Coca-Cola meldet höhere Einnahmen und eine Rückkehr zum Umsatzwachstum in Schlüsselsegmenten 📊

Coca-Cola (KO.US) hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt gegeben. Einer der größten Hersteller von Erfrischungsgetränken hat seine Negativserie aus dem Quartal zuvor durchbrochen und eine Erholung der Verkaufszahlen gemeldet. Darüber hinaus stehen die Ergebnisse im Gegensatz zum Bericht von PepsiCo aus der vergangenen Woche, der von den Investoren zurückhaltender aufgenommen wurde. Die Coca-Cola-Aktie ist im vorbörslichen Handel um über 3 % gestiegen. Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf Umsatzebene verzeichnete das Unternehmen trotz eines anhaltenden Abwärtstrends im Quartalsvergleich bessere Ergebnisse als im Vorjahr und überwand die Schwierigkeiten des Quartals zuvor. Darüber hinaus stieg das Verkaufsvolumen im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 2 %. Dies ist angesichts des Volumenrückgangs im Quartal zuvor für Investoren von besonderer Bedeutung. Die Wiederherstellung der Marktstärke – insbesondere bei den US-Verbrauchern – wird der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Wachstumsdynamik des Unternehmens in den kommenden Quartalen sein. Das Unternehmen verbesserte auch seine Rentabilität mit einer operativen Marge von 24 % (im Vergleich zu 23,1 % im Vorjahr). Obwohl externe Faktoren wie Währungsschwankungen die operative Marge im vierten Quartal beeinflussten, trug das starke organische Umsatzwachstum von 14 % (im Vergleich zu den prognostizierten 7,2 %) wesentlich zur Stützung der Rentabilität bei. Diesmal war der Preis-Mix-Effekt – der die Auswirkungen von Produktmix und Preisänderungen auf den Umsatz darstellt – noch ausgeprägter. Er lag im vierten Quartal bei 9 %, verglichen mit den prognostizierten 6,7 %. Für 2025 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EPS-Wachstum von 2–3 % und ein organisches Umsatzwachstum von 5–6 %, was leicht unter der Prognose von 7 % liegt. Trotz dieses leichten Rückgangs lieferte Coca-Cola starke Finanzergebnisse und zerstreute einige Bedenken hinsichtlich der Marktbedingungen, die sich bei den Investoren nach dem zuvor veröffentlichten Gewinnbericht aufgebaut hatten. ERGEBNISSE 4. QUARTAL 2024: Angepasster Gewinn je Aktie: 0,55 $ (Prognose: 0,52 $)

0,55 $ (Prognose: 0,52 $) Angepasster Betriebsertrag: 11,5 Milliarden $ (Prognose: 10,67 Milliarden $)

11,5 Milliarden $ (Prognose: 10,67 Milliarden $) Angepasstes organisches Umsatzwachstum: +14 % (Prognose: +7,24 %)

+14 % (Prognose: +7,24 %) Preis/Mix: +9 % (Prognose: +6,71 %)

+9 % (Prognose: +6,71 %) Veränderung des Konzentratumsatzes: +5 % (Prognose: +0,56 %)

+5 % (Prognose: +0,56 %) Einheitsvolumen: +2 % (Prognose: -0,21 %) Einheitsvolumen für Ernährung, Saft, Milchprodukte und Getränke auf Pflanzenbasis: -1 % Einheitsvolumen für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke: +2 % Einheitsvolumen für Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee: +2 %

+2 % (Prognose: -0,21 %) Betriebsmarge: 24 % (gegenüber 23,1 % ein Jahr zuvor); Prognose: 22 % AUSBLICK FÜR DAS GESAMTJAHR: Erwartetes bereinigtes EPS-Wachstum: +2 % bis +3 %

