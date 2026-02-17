Daimler Truck Holding Prognose: Aktie im Fokus – Chartanalyse, Ausblick und Kursziele 2026

Die Daimler Truck Holding Aktie steht erneut im Fokus vieler Analysten. Mehrere Kaufempfehlungen haben den Kurs in den vergangenen Wochen gestützt. Dennoch bleibt das Geschäftsjahr 2025 operativ anspruchsvoll. Wie fällt die aktuelle Daimler Truck Holding Prognose aus – und welche Kursziele sind realistisch?

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

✅ Drei Key Takeaways

Daimler Truck Holding Prognose bleibt grundsätzlich positiv: Trotz schwächerer Geschäftsentwicklung 2025 (Umsatz und Gewinn rückläufig) gilt die Aktie fundamental als moderat bewertet und bietet eine attraktive Dividendenrendite.

Charttechnisch weiterhin bullisch: Solange die Aktie im Tageschart über der SMA20 bleibt, sind weitere Erholungen wahrscheinlich. Oberhalb von 44,75 EUR eröffnen sich Kursziele bei 48 EUR und mittelfristig 55 EUR.

Risiko liegt in weiteren Rücksetzern: Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte Abgaben bis zur SMA50 auslösen. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild klar eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinnmitnahmen steigen.

Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 42,75 EUR Marktkapitalisierung 31,61 Mrd. EUR Umsatz 2024 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 31,81 % KGV (2026e) 11,03 4-Wochen-Performance +5,68 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026e 4,26 % Branche LKW-Produktion

Die Bewertung erscheint mit einem moderaten KGV und einer attraktiven Dividendenrendite weiterhin interessant. In vielen Analysen wird die Aktie daher als leicht unterbewertet eingestuft.

Operative Entwicklung und Geschäftszahlen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Daimler Truck 422.510 Nutzfahrzeuge ab – ein Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Bussegment entwickelte sich mit einem Plus von 2 Prozent leicht positiv.

Regionale Entwicklung

USA: Absatzrückgang um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten

Schlussquartal USA: Minus von 27 Prozent

Europa: Mit 159.871 Fahrzeugen nahezu stabil, gestützt durch ein starkes Schlussquartal (+11 Prozent)

E-Mobilität: Absatz batteriebetriebener Fahrzeuge +67 Prozent auf 6.726 Einheiten

In den ersten neun Monaten 2025 sank der Umsatz im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 36,5 Mrd. EUR. Der Gewinn verringerte sich im Jahresvergleich deutlich um 31 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR.

Belastend wirken weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit US-Zöllen. Zudem haben amerikanische Speditionen im Vorjahr deutlich weniger Fahrzeuge bestellt. Anfang März werden die vollständigen Zahlen für 2025 sowie eine aktualisierte Prognose erwartet.

Daimler Truck Holding Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR Ende Juli 2025 kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel zunächst auf die SMA20 (42,76 EUR) sowie die SMA50 (39,89 EUR) zurück. Eine nachhaltige Stabilisierung gelang erst später.

Im weiteren Verlauf wurde auch die SMA200 (38,58 EUR) unterschritten. Erst im November setzte eine Bodenbildung ein. Mit einem Aufwärts-Gap konnte sich der Kurs wieder über der SMA200 etablieren. In den vergangenen Wochen wurden Rücksetzer meist zügig gekauft.

Aktuell notiert die Aktie im Bereich der SMA20.

Technische Einordnung

Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild bullisch.

Oberhalb von 44,75 EUR ergeben sich Kursziele bei 48 EUR und perspektivisch bei 55 EUR.

Ein Tagesschluss unter der SMA20 würde das Risiko einer Ausweitung der Schwäche bis zur SMA50 erhöhen.

Einschätzung Tageschart: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Daimler Truck Holding Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster konsolidierte die Aktie im Bereich der SMA20 (43,22 EUR) und der SMA50 (42,48 EUR). Nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten gelang die Rückeroberung der SMA200 (38,83 EUR).

Derzeit notiert das Papier unter der SMA20, jedoch über der SMA50.

Kurzfristige Szenarien

Stabilisierung oberhalb der SMA50 und Rückkehr über die SMA20 könnten neue Impulse liefern.

Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 würde das Chartbild neutralisieren und Abwärtsrisiken erhöhen.

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Wichtige Widerstände

42,48 EUR

42,76 EUR

42,90 EUR

43,14 EUR

43,22 EUR

43,99 EUR

44,75 EUR

45,14 EUR

47,63 EUR

50,00 EUR

53,00 EUR

Wichtige Unterstützungen

42,05 EUR

41,60 EUR (Gap)

39,89 EUR

38,83 EUR

38,58 EUR

37,83 EUR (Gap)

35,36 EUR (Gap)

33,48 EUR

32,80 EUR (Gap)

Fazit: Aktie im Fokus mit intaktem Aufwärtsszenario

Die Daimler Truck Holding Prognose bleibt trotz operativer Herausforderungen konstruktiv. Fundamental wirkt die Aktie moderat bewertet, während das Chartbild sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bullische Strukturen zeigt.

Entscheidend bleibt die Verteidigung der SMA20 im Tageschart. Gelingt dies, sind neue Hochs mittelfristig möglich. Unterhalb der SMA50 würde sich das technische Bild hingegen deutlich eintrüben.

Die Aktie bleibt damit klar im Fokus – sowohl für kurzfristig orientierte Trader als auch für langfristig ausgerichtete Investoren.

