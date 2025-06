Coinbase beantragt bei der SEC die Zulassung für den Handel mit tokenisierten Aktien 🏛️

Coinbase Global, Inc. (COIN.US) beantragt bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Genehmigung, seinen Kunden Blockchain-basierte Aktien – auch als tokenisierte Aktien bekannt – anzubieten, wie Reuters berichtet. Die Initiative, die vom General Counsel von Coinbase bestĂ€tigt wurde, wĂŒrde es Nutzern ermöglichen, Aktien zu kaufen und zu handeln, die direkt auf der Blockchain ausgegeben und abgewickelt werden, anstatt ĂŒber die traditionelle Börseninfrastruktur. â–ș Coinbase Global, Inc. | WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN Die Entscheidung der SEC ĂŒber den Vorschlag wird aufmerksam verfolgt werden, da sie einen PrĂ€zedenzfall fĂŒr die Regulierung und Integration tokenisierter Finanzanlagen in das breitere US-Finanzsystem schaffen könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Coinbase Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

