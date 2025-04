Commerzbank AKTIE🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren

Die langfristige Anlage und Analyse

AKTIEN MARATHON: Commerzbank 

Der l√§ngerfristige Ausblick f√ľr Investoren

WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden f√ľr die n√§chsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit k√∂nnen insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen f√ľr ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

Wo steht die Commmerzbank Aktie?

Der Konzern hat bereits 2020 rund 200 Filialen dauerhaft geschlossen. Das Institut hat diese Verkleinerung angek√ľndigt, ist mit der Umsetzung aber drei Jahre als fr√ľher gestartet. Feststellbar ist, dass die Kunden zunehmend Online-Banking betreiben, was eine enge Filialdichte nicht mehr notwendig macht. Auch der Wettbewerb ist diesen Weg gegangen. Dieser Schritt hat dazu beigetragen, dass sich die Erl√∂ssituation in den letzten Jahren deutlich verbessert hat.

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Die Aktie konnte sich auf Wochensicht sukzessive erholen. Es ging sei April 2020 kontinuierlich aufw√§rts. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde zeitnah zur√ľckgekauft. Feststellbar ist aber, dass die Wochenranges Mitte 2024 deutlich vergr√∂√üert haben. Anfang 2025 konnte sich das Wertpapier deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Hoch an die 25,15 EUR. Das Jahreshoch wurde nachfolgend aber direkt wieder abverkauft. Es haben sich nachfolgend vier Wochen eingestellt, in denen die Aktie an Wert verloren hat. Zu Wochenbeginn ging es deutlich abw√§rts, der R√ľcksetzer wurde aber direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging in der Gegenbewegung √ľber die 21 EUR-Marke zur√ľck.

Im Wochenchart ist erkennbar, das die Aktie im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 30,08 EUR) / SMA50 (aktuell bei 31,55 EUR) aufw√§rtsgelaufen ist. Hat die SMA20 als Support nicht gehalten, hat die SMA50 eine ausreichende Unterst√ľtzung geboten. Diese Kursmuster k√∂nnen gut aus dem Wochenchart herausgelesen werden. Die letzten R√ľcksetzer haben bereits an der SMA20 stabilisieren und erholen k√∂nnen. Das Wochenchart kann, trotz des letzten R√ľcksetzers, aktuell als bullisch interpretiert werden.¬†

Solange die Aktie per Wochenschluss √ľber der SMA20 notiert solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten das Jahreshoch und nachfolgend der Bereich bei 27,50 / 28,00 EUR sein. √úbergeordnet k√∂nnte das Papier auch die 35 EUR anlaufen.¬†

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelswochen immer ein guter Support gewesen. H√§lt diese Linie nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Wird die¬†SMA50 angelaufen, so sollte sich die Aktie sp√§testens im Bereich der Dunstkreis dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte sich im August 2024 etwas erholen und √ľber die 16 EUR-Marke laufen. Die Notierungen br√∂ckelten nachfolgend aber wieder etwas ab. Erst Ende November letzten Jahres konnte sich die Aktie berappeln. Es ging in den Folgewochen sukzessive aufw√§rts. Anfang M√§rz 2025 hat die Aufw√§rtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,15 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zun√§chst moderat abw√§rts, in der letzten Handelswoche hat die Vola aber zugenommen. Der R√ľcksetzer zu Wochenbeginn wurde direkt zur√ľckgekauft. Es haben sich zwei gr√ľne Tageskerzen ausgebildet.

Das Wochenchart ist, bedingt durch die Entlastungsbewegung, als neutral zu interpretieren. Die Aktie muss versuchen, sich so rasch wie m√∂glich wieder √ľber der SMA50 (aktuell bei 20,74 EUR) zu etablieren. Gelingt dies, so k√∂nnte es im Rahmen weiterer Aufw√§rtsimpulse wieder an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 23,08 EUR) gehen. Kann sich das Papier √ľber dieser Linie etablieren, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Gelingt der Move per Tagesschluss aber nicht und verbleibt die Aktie unter der SMA50, so gilt es zun√§chst sicherzustellen, dass das Wertpapier sich im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann, um damit die M√∂glichkeit weiterer Anl√§ufe √ľber dieser Linie zu haben. Geht der Kontakt zur SMA50 aber im Rahmen von Schw√§che verloren, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es weiter abw√§rts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16,47 EUR) gehen k√∂nnte. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte sich sp√§testens hier ein Richtungswechsel einstellen.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: neutral

Commerzbank Unternehmensprofil:

Der Commerzbank definiert sich als Universalbank mit den beiden Gesch√§ftsbereichen Firmenkundengesch√§ft als auch Privat- und Unternehmerkunden. Sie bietet ein breites Portfolio an Finanzdienstleistungen an und sieht sich als f√ľhrende Bank f√ľr den deutschen Mittelstand. Rund 30 Prozent des deutschen Au√üenhandels wird durch die Commerzbank finanziert. Die Bank ist in 40 L√§ndern aktiv, √ľberall dort, wo Mittelstandkunden, Gro√üunternehmen als auch institutionelle Anleger sie ben√∂tigen. Verwalten werden 400 Mrd. EUR an angelegten Verm√∂gen - Kunden haben die M√∂glichkeit in 400 Filialen ihre Bankgesch√§fte zu t√§tigen.

