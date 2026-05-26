Börse Aktuell: Dow Jones Prognose KW 22 2026 - Neue Hochs über 51.000 Punkte?

Der Dow Jones notierte am Montagmorgen der KW 21/2026 bei 49.537 Punkten und damit unter dem Niveau der Vorwoche. Nach einem zunächst schwachen Wochenstart stabilisierte sich der US-Leitindex jedoch deutlich und konnte sich insbesondere ab Mittwochnachmittag dynamisch erholen. Im weiteren Verlauf wurde sogar die psychologisch wichtige Marke von 51.000 Punkten überschritten.

Zum Wochenschluss stand der Dow Jones bei 50.614 Punkten. Damit konnte der Index einen deutlichen Wochengewinn verbuchen. Die Handelsrange lag über dem bisherigen Jahresdurchschnitt und signalisiert weiterhin hohe Marktaktivität.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Der Dow Jones bleibt technisch bullisch, solange der Index per Tagesschluss oberhalb der SMA20 notiert - neue Hochs über 51.000 Punkte bleiben damit möglich.

Die Käufer dominieren aktuell leicht das Marktgeschehen: Das Bullenszenario hat laut Setup eine Wahrscheinlichkeit von 55 %, wichtige Widerstände liegen bei 51.134 und 51.334 Punkten.

Rücksetzer könnten weiterhin Kaufchancen bieten, solange die Unterstützungszonen um 50.666 bis 50.476 Punkte verteidigt werden.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die vergangenen Handelstage waren geprägt von einer stabilen Nachfrage oberhalb der wichtigen Unterstützungszonen. Besonders die gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 erwiesen sich erneut als belastbare Unterstützungen.

Wichtige Wochenkennzahlen im Überblick

Kennzahl Wert Wochenhoch 50.876 Punkte Wochentief 49.158 Punkte Wochenschluss 50.614 Punkte Wochengewinn +1.049 Punkte Wochenrange 1.718 Punkte

Die Wochenrange lag damit klar über dem Durchschnitt des Jahres 2026 von aktuell 1.479 Punkten.

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Dow Jones Prognose: Bullisches Chartbild bleibt intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart bleibt konstruktiv

Im Daily-Chart zeigt sich weiterhin ein bullisches Gesamtbild. Der Dow Jones konnte sich mehrfach erfolgreich an der SMA20 stabilisieren. Aktuell verläuft diese Durchschnittslinie bei rund 49.830 Punkten und dient weiterhin als zentrale Unterstützung.

Solange der Index per Tagesschluss oberhalb dieser Marke notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen zunächst bei:

51.250 bis 51.275 Punkten

51.445 bis 51.470 Punkten

darüber 51.600 Punkte

Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das positive Chartbild eintrüben.

Kurzfristige Dow Jones Prognose im 4h-Chart

Auch im 4h-Chart bleibt die technische Ausgangslage freundlich. Der Dow Jones konnte sich zuletzt klar von SMA20 und SMA50 nach oben lösen. Beide Durchschnittslinien fungieren weiterhin als wichtige Orientierungsmarken für kurzfristig agierende Marktteilnehmer.

Relevante Unterstützungen

Die wichtigsten Unterstützungen befinden sich aktuell bei:

50.864 Punkten

50.666 bis 50.624 Punkten

50.476 Punkten

50.114 Punkten

49.943 Punkten

Wichtige Widerstände

Auf der Oberseite bleiben folgende Marken entscheidend:

51.033 Punkte

51.134 Punkte

51.334 Punkte

51.636 Punkte

51.849 Punkte

Börse Aktuell: Wahrscheinlichkeit für weitere Kursanstiege

Die technische Gesamtlage spricht weiterhin leicht für die Käuferseite:

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bearenszenario: 45 %

Damit bleibt die Dow Jones Prognose für die kommenden Handelstage moderat positiv.

Long-Szenario für die KW 22/2026

Kann sich der Dow Jones oberhalb von 50.947 Punkten etablieren, ergeben sich weitere Aufwärtspotenziale in Richtung:

51.025 Punkte

51.135 Punkte

51.268 Punkte

51.444 Punkte

51.655 Punkte

Insbesondere ein stabiler Handel über 51.000 Punkten könnte zusätzliches Momentum erzeugen.

Short-Szenario für die KW 22/2026

Scheitert der Index hingegen an der Zone um 50.947 Punkte, könnten sich Rücksetzer ausweiten. Wichtige Ziele auf der Unterseite wären dann:

50.822 Punkte

50.667 Punkte

50.478 Punkte

50.345 Punkte

50.266 Punkte

Entscheidend bleibt dabei, ob die SMA20 im Tageschart verteidigt werden kann.

Erwartete Wochenrange laut aktueller Dow Jones Prognose

Für die KW 22/2026 ergibt sich auf Basis des aktuellen Marktsetups folgende erwartete Handelsspanne:

Erwartete Wochenrange Punkte Hoch 51.317 bis 51.613 Tief 50.763 bis 50.494

Fazit: Börse Aktuell bleibt der Dow Jones konstruktiv

Die aktuelle Börsenlage bleibt freundlich. Der Dow Jones konnte sich oberhalb wichtiger Unterstützungen etablieren und neue Jahreshochs markieren. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.

Die Dow Jones Prognose für die KW 22/2026 bleibt daher leicht bullisch mit Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 51.500 Punkte.

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FAQ zur Dow Jones Prognose

Wie ist die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die Dow Jones Prognose für KW 22/2026 ist leicht bullisch. Solange der Index über der SMA20 notiert, bleiben weitere Kursanstiege möglich.

Welche Marke ist beim Dow Jones aktuell wichtig?

Entscheidend ist die Zone um 50.947 Punkte. Oberhalb dieser Marke könnten weitere Anlaufziele über 51.000 Punkte aktiviert werden.

Welche Widerstände sind beim Dow Jones relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 51.033, 51.134, 51.334 und 51.636 Punkten.

Welche Unterstützungen sollten Anleger beachten?

Relevante Unterstützungen befinden sich bei 50.864, 50.666/50.624, 50.476 und 50.114 Punkten.

Wie lautet die erwartete Wochenrange?

Für KW 22/2026 wird ein Hoch zwischen 51.317 und 51.613 Punkten sowie ein Tief zwischen 50.763 und 50.494 Punkten erwartet.