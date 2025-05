Coinbase Aktie wird Teil des S&P 500: Ein neues Kapitel für das Unternehmen und ein Meilenstein für den Kryptomarkt

Coinbase Global, die größte US-Kryptowährungsbörse, wird vor Beginn des Tradings am 19. Mai 2025 in den S&P 500 Index aufgenommen und ersetzt damit Discover Financial Services. Dies ist nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die gesamte Kryptowährungsbranche ein historischer Meilenstein, da Coinbase als erstes Krypto-Unternehmen in den renommierten Index aufgenommen wird. ► Coinbase | WKN: A2QP7J| ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500: Marktkapitalisierung: Mindestens 20,5 Milliarden US-Dollar.

Sitz und Börsennotierung: Das Unternehmen muss in den USA gegründet sein und seine Hauptnotierung an einer großen amerikanischen Börse haben.

Liquidität und Volumen: Ein monatliches Handelsvolumen von mindestens 250.000 Aktien in jedem der sechs Monate vor der Bewertung, wobei das Verhältnis des annualisierten Handelswerts zur Marktkapitalisierung 0,75 übersteigen muss.

Streubesitz: Mindestens 50 % der ausgegebenen Aktien müssen für den öffentlichen Handel verfügbar sein.

Finanzielle Tragfähigkeit: Positives Nettoergebnis im letzten Quartal sowie positive Summe der Nettoergebnisse der letzten vier Quartale.

Zeit seit dem Börsengang: Mindestens 12 Monate öffentlicher Handelsgeschichte. Coinbase erfüllt alle diese Anforderungen und weist eine Nettorentabilität (wenn auch minimal im letzten Quartal), eine beträchtliche Marktkapitalisierung und eine hohe Aktienliquidität auf. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Coinbase meldete für das erste Quartal 2025 einen geringen Nettogewinn. Dennoch ist dies das sechste Quartal in Folge, in dem das Unternehmen Gewinne erzielt hat. Die Ergebnisse blieben jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück, obwohl die Umsätze robust blieben. Das Unternehmen weist ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf, obwohl das zukunftsorientierte KGV höher ist als das aktuelle KGV, was auf begrenzte Gewinnaussichten hindeutet. Gleichzeitig wird für das zweite Quartal ein starkes Ergebnis erwartet, da die Preise für Kryptowährungen in den letzten Wochen deutlich gestiegen sind. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Auswirkungen der Aufnahme in den S&P 500 für Coinbase: Erhöhte Nachfrage nach Aktien: Die Aufnahme in den S&P 500 löst sofortige Kapitalzuflüsse aus passiven Fonds aus, die den Index nachbilden müssen und daher Aktien des Unternehmens kaufen müssen, um die Zusammensetzung des Index widerzuspiegeln. Schätzungen gehen von einem anfänglichen Kaufdruck in Milliardenhöhe aus. Indexfonds müssen ein erhebliches Volumen an Coinbase-Aktien erwerben, das dem durchschnittlichen Handelsvolumen mehrerer Tage entspricht. Verbesserte Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit: Der S&P 500 ist ein Synonym für Blue-Chip-Status und repräsentiert die bedeutendsten Unternehmen der US-Wirtschaft. Die Aufnahme erhöht die Glaubwürdigkeit des Unternehmens sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern. Coinbase wird automatisch Teil von Altersvorsorgeportfolios, Investmentfonds und anderen Institutionen, für die der S&P 500 als Benchmark dient. Potenzial für weiteres Wachstum und Preisstabilisierung: Analysten erhöhen ihre Kursziele für die Coinbase-Aktie und verweisen dabei auf die langfristigen Vorteile des Zuflusses institutioneller Gelder und die größere Preisstabilität aufgrund passiver Fondsströme. Die Aufnahme in den S&P 500 könnte das Unternehmen teilweise von der Volatilität des Kryptowährungsmarktes abkoppeln, da die Nachfrage nach seinen Aktien nicht nur von der Stimmung am Kryptomarkt, sondern auch von Index-Tracking-Mechanismen abhängt. Dieser letzte Faktor birgt jedoch auch ein zusätzliches Risiko: Das Unternehmen könnte auf Rückgänge des S&P 500 reagieren, die durch andere Indexkomponenten verursacht werden, beispielsweise angesichts schwacher makroökonomischer Daten. Symbolischer Durchbruch für die Kryptoindustrie: Dieses Ereignis wird als „Wendepunkt“ für die gesamte Branche angesehen, der ihre Reife und zunehmende Akzeptanz in der Mainstream-Finanzwelt signalisiert. Es könnte anderen Kryptowährungsunternehmen den Weg in den S&P 500 ebnen. Reaktion des Marktes und der Analysten: Nach der Ankündigung stieg der Aktienkurs von Coinbase um einen zweistelligen Prozentsatz, wodurch sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens deutlich erhöhte. Die Analysten bleiben überwiegend positiv und heben das Potenzial für weitere Kurssteigerungen sowie die langfristigen Vorteile der Indexaufnahme hervor. Einige Analysten empfehlen eine Kaufempfehlung, während andere eine vorsichtigere Haltung einnehmen, was die unterschiedlichen Ansätze hinsichtlich der mit der Kryptowährungsbranche verbundenen Risiken widerspiegelt. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für die Coinbase-Aktie liegt bei 258 USD pro Aktie, verglichen mit dem aktuellen Trading-Preis von 242 USD. Jüngste Updates deuten jedoch auf ein noch höheres Potenzial für das Unternehmen hin. Quelle: Bloomberg Finance LP Der Eintritt von Coinbase in den S&P 500 ist ein Beweis für den Erfolg des Unternehmens und ein symbolischer Schritt nach vorne für den gesamten Kryptowährungsmarkt. Da Coinbase die strengen Kriterien für die Aufnahme in den Index erfüllt hat, dürfte seine Präsenz im S&P 500 die Nachfrage nach seinen Aktien steigern, seine Glaubwürdigkeit erhöhen und möglicherweise seinen Kurs stabilisieren. Analysten rechnen mit weiterem Interesse von institutionellen Anlegern und sehen diesen Schritt als wichtiges Signal für die Zukunft des Marktes für digitale Vermögenswerte. Die Aktien des Unternehmens korrelieren mit Bitcoin und haben zuletzt zugelegt. Mit der heutigen Erholung wurde die Divergenz, die sich aus der relativen Schwäche der Aktie Ende Februar und März ergeben hatte, weitgehend geschlossen. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.