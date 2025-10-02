CoreWeave Aktie im Aufwind – Aktien kaufen oder abwarten? ☁️

Einleitung Die CoreWeave Aktie legte zuletzt fast 12 % zu, nachdem das Unternehmen einen milliardenschweren Vertrag mit Meta bekannt gab. Zuvor hatte CoreWeave bereits eine milliardenschwere Erweiterung seines Vertrags mit OpenAI verkündet. Anleger stellen sich nun die Frage: Sollte man jetzt CoreWeave Aktien kaufen oder auf Rücksetzer warten? ► CoreWeave ISIN: US21873S1087 | WKN: A413X6 | Ticker: CRWV ✅ Drei Key Takeaways 📊 Milliarden-Deals mit Meta & OpenAI Meta-Vertrag: Cloud-Infrastruktur für KI im Wert von 14,2 Mrd. USD

Erweiterung OpenAI-Deal: + 6,5 Mrd. USD , Gesamtvolumen jetzt 22,4 Mrd. USD

CoreWeave etabliert sich als Schlüsselpartner im globalen KI-Infrastrukturmarkt ⚙️ Nvidia als Basis der KI-Cloud Einnahmen primär durch Rechenzentren mit Nvidia-GPUs

GPUs sind essenziell für Training & Betrieb großer KI-Modelle

CoreWeave gilt als führender Anbieter im Bereich „Neocloud“ 🚀 Langfristige Perspektiven, kurzfristige Risiken Meta sichert sich Option, Engagement bis 2032 erheblich auszuweiten

KI-Investitionen treiben Nachfrage nach Rechenkapazitäten

Risiko: Hohe Bewertung, starker Wettbewerb, Abhängigkeit von Big-Tech-Kunden 📊 Fundamentaldaten zur CoreWeave Aktie (2025) Kennzahl Wert Meta-Vertrag 14,2 Mrd. USD OpenAI-Deal (erweit.) 22,4 Mrd. USD gesamt Technologie-Basis Nvidia GPUs für KI-Workloads Option Meta Rechenkapazität bis 2032 erweiterbar 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: CoreWeave Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die CoreWeave Aktie profitiert enorm von milliardenschweren Partnerschaften mit Meta und OpenAI. Als Anbieter von GPU-gestützten Rechenzentren ist CoreWeave im KI-Boom hervorragend positioniert. Langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen, da die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter steigt. Kurzfristig sollten Anleger jedoch die hohe Bewertung und mögliche Kurskorrekturen im Auge behalten, bevor sie Aktien kaufen. CoreWeave Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur CoreWeave Aktie Frage 1: Sollte man die CoreWeave Aktie aktuell kaufen?

Die CoreWeave Aktie profitiert von milliardenschweren Verträgen mit Meta und OpenAI. Langfristig sind die Perspektiven im Bereich KI-Cloud-Infrastruktur positiv. Kurzfristig könnte es jedoch wegen der hohen Bewertung zu Rücksetzern kommen. Frage 2: Welche Chancen bietet die CoreWeave Aktie?

CoreWeave etabliert sich als wichtiger Partner im globalen KI-Infrastrukturmarkt. Mit Deals über mehr als 22 Mrd. USD und enger Zusammenarbeit mit Nvidia profitiert das Unternehmen direkt vom KI-Boom. Frage 3: Welche Risiken gibt es bei der CoreWeave Aktie?

Die Abhängigkeit von Großkunden wie Meta und OpenAI, eine sehr ambitionierte Bewertung sowie starker Wettbewerb im Cloud- und KI-Sektor können Risiken darstellen. Frage 4: Was treibt den Kurs der CoreWeave Aktie aktuell an?

Die jüngste Kursrallye um +12 % wurde durch die Bekanntgabe eines 14,2-Mrd.-USD-Vertrags mit Meta ausgelöst. Zuvor hatte CoreWeave bereits eine milliardenschwere Erweiterung seines OpenAI-Deals gemeldet.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.