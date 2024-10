Baumwoll-Futures (COTTON) an der ICE legen heute um mehr als 1 % zu und versuchen, sich nach den gestrigen Rückgängen zu erholen. Hurrikan Helene traf Florida mit großer Wucht und löste in 61 von 67 Regionen des Bundesstaates den Notstand aus. Die starken Regenfälle im Mississippi-Delta und im sogenannten „Cotton Belt“ (Baumwollanbaugebiet) könnten die Baumwollversorgung auf dem US-Markt erschüttern, da die Hurrikane auf dem Höhepunkt der Ernte (Georgia) auftraten und die Landwirte dazu veranlassten, die Ernte zuvor auf den Feldern einzuholen, bevor diese nass wurden, was im Fall von Baumwolle zu einem geringeren Endangebot sowie zu einer schlechteren Qualität der Baumwollkapseln führt.

Zuvor sah die Qualität der Ernte sowie die in den Südoststaaten der USA angebaute Menge optimistisch aus, was vom Markt jedoch nicht honoriert wurde, da der Baumwollpreis unter 70 $ pro Ballen lag. Es scheint auch, dass die Aussicht auf einen „Anreiz“ in China einen positiven Einfluss auf die Nachfrageaussichten gehabt haben könnte.

Andererseits haben wir in den letzten Tagen einen erstarkenden Dollar und fallende Ölpreise erlebt, was tendenziell den Rückgang der Baumwollpreise unterstützt und die Produktions- und Frachtkosten des Ersatzstoffes Polyester senkt. In den letzten beiden Handelstagen hat sich der Markt keine Sorgen um Helene gemacht, die zwar die Ernte in Südgeorgien beeinträchtigen könnte ... Dies wurde jedoch noch nicht bestätigt.

Die gestrigen wöchentlichen Exportverkäufe des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zeigten einen Rückgang der Baumwollexporte für das laufende Wirtschaftsjahr um 87.800 Ballen. Das sind 18 % weniger als in der Woche zuvor und 33 % weniger als im Vier-Wochen-Durchschnitt. Investoren führten die Daten als einen Grund für die verhaltenen Gewinne bei Baumwolle an, trotz des Hurrikans. Es scheint, dass der Markt weiterhin empfindlich auf Wetterinformationen reagieren wird. Wenn der Hurrikan Helene nicht in eine höhere Kategorie als die aktuelle (4) eingestuft wird, müssen die Bullen möglicherweise auf den nächsten USDA-Bericht warten, um die Aussicht auf ein möglicherweise geringeres Angebot zu berücksichtigen. Das Ausmaß einer möglichen Reduzierung der Prognosen für die Ernte ist derzeit noch unklar. Andererseits weisen Meteorologen darauf hin, dass der Hurrikan Helene noch an Stärke gewinnen könnte, und in einem solchen Szenario ist es unwahrscheinlich, dass der Baumwollmarkt auf einen neuen USDA-Bericht wartet. Ein schwächerer Dollar, zusammen mit wirtschaftlichen Maßnahmen in China und der Dürre in Brasilien, könnte die Preise stützen. Trader sollten auch das Wetter in Chinas größtem Baumwollanbaugebiet Xinjiang im Auge behalten, wo gestern mit der Ernte begonnen wurde; plötzliche Regenfälle könnten das weltweite Angebot verringern. COTTON im Stundenchart COTTON legt heute um mehr als 1 % zu, aber wir sehen, dass es bereits mehrmals ein starkes Angebot um die Die Käufer geben jedoch nicht auf, und der Rückgang unter den EMA100 (schwarze Linie) wurde kürzlich erneut verteidigt, sodass ein weiterer Aufwärtsimpuls wahrscheinlich ist. Die Hauptwiderstandsmarke liegt derzeit bei etwa 76 $ pro Ballen, wo wir den zuvor erreichten lokalen Höchststand sehen. Wir können bei 72,50 $ und 71 $ pro Ballen nach Unterstützung suchen. Quelle: xStation5 von XTB

