Commerzbank: Ziele für 2024 erreicht und übertroffen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 25.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank

WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut:

Die Bank hat 2024 bessere Ergebnisse als prognostiziert erwirtschaftet. Die Rahmenbedingungen bleiben nach wie vor anspruchsvoll, die Bank will aber weiter wachsen was die Nettoergebnisse angeht. Dabei wird der Fokus auf Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und vor allem die optimierte Nutzung der Infrastruktur liegen.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 23,32 EUR Marktkapitalisierung 27,63 Mrd. EUR Umsatz 2023 11,90 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023) 6,25 % KGV 2025* 12,15 4 Wochen Performance + 25,72 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2025* 3,77 % Branche Finanzdienstleistung

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Bank hat die gesteckten Ziele für 2024 erreicht und übertroffen. Das Nettoergebnis stieg um 20 Prozent auf 2,7 Mrd. EUR, das operative Ergebnis legte um 12 Prozent auf 3,8 Mrd. EUR zu. Treiber der guten Ertragslage war das Kundengeschäft, das um 6 Prozent auf 11,1 Mrd. EUR erhöht werden konnte. Der Provisionsüberschuss konnte um 7 Prozent auf 3,6 Mrd. EUR gesteigert werden und liegt damit über dem prognostizierten Wert. Trotz Leitzinssenkung konnte der Zinsüberschuss mit 8,3 Mrd. EUR auf einem hohen Niveau gehalten werden. Die Eigenkapitalrendite wurde mit 9,2 Prozent ausgewiesen und liegt damit deutlich über dem Zielwert von mindestens 8 Prozent.

Die Commerzbank nutzt aktuell das starke Momentum. Das kommt auch in der Strategieanpassung 2028 zum Ausdruck. Die Bank plant das profitable Wachstum noch einmal zu beschleunigen, wobei der strategische Fokus auf dem Ausbau des Geschäfts im Asset- und im Wealth-Management des Firmenkundensegments liegen soll. Schwerpunkt dabei soll vor allem eine stärkere Kundendurchdringung und Kapitaleffizienz sein. Trotz weiterer sinkender Zinsen soll das Ertragswachstum weiter gesteigert werden. Beim Provisionsüberschuss soll ein Wert von 7 Prozent erreicht werden. Der Konzern wird auch zukünftig verstärkt in Digitalisierung, künstliche Intelligenz und der verstärkten Nutzung internationaler Service- und IT-Center-Standorte investieren und damit weitere Effizienzsteigerungen erreichen.

Für 2025 wird ein Nettoergebnis von 2,4 Mrd. EUR nach und 2,8 Mrd. EUR vor Restrukturierungskosten für die Transformation der Bank angestrebt. 2028 plant die Bank ein Nettoergebnis von 4,2 Mrd. EUR und eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Papier konnte sich im April und im Mai 2024 zunächst moderat erholen.

