.

Hürde: geringe Liquidität

Ein Launch ist jedoch noch nicht beschlossen. Das größte Problem: Seltene Erden gelten als illiquide, zudem ist der Markt im Vergleich zu etablierten Metallmärkten relativ klein. Dennoch steigt die geopolitische Relevanz deutlich, da westliche Staaten die Förderung kritischer Rohstoffe zunehmend priorisieren.

Die USA haben in diesem Zusammenhang bereits ein bevorzugtes Handelsbündnis mit Verbündeten geschaffen und eine strategische Rohstoffreserve im Umfang von rund 12 Milliarden USD initiiert.

Derzeit werden NdPr-Preise überwiegend in China gebildet und spiegeln sich in Preisindizes von Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence sowie Shanghai Metals Market wider. In China existieren außerdem zwei Spotbörsen (Ganzhou Rare Metal Exchange und Baotou Rare Earth Products Exchange). Die Guangzhou Futures Exchange hat ebenfalls Pläne für Rare-Earth-Futures signalisiert.

CME Group Quartalszahlen Q4 2025: Prognose bestätigt?

Die Q4-2025-Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen. CME meldete breit gestützte Wachstumsimpulse über nahezu alle Assetklassen hinweg und betonte zudem den wachsenden Anteil privater Investoren.

Wichtige Kennzahlen Q4 2025

Umsatz: 1,65 Mrd. USD (Konsens 1,64 Mrd.; +8,1 % im Jahresvergleich)

Adjusted EPS: 2,77 USD (Prognose 2,74 USD)

Adjusted EBITDA: 1,13 Mrd. USD (Marge 68,6 %)

Operating Margin: 61,8 % (ähnlich wie im Vorjahr)

Marktkapitalisierung: ca. 110 Mrd. USD

Die Ergebnisse stärken die Einschätzung, dass die CME Group weiterhin zu den strukturellen Gewinnern im Börsenhandel gehört.

Was war der wichtigste Treiber im Quartal?

Laut Management waren insbesondere neue sogenannte „Event Contracts“ sowie eine starke Nachfrage im Retail-Bereich bei Micro-Produkten entscheidend. Zusätzlich hob CME eine zunehmende Diversifikation der Kundenbasis hervor und sprach von stabilen Bedingungen sowohl im institutionellen als auch im privaten Segment – gestützt durch erhöhte Volatilität.

Analysten-Call: wichtigste Aussagen für die CME Group Prognose

1. Widerstandsfähige Kundenbasis trotz Volatilität

Das Management verwies auf stabile Nachfrage aus Retail- und Institutionellen-Kreisen. Steigende Open Interest-Werte und höhere Volumina gelten als Beleg für ein robustes Marktökosystem.

2. Prediction Markets und regulatorische Risiken

Analysten stellten Fragen zur rechtlichen Einordnung bestimmter Produkte. CME betonte einen vorsichtigen Ansatz und verwies auf die Orientierung am regulatorischen Rahmen der CFTC.

3. Preisanpassungen und Einnahmenstruktur

CME berichtete von diversifiziertem Umsatzwachstum über Marktdaten und selektive Gebührenanpassungen, unter anderem im Metallbereich sowie bei Micro-Produkten. Auch Incentive-Programme werden überprüft.

4. Marktdaten im KI-Zeitalter & Kapitalrückflüsse

Das Unternehmen sieht proprietäre Marktdaten weiterhin als zentralen Wettbewerbsvorteil. Das Thema Aktienrückkäufe wurde ebenfalls angesprochen, unter anderem im Zusammenhang mit freiwerdenden Mitteln aus einer Transaktion in Österreich.

5. Cloud-Migration zu Google Cloud und Kostenentwicklung

CME meldete Fortschritte bei der Migration zu Google Cloud. Zukünftige Technologieausgaben sollen künftig in die Gesamtprognose einfließen, während Legacy-Kosten schrittweise auslaufen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

CME Group Bewertung: Ist die Aktie noch attraktiv?

