Commerzbank: Übernahmegerüchte und Stellenabbau 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 21.01.2025

Die Bank steht seit Monaten im Fokus von Übernahmegerüchten der italienischen UniCredit. Die hat die Aktie deutlich beflügelt. Das Management will sich jetzt mit einem Stellenabbau von tausender Stellen gegen diese Übernahme wehren.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 18,04 EUR

Marktkapitalisierung 21,39 Mrd. EUR

Umsatz 2023 22,47 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 6,45 %

KGV 2024* 7,89%

4 Wochen Performance + 12,23 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 4,38 %

Branche Banken

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Konzern versucht die mögliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit zu verhindern. Das Management prüft aktuell den Abbau von einigen tausend Stellen. Dem Betriebsrat soll die Strategie des Stellenabbaus in der kommenden Woche vorgestellt werden. Investoren und die Öffentlichkeit werden im Rahmen eines Kapitalmarkttags umfassend über die Schritte informiert. Die italienische Großbank hat aktuell einen Anteil an der Commerzbank von 28 Prozent, hat aber vor diesen Anteil auf 29,9 Prozent zu erhöhen. Ab einem Anteil von 30 Prozent wäre die UniCredit verpflichtet ein öffentliches Übernahmeangebot zu machen. Neben dem Betriebsrat und Gewerkschaften lehnt auch die Bundesregierung das Vorgehen der Italiener ab. Es wurde schon bei Bekanntwerden der Gerüchte einer Übernahme darüber spekuliert, dass das Vorgehen wenig Hoffnung auf eine friedliche Lösung macht.

Geschäftlich läuft es bei der Commerzbank im Augenblick gut. Die Erträge konnten bis Ende September 2024 auf 8,2 Mrd. EUR erhöht werden, was einer moderaten Steigerung zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Provisionsüberschuss konnte in den ersten neun Monaten um 4 Prozent auf 2,7 Mrd. EUR gesteigert werden. Der Zinsüberschuss bewegt sich auf einem konstanten Niveau - trotz Zinssenkungen. Dieser beläuft sich in den ersten drei Quartalen auf 6,3 Mrd. EUR. Für das Jahr 2024 wurde das Gewinnziel von 2,4 Mrd. EUR bestätigt, die harte Kernkapitalquote lag Ende des 3. Quartal 2024 bei 14,8 Prozent und soll Ende 2024 bei 15 Prozent liegen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier lief bis Ende Februar 2024 in einer Box seitwärts. Die Aktie zog Mitte März Käufer an, der Anteilsschein konnte sich im Zuge dieses Interesses bis über die 15,50 EUR erholen. Im Bereich der 15,79 EUR ging es nicht weiter. Das Wertpapier versuchte noch einige Male über diese Marke zu kommen, scheiterte aber immer wieder. In der Konsequenz ging es bis Mitte Juni dann abwärts. Erst im Bereich der 13,43 EUR gelang es einen Richtungswechsel abzubilden. Es ging im weiteren Handelsverlauf moderat in kleinen Impulsen wieder über die 14,00 EUR zurück. Nach einer Entlastungsbewegung dominierte ab Mitte Juli 2024 erneute Schwäche das Kursgeschehen. Das Wertpapier gab dynamisch und deutlich bis an die 12 EUR-Marke nach, konnte sich in diesem Bereich wieder etwas erholen. Nach einem erneuten Rücksetzer ging es mit einem GAP up über die 15 EUR-Marke. Die Aktie konnte Anfang Oktober letzten Jahres ein Jahreshoch bei 16,93 EUR formatieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen etwas ab, das Wertpapier konnte sich aber über der 15 EUR-Marke halten und nachfolgend moderat erholen können. Es ging im weiteren Handelsverlauf mit einem ordentlichen GAP down unter die 15 EUR-Marke. Erst Ende November konnte sich das Papier stabilisieren und wieder erholen und im Dezember erneut über die 15 EUR-Marke laufen. Es ging Anfang des Jahres wieder dynamisch nach Norden. Der Anteilsschein konnte sich Zuge dieser Bewegung wieder über die 18 EUR-Marke schieben.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier bis Ende Mai über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 16,22 EUR) halten konnte, diese Durchschnittslinie dann im Zuge von Rücksetzern aufgegeben hat. Es ging unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 15,70 EUR), allerdings hat die Aktie den Kontakt zu dieser Linie halten können. Mit einem GAP ging es zurück über die 20-Tage-Linie bis an die 50-Tage-Linie. Hier ging es dann tagelang nicht weiter. Erst ein Rücksetzer an die 20-Tage-Linie brachte Schwung in die Notierungen. Die Aktie konnte sich weiter erholen und über die 15 EUR-Marke laufen. Es stellte sich nachfolgend moderate Schwäche ein, die sich im weiteren Handelsverlauf verstärkte. Die 200-Tage-Linie (aktuell bei 14,88 EUR) konnte diesen Rücksetzer stabilisieren. Nach einer Zwischenerholung, die sich Mitte August eingestellt hatte, ging es erneut zurück an die 200-Tage-Linie, die wieder gut als Support gehalten hat. Von hier aus ging es mit einem GAP deutlich aufwärts. Im Rahmen der Rücksetzer konnte sich der Anteilsschein zunächst im Dunstkreis der 20-Tage-Linie festsetzen, gab diese Linie aber wieder auf. Die Rücksetzer gingen an und unter die 50-Tage-Linie, der Anteilsschein hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen und moderat aufwärtszulaufen. Der Deckel war dann die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie, wo es nicht weiterging. Der erneute Rücksetzer konnte sich an der 200-Tage-Linie stabilisieren. Diese Linie war erneut die Basis für eine deutliche Kurserholung. Der Anteilsschein konnte sich in den letzten Handelswoche wieder über die 20-Tage-Linie bzw. nach einiger Mühe auch über die 50-Tage-Linie schieben und nachfolgend festsetzen.

