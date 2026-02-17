Daimler Truck Holding Prognose: Aktie im Fokus – Chartanalyse, Ausblick und Kursziele 2026

- Daimler Truck Holding Prognose bleibt grundsätzlich positiv
- Charttechnisch weiterhin bullisch
- Risiko liegt in weiteren Rücksetzern
- Daimler Truck Holding Prognose bleibt grundsätzlich positiv
- Charttechnisch weiterhin bullisch
- Risiko liegt in weiteren Rücksetzern
Die Daimler Truck Holding Aktie steht erneut im Fokus vieler Analysten. Mehrere Kaufempfehlungen haben den Kurs in den vergangenen Wochen gestützt. Dennoch bleibt das Geschäftsjahr 2025 operativ anspruchsvoll. Wie fällt die aktuelle Daimler Truck Holding Prognose aus – und welche Kursziele sind realistisch?
► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG
✅ Drei Key Takeaways
-
Daimler Truck Holding Prognose bleibt grundsätzlich positiv: Trotz schwächerer Geschäftsentwicklung 2025 (Umsatz und Gewinn rückläufig) gilt die Aktie fundamental als moderat bewertet und bietet eine attraktive Dividendenrendite.
-
Charttechnisch weiterhin bullisch: Solange die Aktie im Tageschart über der SMA20 bleibt, sind weitere Erholungen wahrscheinlich. Oberhalb von 44,75 EUR eröffnen sich Kursziele bei 48 EUR und mittelfristig 55 EUR.
-
Risiko liegt in weiteren Rücksetzern: Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte Abgaben bis zur SMA50 auslösen. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild klar eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinnmitnahmen steigen.
Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie
|Kennzahl
|Wert
|Aktueller Preis
|42,75 EUR
|Marktkapitalisierung
|31,61 Mrd. EUR
|Umsatz 2024
|54,08 Mrd. EUR
|Eigenkapitalquote (2024)
|31,81 %
|KGV (2026e)
|11,03
|4-Wochen-Performance
|+5,68 %
|Bewertung
|leicht unterbewertet
|Dividendenrendite 2026e
|4,26 %
|Branche
|LKW-Produktion
Die Bewertung erscheint mit einem moderaten KGV und einer attraktiven Dividendenrendite weiterhin interessant. In vielen Analysen wird die Aktie daher als leicht unterbewertet eingestuft.
Operative Entwicklung und Geschäftszahlen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Daimler Truck 422.510 Nutzfahrzeuge ab – ein Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Bussegment entwickelte sich mit einem Plus von 2 Prozent leicht positiv.
Regionale Entwicklung
-
USA: Absatzrückgang um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten
-
Schlussquartal USA: Minus von 27 Prozent
-
Europa: Mit 159.871 Fahrzeugen nahezu stabil, gestützt durch ein starkes Schlussquartal (+11 Prozent)
-
E-Mobilität: Absatz batteriebetriebener Fahrzeuge +67 Prozent auf 6.726 Einheiten
In den ersten neun Monaten 2025 sank der Umsatz im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 36,5 Mrd. EUR. Der Gewinn verringerte sich im Jahresvergleich deutlich um 31 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR.
Belastend wirken weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit US-Zöllen. Zudem haben amerikanische Speditionen im Vorjahr deutlich weniger Fahrzeuge bestellt. Anfang März werden die vollständigen Zahlen für 2025 sowie eine aktualisierte Prognose erwartet.
Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli 2025 kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel zunächst auf die SMA20 (42,76 EUR) sowie die SMA50 (39,89 EUR) zurück. Eine nachhaltige Stabilisierung gelang erst später.
Im weiteren Verlauf wurde auch die SMA200 (38,58 EUR) unterschritten. Erst im November setzte eine Bodenbildung ein. Mit einem Aufwärts-Gap konnte sich der Kurs wieder über der SMA200 etablieren. In den vergangenen Wochen wurden Rücksetzer meist zügig gekauft.
Aktuell notiert die Aktie im Bereich der SMA20.
Technische Einordnung
-
Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch.
-
Oberhalb von 44,75 EUR ergeben sich Kursziele bei 48 EUR und perspektivisch bei 55 EUR.
-
Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde das Risiko einer Ausweitung der Schwäche bis zur SMA50 erhöhen.
Einschätzung Tageschart: bullisch
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
YouTube Trading Videos
Daimler Truck Holding Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im kurzfristigen Zeitfenster konsolidierte die Aktie im Bereich der SMA20 (43,22 EUR) und der SMA50 (42,48 EUR). Nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten gelang die Rückeroberung der SMA200 (38,83 EUR).
Derzeit notiert das Papier unter der SMA20, jedoch über der SMA50.
Kurzfristige Szenarien
-
Stabilisierung oberhalb der SMA50 und Rückkehr über die SMA20 könnten neue Impulse liefern.
-
Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild neutralisieren und Abwärtsrisiken erhöhen.
Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Wichtige Widerstände
42,48 EUR
42,76 EUR
42,90 EUR
43,14 EUR
43,22 EUR
43,99 EUR
44,75 EUR
45,14 EUR
47,63 EUR
50,00 EUR
53,00 EUR
Wichtige Unterstützungen
42,05 EUR
41,60 EUR (Gap)
39,89 EUR
38,83 EUR
38,58 EUR
37,83 EUR (Gap)
35,36 EUR (Gap)
33,48 EUR
32,80 EUR (Gap)
Fazit: Aktie im Fokus mit intaktem Aufwärtsszenario
Die Daimler Truck Holding Prognose bleibt trotz operativer Herausforderungen konstruktiv. Fundamental wirkt die Aktie moderat bewertet, während das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bullische Strukturen zeigt.
Entscheidend bleibt die Verteidigung der SMA20 im Tageschart. Gelingt dies, sind neue Hochs mittelfristig möglich. Unterhalb der SMA50 würde sich das technische Bild hingegen deutlich eintrüben.
Die Aktie bleibt damit klar im Fokus – sowohl für kurzfristig orientierte Trader als auch für langfristig ausgerichtete Investoren.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
Blue Owl Capital Aktie unter Druck: Private-Credit-Fonds stoppt Rücknahmen
US Börsenstart: US Börse startet schwächer – Fed, Iran und Konjunkturdaten belasten
Palo Alto Networks Aktie unter Druck: Jetzt Aktien kaufen trotz Prognosesenkung? 🔐
Anlage-Idee der Woche: Coinbase Aktie ⚡
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.