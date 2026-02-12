Commerzbank Aktie im Fokus: starker Zinsüberschuss, Rekordgewinn & Dividendenanstieg - jetzt Aktien kaufen?

Die Commerzbank Aktie steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Frankfurter Geldhaus hebt seine Gewinnprognose für 2026 leicht an und überzeugt mit starken Ergebnissen – gleichzeitig wächst der Druck im Übernahmekampf mit der italienischen Unicredit.

Während operative Kennzahlen und Dividendenfantasie positiv stimmen, reagierte der Markt zunächst verhalten: Die Aktie verlor im Handelsverlauf rund fünf Prozent und gehörte zeitweise zu den größten Verlierern im DAX.

Doch stellt sich nun die Frage: Ist es sinnvoll, Commerzbank Aktien zu kaufen – oder überwiegen die Risiken durch die Übernahmesituation?

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK.DE

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways zur Commerzbank Aktie

Prognose leicht angehoben: Nettoergebnis 2026 nun über 3,2 Mrd. Euro erwartet.

Starker Zinsüberschuss: Anhebung auf rund 8,5 Mrd. Euro geplant.

Übernahmekampf bleibt Risiko: Unicredit hält bereits 29 % der Anteile.

📈 Prognoseanhebung: Zinsüberschuss als Kurstreiber

Die Commerzbank rechnet 2026 mit einem höheren Gewinn als bislang erwartet. Das Nettoergebnis soll nun über 3,2 Milliarden Euro liegen.

Haupttreiber ist der Zinsüberschuss, der von 8,4 auf rund 8,5 Milliarden Euro steigen soll.

Da der Zinsüberschuss den Großteil der Erträge ausmacht, beobachten Analysten diese Kennzahl besonders genau. In der Vergangenheit startete die Bank häufig mit konservativen Prognosen und hob diese im Jahresverlauf an – ein positives Signal für Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten.

💰 Gewinnentwicklung: Rekordniveau trotz Restrukturierung

Im vergangenen Jahr erzielte die Commerzbank trotz Restrukturierungskosten von rund 560 Millionen Euro einen Gewinn von 2,63 Milliarden Euro.

Ohne diese Sonderkosten lag der Gewinn sogar bei rund 3 Milliarden Euro – ein Rekordwert und ein Plus von 14 %.

Besonders stark entwickelte sich die polnische Tochter M-Bank, deren operatives Ergebnis um 75 % auf über eine Milliarde Euro stieg.

📉 Schwächen im Privatkundengeschäft & Aquila-Abschreibung

Nicht alle Segmente entwickelten sich positiv.

Im deutschen Privatkundengeschäft sank der Gewinn um sechs Prozent, unter anderem wegen höherer Risikovorsorge und einer Abschreibung von 117 Millionen Euro auf Aquila Capital (ACI).

Makroökonomische Herausforderungen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, belasten einzelne Projekte zusätzlich.

💸 Dividende & Aktienrückkäufe: Attraktive Ausschüttung

Aktionäre profitieren von einer starken Kapitalrückführung:

Gesamtausschüttung: 2,7 Milliarden Euro

Dividende steigt von 0,65 auf 1,10 Euro je Aktie

Damit fällt die Dividende höher aus als von Analysten erwartet – ein klarer Pluspunkt für einkommensorientierte Investoren.

⚔️ Übernahmekampf mit Unicredit: Risiko oder Chance?

Seit September 2024 befindet sich die Commerzbank im Übernahmekampf mit Unicredit, die inzwischen rund 29 % der Anteile kontrolliert.

Ob die Commerzbank eigenständig bleibt, hängt maßgeblich vom Aktienkurs ab. Im vergangenen Jahr legte die Aktie um 130 % zu, während sich die Kursentwicklung 2026 bislang differenziert zeigt.

Eine mögliche Übernahme könnte für Aktionäre eine Prämie bedeuten – birgt jedoch auch Unsicherheiten.

🧠 Fazit: Commerzbank Aktie – Solide Zahlen mit strategischem Risiko

Die Commerzbank Aktie überzeugt mit angehobener Prognose, starkem Zinsüberschuss und attraktiver Dividende. Operativ zeigt sich das Institut gut aufgestellt, insbesondere durch die starke Entwicklung der M-Bank.

Gleichzeitig bleibt der Übernahmekampf mit Unicredit ein Unsicherheitsfaktor.

👉 Für Anleger, die Aktien kaufen und auf steigende Zinsen, hohe Ausschüttungen und mögliche Übernahmefantasie setzen, kann die Commerzbank Aktie interessant sein. Kurzfristige Volatilität sollte jedoch einkalkuliert werden.

Commerzbank Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Commerzbank Aktie

❓ Ist die Commerzbank Aktie aktuell kaufenswert?

Die Commerzbank Aktie kann für Anleger interessant sein, da das Unternehmen seine Gewinnprognose angehoben und die Dividende deutlich erhöht hat. Wer Commerzbank Aktien kaufen möchte, sollte jedoch die Unsicherheiten rund um den Übernahmekampf mit Unicredit berücksichtigen.

❓ Warum ist die Commerzbank Aktie zuletzt gefallen?

Trotz starker Zahlen reagierte der Markt verhalten. Gründe sind vorsichtige Erwartungen im Privatkundengeschäft sowie Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Beteiligung von Unicredit.

❓ Wie hoch ist die Dividende der Commerzbank Aktie?

Die Commerzbank plant eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie. Zusätzlich sind Aktienrückkäufe vorgesehen, wodurch die Gesamtausschüttung deutlich steigt.

❓ Welche Rolle spielt der Zinsüberschuss für die Commerzbank?

Der Zinsüberschuss ist die wichtigste Ertragsquelle der Commerzbank. Eine Anhebung der Prognose auf rund 8,5 Milliarden Euro gilt als positives Signal für die Profitabilität.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Commerzbank Aktie?

Die Commerzbank Aktie eignet sich besonders für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf Dividendenrendite, steigende Zinsen sowie mögliche Übernahmefantasie setzen möchten.