D-Wave Quantum Prognose 2025: Starke Jahreszahlen trotz Quartalsschwäche – Börse Aktuell im Fokus

Im Fokus der Börse Aktuell steht D-Wave Quantum mit der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Während das Schlussquartal gemischte Signale sendet, unterstreichen die Jahresergebnisse die langfristige Wachstumsstory – ein zentraler Faktor für jede fundierte D-Wave Quantum Prognose.
► D-Wave Quantum WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099 | Ticker: QBTS (NYSE)
Quartalszahlen 2025: Umsatz steigt im Jahresvergleich, Erwartungen verfehlt
Im vierten Quartal 2025 erzielte D-Wave einen Umsatz von rund 2,8 Millionen USD. Das entspricht einem Anstieg von 19 Prozent im Jahresvergleich, blieb jedoch unter den Analystenschätzungen.
Auch der Gewinn je Aktie lag unter den Prognosen, was die kurzfristige Marktreaktion dämpfte. Für Investoren zeigt sich damit erneut: Die Aktie bleibt stark von Erwartungen und kurzfristigen Abweichungen abhängig.
Zentrale Kennzahlen Q4 2025:
-
Quartalsumsatz: ca. 2,8 Mio. USD, +19 Prozent im Jahresvergleich
-
Gewinn je Aktie: unter Analystenschätzungen
-
Neuaufträge im vierten Quartal: +471 Prozent gegenüber dem Vorquartal
-
Vorläufige Bestellungen für 2026: über 32 Mio. USD
Gerade der starke Anstieg der Neuaufträge deutet jedoch auf eine zunehmende Dynamik im operativen Geschäft hin – ein wichtiger Baustein für die mittelfristige D-Wave Quantum Prognose.
Gesamtjahr 2025: Deutliches Wachstum und Rekord-Cashbestand
Deutlich überzeugender präsentierten sich die Zahlen für das Gesamtjahr 2025. Der Jahresumsatz stieg auf rund 24,6 Millionen USD – ein Plus von 179 Prozent im Jahresvergleich.
Die Bruttomarge verbesserte sich auf über 82 Prozent, was die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist der Rekord-Cashbestand von rund 884 Millionen USD. Diese starke Liquiditätsposition verschafft dem Unternehmen erhebliche strategische Flexibilität.
Kennzahlen Gesamtjahr 2025:
-
Jahresumsatz: ca. 24,6 Mio. USD, +179 Prozent im Jahresvergleich
-
Bruttomarge: über 82 Prozent
-
Cashbestand: rund 884 Mio. USD
Für die D-Wave Quantum Prognose bedeutet dies: Die finanzielle Basis ist solide genug, um Forschung, Entwicklung und Markterschließung weiter konsequent voranzutreiben.
Strategische Fortschritte im Quantum-Sektor
Ein bedeutender Meilenstein war der Verkauf eines Quantensystems an eine Universität für rund 20 Millionen USD. Dieser Auftrag zeigt, dass reale Anwendungen der Quantentechnologie zunehmend marktfähig werden.
Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll. Der Quantum-Computing-Sektor befindet sich weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Wettbewerbs- und Technologievorteile schlagen sich noch nicht vollständig in stabilen Umsätzen nieder.
Operative Verluste und hohe Volatilität
Trotz des starken Umsatzwachstums schreibt D-Wave weiterhin operative Verluste. Die hohen Investitionen in Forschung, Entwicklung und Marketing sollen die Kommerzialisierung beschleunigen, belasten jedoch kurzfristig die Profitabilität.
Die Bewertung der Aktie basiert daher primär auf Zukunftserwartungen. Für Anleger bedeutet das:
-
Hohe Kursvolatilität
-
Sensibilität gegenüber Quartalsergebnissen
-
Stark zukunftsorientierte Bewertung
Im Kontext der Börse Aktuell zählt die Aktie damit klar zu den spekulativen Wachstumswerten.
Branchenvergleich: Quantum Computing wie KI im Jahr 2017?
Der Quantum-Sektor lässt sich mit dem KI-Markt rund um 2017 vergleichen. Die vollständige Kommerzialisierung dürfte erst in den 2030er-Jahren erfolgen. Viele Unternehmen könnten erst dann nachhaltig profitabel werden.
Das bedeutet:
-
Sehr langfristiges Investmentthema
-
Potenzial für erhebliche Wertsteigerungen
-
Gleichzeitig hohes Risiko im aktuellen Marktzyklus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: D-Wave Quantum Prognose bleibt chancenreich – aber risikoreich
Die aktuellen Zahlen liefern ein gemischtes Bild. Während das vierte Quartal hinter Erwartungen zurückblieb, unterstreicht das Gesamtjahr 2025 das enorme Wachstumspotenzial.
Die Kombination aus stark steigenden Umsätzen im Jahresvergleich, hoher Bruttomarge und Rekord-Cashbestand stärkt die langfristige D-Wave Quantum Prognose.
Gleichzeitig bleiben operative Verluste, Bewertungsniveau und Marktunsicherheit zentrale Risikofaktoren.
Für Anleger an der Börse Aktuell bleibt D-Wave Quantum damit eine hochvolatile, aber strategisch interessante Zukunftswette im Bereich Quantum Computing.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.