Ab Mitte Juli 2024 dominierte erneute Schwäche das Kursgeschehen. Das Wertpapier gab dynamisch und deutlich bis an die 12 EUR-Marke nach, konnte sich in diesem Bereich wieder etwas erholen. Nach einem erneuten Rücksetzer ging es mit einem GAP up über die 15 EUR-Marke. Die Aktie konnte Anfang Oktober letzten Jahres ein Jahreshoch bei 16,93 EUR formatieren. Nachfolgend bröckelten die Notierungen etwas ab, das Wertpapier konnte sich aber über der 15 EUR-Marke halten und nachfolgend moderat erholen können. Es ging im weiteren Handelsverlauf mit einem GAP down wieder unter die 15 EUR-Marke. Erst Ende November konnte sich das Papier stabilisieren und wieder erholen und im Dezember erneut über die 15 EUR-Marke laufen. Es ging Anfang des Jahres wieder dynamisch nach Norden. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung hat ab März 2025 deutlich zugenommen. In der letzten Handelswoche konnte die Aktie ein Jahreshoch bei 25,15 EUR formatieren. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder mitgenommen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier bis Ende Mai über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 22,54 EUR) halten konnte, diese Durchschnittslinie dann im Zuge von Rücksetzern aufgegeben hat. Es ging unter die 50-Tage-Linie (aktuell bei 20,14 EUR), allerdings hat die Aktie den Kontakt zu dieser Linie halten können. Mit einem GAP ging es zurück über die 20-Tage-Linie bis an die 50-Tage-Linie. Hier ging es dann tagelang nicht weiter. Erst ein Rücksetzer an die 20-Tage-Linie brachte Schwung in die Notierungen. Die Aktie konnte sich weiter erholen und über die 15 EUR-Marke laufen. Es stellte sich nachfolgend moderate Schwäche ein, die sich im weiteren Handelsverlauf verstärkte. Die 200-Tage-Linie (aktuell bei 16,23 EUR) konnte diesen Rücksetzer stabilisieren. Nach einer Zwischenerholung, die sich Mitte August eingestellt hatte, ging es erneut zurück an die 200-Tage-Linie, die wieder gut als Support gehalten hat. Von hier aus ging es mit einem GAP deutlich aufwärts. Im Rahmen der Rücksetzer konnte sich der Anteilsschein zunächst im Dunstkreis der 20-Tage-Linie festsetzen, gab diese Linie aber wieder auf. Die Rücksetzer gingen an und unter die 50-Tage-Linie, der Anteilsschein hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen und moderat aufwärtszulaufen. Der Deckel war dann die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie wo es nicht weiterging. Der erneute Rücksetzer konnte sich an der 200-Tage-Linie stabilisieren. Diese Linie war erneut die Basis für eine deutliche Kurserholung. Seit Jahresanfang notiert die Aktie über der 20-Tage-Linie. Diese Durchschnittslinie wurde in diesem Jahr nicht mehr angelaufen. Der Rücksetzer in der letzten Handelswoche konnte sich knapp über dieser Linie stabilisieren und wieder erholen.

Das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der 20-Tage-Linie notiert, solange könnten sich die Aufwärtsimpulse weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 35,00 EUR, die 38,54 EUR und dann die 44,15 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis in den Bereich der 20-Tage-Linie einstellen. Sollte diese Linie unterschritten werden, so wäre es wesentlich, dass sich die Aktie zumindest im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Gelingt dies nicht und geht der Kontakt im Zuge von weiteren Rücksetzern verloren, so würde sich das Tageschart deutlich eintrüben, und erste Fragezeichen hinsichtlich der aktuellen Aufwärtsbewegung wären berechtigt. Support könnte darunter noch die 50-Tage-Linie bieten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Etabliert sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinien, so müsste der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie über der 20-Tage-Linie halten kann, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Jahreshochs gehen. Geht der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie im Rahmen von Schwäche aber verloren, so sollte die Aktie spätestens im Bereich der 50-Tage-Linie einen Support für einen Richtungswechsel finden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich im Dezember wieder über die SMA200 (aktuell bei 19,05 EUR) schieben und weiter aufwärtslaufen. Die SMA20 (aktuell bei 23,77 EUR) wurde im Handelsverlauf immer mal wieder angelaufen, die Aktie konnte sich jeweils an dieser Linie stabilisieren und erholen. Nachdem das Jahreshoch formatiert war, wurde die SMA20 im Zuge von Schwäche aufgegeben, die SMA50 (aktuell bei 22,97 EUR) darunter konnte der Aktie bisher die notwendige Unterstützung bieten.

Die Aktie muss unbedingt versuchen, sich über der SMA50 zu halten. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so sollten sich diese, wie zuvor auch, an der SMA50 stabilisieren und erholen. Aufhellen würde sich das Chartbild dann wieder, wenn es das Wertpapier es schafft, sich über die SMA20 zu schieben und nachfolgend auch zu etablieren. Bullisch wäre es erneut zu interpretieren, wenn es die Aktie es schafft, sich belastbar von der SMA20 nach Norden zu lösen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Sollte die SMA50 aber im Zuge von Schwäche nicht halten, so könnte es im Rahmen von weiteren Rücksetzern bis in den Bereich der SMA200 gehen. Spätestens im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie sollte sich die Aktie wieder erholen, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Erst wenn sich die Aktie wieder über der SMA20 etabliert hat, bestehen wieder Perspektiven auf der Oberseite. Sollte die SMA200 in Zuge von Schwäche angelaufen werden, so sollte sich die Aktie spätestens im Dunstkreis dieser Linie wieder erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

23,77

35,54

44,15

54,46

57,69

Unterstützungen

23,17

22,97

22,54

22,28

20,66 (GAP)

20,14

19,05

18,66

16,23

15,04

13,93

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!