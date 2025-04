Coca-Cola Aktien stabil trotz Umsatzrückgang, aber besser als erwarteten Ergebnissen im ersten Quartal

Coca-Cola (KO.US) hat am Dienstag gemischte Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Der Gewinn lag leicht über den Erwartungen der Analysten, während der Umsatz aufgrund von Währungsbelastungen und dem Druck in wichtigen Industrieländern zurückging. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ergebnisse des ersten Quartals zeigen gemischte Entwicklung Coca-Cola meldete einen Quartalsgewinn von 0,73 USD je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 0,72 USD um 1,39 % und stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,39 %. Der Quartalsumsatz lag jedoch mit 11,10 Mrd. USD um 0,37 % unter der Konsensprognose der Analysten von 11,14 Mrd. USD und damit um 1,77 % unter dem Vorjahreswert von 11,30 Mrd. USD. Der Getränkegigant verzeichnete ein bereinigtes organisches Umsatzwachstum von 6 % und übertraf damit die Erwartungen von 5,2 %, was auf eine starke Preis-/Mix-Performance von 5 % und einen Anstieg des Absatzvolumens um 2 % zurückzuführen ist. Die vergleichbare operative Marge verbesserte sich von 32,4 % im Vorjahreszeitraum auf 33,8 % und übertraf damit ebenfalls die Prognose von 33 %. Nach Kategorien betrachtet stieg der Absatz pro Einheit bei kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken um 2 %, während Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee ebenfalls um 2 % zulegten. Bei Nahrungsergänzungsmitteln, Säften, Milchprodukten und pflanzlichen Getränken war das Wachstum mit 1 % moderater. Coca-Cola im Tageschart Die Aktie notiert über dem 30- und 50-Tage-SMA. Bullen werden versuchen, die jüngsten Höchststände erneut zu testen, während Bären versuchen werden, den Kurs unter die Marke von 70 USD zu drücken. Der RSI zeigt eine versteckte bärische Divergenz und bildet niedrigere Hochs, während der Kurs höhere Hochs erreicht. Der MACD steht kurz vor einem bärischen Crossover, was auf ein potenzielles Abwärtsrisiko hindeutet. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