Damit hat sich das Tageschart aufgehellt und ist insbesondere unter dem Eindruck der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Handelswochen aktuell als uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Gelingt es der Aktie jetzt sich per Tagesschluss über der 14,49 EUR-Marke festzusetzen, so könnte sich die Bewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 23,75 EUR, die 35,84 EUR bzw. die 38,60 EUR sein. Die 20-Tage-Linie ist vor einigen Handelstagen von unten durch die 50-Tage-Linie gelaufen, was als weiteres bullisches Momentum interpretiert werden kann.

Rücksetzer könnten sich es per Tagesschluss an der 20-Tage-Linie stabilisieren und erholen. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht, so könnte darunter die 50-Tage-Linie noch eine weitere Unterstützung bieten. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie festsetzt. Dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Abgaben in Richtung der 200-Tage-Linie bzw. der Marke bei 14,49 EUR ausdehnen könnten. Im Tageschart kann die Relevanz der 200-Tage-Linie Durchschnittslinie sehr gut herausgelesen werden. Das Papier sollte auf jeden Fall verhindern, dass es zu einem Tagesschluss unter der Marke von 14,49 EUR kommt.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Gelingt es der Aktie sich per Tagesschluss über der Marke von 14,49 EUR zu etablieren, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen könnte. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild, wenn sich das Papier per Tagesschluss wieder unter dieser Marke etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich im September mit einem GAP wieder über die SMA200 (aktuell bei 15,90 EUR) schieben und zunächst weiter aufwärtslaufen. Zwar wurde die SMA20 im Rahmen von Rücksetzern zunächst aufgegeben, das Wertpapier konnte sich aber wieder über diese Durchschnittslinie schieben und auch festsetzen. Es ging nachfolgend im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 17,20 EUR) / SMA50 (aktuell bei 16,37 EUR) seitwärts / abwärts weiter. Diese beiden Durchschnittslinien hatten ihre Anziehungskraft; sowohl was Erholung als auch Rücksetzer angeht. Im Rahmen des letzten Rücksetzers wurde auch die SMA200 aufgegeben. Nach der Stabilisierung ging es problemlos über die SMA20 als auch über die SMA50. An der SMA200 hat die Aktie etwas Probleme weiterzukommen, schaffte den Move dann aber verbindlich. Von hier aus ging es wie an der Schnur gezogen in Richtung Norden.

Mit der Bewegung über die SMA200 hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange das Wertpapier über dieser Durchschnittslinie notiert, solange könnte es im Rahmen weiterer Aufwärtsbewegungen an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 einstellen, darunter könnte die SMA50 bzw. die SMA200 noch einen weiteren Support bieten. Wesentlich unter die SMA50 sollten die Rücksetzer nicht mehr laufen, um das bullische Gesamtbild nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, könnte es weiter aufwärts gehen. Rücksetzer sollten nicht mehr wesentlich unter die SMA50 gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Widerstände

21,18

23,75

27,08

35,01

35,84

38,60

44,20

Unterstützungen

17,65

17,59

17,28

17,20

16,37

16,22

16,11

15,90

15,70

14,88

14,49

13,04 (GAP)

12,11

Quelle: xStation5 von XTB