Die Bewertung der CME Group wirkt trotz Rekordhoch nicht überzogen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei rund 28, das Forward-KGV bei etwa 25. Angesichts hoher Margen, planbarer Cashflows und der strukturellen Rolle der CME im globalen Handel erscheint dies weiterhin vertretbar.

CME erzielt seine Erlöse primär über Handelsvolumina – nicht über die Richtung der Märkte. Genau diese Eigenschaft macht das Unternehmen besonders interessant für langfristig orientierte Anleger.

In den vergangenen fünf Jahren lag das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum bei rund 14 %. Sollte dieses Tempo annähernd gehalten werden, spricht vieles dafür, dass die Kursentwicklung weiterhin fundamental unterstützt bleibt. Zudem zeigt die Differenz zwischen ROIC und WACC eine klare Ausrichtung auf Wertschöpfung für Aktionäre.

Zusätzlich bietet die CME Group eine durchschnittliche Dividendenrendite von rund 2 %, was die Aktie auch für Dividendenstrategien interessant macht.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Fazit: CME Group Prognose – Börse Aktuell bleibt bullisch

Die CME Group Prognose bleibt insgesamt positiv. Die Aktie profitiert von strukturellem Wachstum im Derivatehandel, steigender Bedeutung von Krypto- und Zinsprodukten sowie möglichen neuen Wachstumsfeldern wie Rare-Earth-Futures. Die Quartalszahlen bestätigen stabile Margen und eine robuste Nachfragebasis.

Aus Sicht der Börse Aktuell bleibt CME damit ein defensiver Wachstumswert im Finanzsektor – mit Potenzial für zusätzliche Kursimpulse durch neue Produkte und geopolitisch relevante Rohstoffmärkte.

FAQ zur CME Group Prognose

Was ist die CME Group?

Die CME Group ist einer der weltweit größten Terminbörsenbetreiber mit Sitz in Chicago. Zum Konzern gehören unter anderem die Handelsplätze CME, CBOT, NYMEX und COMEX. Das Unternehmen bietet Futures- und Optionskontrakte auf Zinsen, Aktienindizes, Rohstoffe, Devisen und Kryptowährungen an.

Wie lautet die aktuelle CME Group Prognose?

Die CME Group Prognose bleibt konstruktiv. Das Unternehmen profitiert von hohen Handelsvolumina, steigender Volatilität sowie strukturellem Wachstum in Zins-, Rohstoff- und Krypto-Derivaten. Neue Produkte wie mögliche Rare-Earth-Futures könnten zusätzliche Impulse liefern.

Wovon hängt die Geschäftsentwicklung der CME Group ab?

Die Umsätze hängen primär von den Handelsvolumina und der Marktaktivität ab – nicht von der Richtung der Märkte. Phasen erhöhter Volatilität wirken sich in der Regel positiv auf das Geschäftsmodell aus.

Welche Rolle spielen Kryptowährungen für die CME Group?

Die CME Group ist führend im regulierten Handel mit Bitcoin- und Ethereum-Futures. Das steigende institutionelle Interesse an Krypto-Derivaten stärkt die Marktposition des Unternehmens zusätzlich.

Plant CME neue Futures-Produkte?

Berichten zufolge arbeitet CME an einem möglichen Futures-Kontrakt auf seltene Erden (Neodym und Praseodym). Ziel ist es, Marktteilnehmern Absicherungsmöglichkeiten in strategisch wichtigen Rohstoffen zu bieten.

Ist die CME Group Aktie attraktiv bewertet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im historischen Vergleich auf moderatem Niveau. Aufgrund hoher Margen, stabiler Cashflows und kontinuierlicher Dividenden gilt die Aktie als defensiver Wachstumswert im Finanzsektor.

Zahlt die CME Group eine Dividende?

Ja, die CME Group zahlt regelmäßig eine Dividende. Die durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei rund 2 %, zusätzlich gab es in der Vergangenheit Sonderdividenden.