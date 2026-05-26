Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 22 2026 - Neue Hochs über 51.000 Punkte?

- Der Dow Jones bleibt technisch bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert
- Die Käufer dominieren aktuell leicht das Marktgeschehen
- Rücksetzer könnten weiterhin Kaufchancen bieten, solange die Unterstützungszonen um 50.666 bis 50.476 Punkte verteidigt werden
- Der Dow Jones bleibt technisch bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert
- Die Käufer dominieren aktuell leicht das Marktgeschehen
- Rücksetzer könnten weiterhin Kaufchancen bieten, solange die Unterstützungszonen um 50.666 bis 50.476 Punkte verteidigt werden
Der Dow Jones notierte am Montagmorgen der KW 21/2026 bei 49.537 Punkten und damit unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einem zunächst schwachen Wochenstart stabilisierte sich der US-Leitindex jedoch deutlich und konnte sich insbesondere ab Mittwochnachmittag dynamisch erholen. Im weiteren Verlauf wurde sogar die psychologisch wichtige Marke von 51.000 Punkten überschritten.
Zum Wochenschluss stand der Dow Jones bei 50.614 Punkten. Damit konnte der Index einen deutlichen Wochengewinn verbuchen. Die Handelsrange lag über dem bisherigen Jahresdurchschnitt und signalisiert weiterhin hohe Marktaktivität.
► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones
🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell
- Der Dow Jones bleibt technisch bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert - neue Hochs über 51.000 Punkte bleiben damit möglich.
- Die Käufer dominieren aktuell leicht das Marktgeschehen: Das Bullenszenario hat laut Setup eine Wahrscheinlichkeit von 55 %, wichtige Widerstände liegen bei 51.134 und 51.334 Punkten.
- Rücksetzer könnten weiterhin Kaufchancen bieten, solange die Unterstützungszonen um 50.666 bis 50.476 Punkte verteidigt werden.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die vergangenen Handelstage waren geprägt von einer stabilen Nachfrage oberhalb der wichtigen Unterstützungszonen. Besonders die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 erwiesen sich erneut als belastbare Unterstützungen.
Wichtige Wochenkennzahlen im Überblick
|Kennzahl
|Wert
|Wochenhoch
|50.876 Punkte
|Wochentief
|49.158 Punkte
|Wochenschluss
|50.614 Punkte
|Wochengewinn
|+1.049 Punkte
|Wochenrange
|1.718 Punkte
Die Wochenrange lag damit klar über dem Durchschnitt des Jahres 2026 von aktuell 1.479 Punkten.
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Dow Jones Prognose: Bullisches Chartbild bleibt intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Tageschart bleibt konstruktiv
Im Daily-Chart zeigt sich weiterhin ein bullisches Gesamtbild. Der Dow Jones konnte sich mehrfach erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Aktuell verläuft diese Durchschnittslinie bei rund 49.830 Punkten und dient weiterhin als zentrale Unterstützung.
Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Marke notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen zunächst bei:
- 51.250 bis 51.275 Punkten
- 51.445 bis 51.470 Punkten
- darüber 51.600 Punkte
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive Chartbild eintrüben.
Kurzfristige Dow Jones Prognose im 4h-Chart
Auch im 4h-Chart bleibt die technische Ausgangslage freundlich. Der Dow Jones konnte sich zuletzt klar von SMA20 und SMA50 nach oben lösen. Beide Durchschnittslinien fungieren weiterhin als wichtige Orientierungsmarken für kurzfristig agierende Marktteilnehmer.
Relevante Unterstützungen
Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich aktuell bei:
- 50.864 Punkten
- 50.666 bis 50.624 Punkten
- 50.476 Punkten
- 50.114 Punkten
- 49.943 Punkten
Wichtige Widerstände
Auf der Oberseite bleiben folgende Marken entscheidend:
- 51.033 Punkte
- 51.134 Punkte
- 51.334 Punkte
- 51.636 Punkte
- 51.849 Punkte
Börse Aktuell: Wahrscheinlichkeit für weitere Kursanstiege
Die technische Gesamtlage spricht weiterhin leicht für die Käuferseite:
- Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55 %
- Wahrscheinlichkeit Bearenszenario: 45 %
Damit bleibt die Dow Jones Prognose für die kommenden Handelstage moderat positiv.
Long-Szenario für die KW 22/2026
Kann sich der Dow Jones oberhalb von 50.947 Punkten etablieren, ergeben sich weitere Aufwärtspotenziale in Richtung:
- 51.025 Punkte
- 51.135 Punkte
- 51.268 Punkte
- 51.444 Punkte
- 51.655 Punkte
Insbesondere ein stabiler Handel über 51.000 Punkten könnte zusätzliches Momentum erzeugen.
Short-Szenario für die KW 22/2026
Scheitert der Index hingegen an der Zone um 50.947 Punkte, könnten sich Rücksetzer ausweiten. Wichtige Ziele auf der Unterseite wären dann:
- 50.822 Punkte
- 50.667 Punkte
- 50.478 Punkte
- 50.345 Punkte
- 50.266 Punkte
Entscheidend bleibt dabei, ob die SMA20 im Tageschart verteidigt werden kann.
Erwartete Wochenrange laut aktueller Dow Jones Prognose
Für die KW 22/2026 ergibt sich auf Basis des aktuellen Marktsetups folgende erwartete Handelsspanne:
|Erwartete Wochenrange
|Punkte
|Hoch
|51.317 bis 51.613
|Tief
|50.763 bis 50.494
Fazit: Börse Aktuell bleibt der Dow Jones konstruktiv
Die aktuelle Börsenlage bleibt freundlich. Der Dow Jones konnte sich oberhalb wichtiger Unterstützungen etablieren und neue Jahreshochs markieren. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.
Die Dow Jones Prognose für die KW 22/2026 bleibt daher leicht bullisch mit Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 51.500 Punkte.
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FAQ zur Dow Jones Prognose
Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose?
Die Dow Jones Prognose für KW 22/2026 ist leicht bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursanstiege möglich.
Welche Marke ist beim Dow Jones aktuell wichtig?
Entscheidend ist die Zone um 50.947 Punkte. Oberhalb dieser Marke könnten weitere Anlaufziele über 51.000 Punkte aktiviert werden.
Welche Widerstände sind beim Dow Jones relevant?
Wichtige Widerstände liegen bei 51.033, 51.134, 51.334 und 51.636 Punkten.
Welche Unterstützungen sollten Anleger beachten?
Relevante Unterstützungen befinden sich bei 50.864, 50.666/50.624, 50.476 und 50.114 Punkten.
Wie lautet die erwartete Wochenrange?
Für KW 22/2026 wird ein Hoch zwischen 51.317 und 51.613 Punkten sowie ein Tief zwischen 50.763 und 50.494 Punkten erwartet.
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