Die Aktionärsstruktur des Konzerns:

Der gr√∂√üte Anteilseigner der Bank ist die Bundesrepublik Deutschland. Der Staat hat im Rahmen einer Rettungsaktion im Gegenzug von Staatshilfen Anteile der Bank bekommen. Es gilt aber als sicher, dass die 12 % Anteil die der Staat an der Bank noch h√§lt, mittelfristig wieder abgegeben werden. Die Uni Credit ist der zweitgr√∂√üte Aktion√§r. Die italienische Bank hat sich vor einigen Monaten mit dem Gedanken einer √úbernahme besch√§ftigt. Das hat der Aktie auch zu den Kurssteigerungen vor einigen Monaten verholfen. Dar√ľber hinaus halten noch verschiedene andere Banken, vor allem aber institutionelle Anleger Anteile an der Bank.

 



Wichtige Bewertungskennzahlen für des Commerzbank Konzerns 2020 - 2024

Die Erl√∂se konnten kontinuierlich gesteigert werden. Gegen√ľber 2020 ist ein deutlicher Zuwachs erkennbar. Die Commerzbank konnte innerhalb des Betrachtungszeitraum beim Umsatz fast 15 Mrd. EUR zulegen, was mehr als einer Verdopplung des Umsatzes 2020 bedeutet.

Die Ergebnisse in den letzten beiden Jahren sind als stabil zu interpretieren. Die Commerzbank konnte jeweils ein Ergebnis im Bereich der 8 Mrd. EUR ausweisen. Gegen√ľber 2020 ist dies eine Verdopplung, im Vergleich zu 2022 konnte das Ergebnis um fast 4,5 Mrd. EUR gesteigert werden.

Seit 2020 konnte der Gewinn je Aktie deutlich verbessert werden. War 2020 noch ein deutlich negatives Ergebnis ausgewiesen, stieg der Gewinn je Aktie seitdem kontinuierlich an. 2024 lag dieser knapp √ľber 2 EUR je Aktie.

 

Die Bank konnte das Eigenkapitel sukzessive stärken. Seit 2020 ist es um gut 7 Mrd. EUR angewachsen.

 

Die wesentlichen Kennzahlen 2024 bis 2020 lauten:

W√ľrdigung der Kennzahlen 2020 - 2024

Nachdem die Bank 2020 noch ein negatives operatives Ergebnis ausgewiesen hatte, konnte diese Kennzahl seitdem kontinuierlich verbessert werden. 2024 konnte dies um gut 11 Prozent auf 3.8 Mrd. EUR erhöht werden. Mit der verbesserten Ertragslage hat sich auch das KGV verbessert. Dieser Wert lag 2024 bei 7,58. 

Erw√§hnenswert ist noch, dass die Bank die Zahl der Mitarbeitenden in den letzten f√ľnf Jahren deutlich abgebaut. 2024 arbeiten gut 20.000 Menschen weniger f√ľr die Bank als 2020.

Einschätzung Perspektive 2025 - 2029

Der Umsatz soll sich, gem√§√ü Prognose, weiter erh√∂hen, allerdings mit einer geringeren Dynamik. Die Dividende soll sich bis 2028 fast verdoppeln, die Dividendenrendite dann bei 7,87 liegen. Das KGV soll korrespondierend mit der Verbesserung des Ertrags bei 5,05 liegen. Damit w√§re die Aktie g√ľnstig bewertet. Nach den Prognosen soll der Gewinn vor Steuern um gut 1,6 Mrd. EUR auf 5,682 Mrd. EUR steigen.

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist die Commerzbank Aktie,¬†auf Basis der Fundamentaldaten, ein Wertpapier, das sich nach der Corona Krise wieder festigen konnte. Die Ertragslage in den letzten beiden Jahren ist als gut zu bezeichnen, die Bank verdient gutes Geld. Die Aktie hat sich etwas erholen k√∂nnen, notiert aber noch weit von den Hochs 2006. Auf 20 Jahre gesehen, war das Investment, bezogen auf die Kursentwicklung, kein gutes Gesch√§ft gewesen. Die Aktie erscheint, unserer Meinung nach, f√ľr Anleger geeignet, die ihre Depots breit aufstellen und das Papier als Abrundung und als Depotbeimischung definieren.

 



 

