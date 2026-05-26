Börse Aktuell: DAX unter Druck nach Iran-Eskalation - Markt News zu Ferrari, Iberdrola und Ölpreisen

- Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet die europäischen Aktienmärkte deutlich
- Defensive Branchen wie Versorger und Energie zählen zu den wenigen Gewinnern
- Ferrari verliert fast 6% nach der Vorstellung seines ersten Elektroautos
- Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet die europäischen Aktienmärkte deutlich
- Defensive Branchen wie Versorger und Energie zählen zu den wenigen Gewinnern
- Ferrari verliert fast 6% nach der Vorstellung seines ersten Elektroautos
Die europäischen Aktienmärkte stehen heute deutlich unter Druck. Neue US-Angriffe im Süden Irans belasten die Stimmung an den Börsen und dämpfen Hoffnungen auf eine schnelle diplomatische Lösung im Nahen Osten. Der STOXX 600 verliert rund 0,2%, während der DAX zwischen 0,49% und 0,7% nachgibt. Auch der Euro Stoxx 50 fällt um 0,78%. Lediglich der FTSE 100 kann sich mit einem Plus von etwa 0,7% bis 0,9% gegen den Trend stemmen - unterstützt von starken Bergbauwerten.
Markt News: Nahost-Konflikt belastet Europas Börsen
Im Fokus der aktuellen Markt News steht die erneute Eskalation im Nahen Osten. Das US-Militär führte über Nacht nach eigenen Angaben „defensive“ Angriffe im Süden Irans durch. Gleichzeitig erklärte US-Außenminister Marco Rubio, dass Friedensverhandlungen noch „einige Tage“ dauern könnten.
Die geopolitischen Spannungen treiben vor allem die Ölpreise an. Brent Crude steigt heute um mehr als 3% und nähert sich der Marke von 99 US-Dollar je Barrel. WTI notiert hingegen nach Wiederaufnahme des Handels nach dem verlängerten US-Wochenende rund 3,7% tiefer bei etwa 93 US-Dollar.
Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar weitgehend stabil. Der Dollar-Index DXY legt lediglich um 0,04% auf rund 98,96 Punkte zu. Das Währungspaar EUR/USD hält sich nahezu unverändert bei 1,1644.
Börse Aktuell: Defensive Sektoren gefragt
Innerhalb des Euro Stoxx 50 gehören zyklische Branchen heute zu den größten Verlierern. Besonders schwach präsentieren sich:
- Konsumgütersektor: -1,79%
- Industrieunternehmen: -1,66%
- Technologiesektor: -1,30%
Dagegen profitieren defensive Bereiche von der Unsicherheit an den Märkten:
- Versorger: +1,00%
- Energieunternehmen: +0,27%
Steigende Rohstoffpreise und Kapitalzuflüsse in defensive Anlagen stützen diese Sektoren zusätzlich. Quelle: XTB
Markt News zu Einzelwerten: Ferrari bricht ein
Besonders im Fokus der Markt News stehen heute Ferrari und Iberdrola.
Ferrari-Aktien verlieren fast 6% und verzeichnen damit den stärksten Tagesverlust seit Monaten. Auslöser ist die Vorstellung des ersten vollelektrischen Modells „Ferrari Luce“. Anleger reagieren skeptisch, da Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini ihre Elektroauto-Strategien zuletzt aufgrund schwacher Nachfrage zurückgefahren haben.
Analysten betonen zudem, dass chinesische Hersteller im Bereich Elektromobilität weiterhin weltweit führend bleiben - ein zunehmender Wettbewerbsdruck für etablierte europäische Luxusmarken.
Luftfahrtsektor unter Druck
Auch Luftfahrtwerte stehen heute klar unter Verkaufsdruck:
- Safran: -3%
- Airbus: -1,6%
- Lufthansa: -1,4%
- Ryanair: -0,7%
Steigende Betriebskosten sowie geopolitische Risiken für globale Lieferketten belasten den Sektor zusätzlich. Morgan Stanley senkte zuletzt zudem die Bewertung für Lufthansa.
Iberdrola überzeugt Anleger
Zu den stärksten Gewinnern im Euro Stoxx 50 zählt hingegen Iberdrola mit einem Kursplus von rund 1,44% bis 1,47%.
Barclays hat die Aktie auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel auf 22,60 Euro angehoben. Die Analysten bezeichneten Iberdrola als den „Goldstandard“ unter Europas Versorgern.
Besonders positiv bewerten Experten das stabile Geschäftsmodell: Rund 55% der Einnahmen stammen aus regulierter Netzinfrastruktur. Barclays erwartet bis 2030 ein jährliches Gewinnwachstum je Aktie von etwa 11%.
Kingfisher überrascht positiv
Auch Kingfisher gehört heute zu den stärksten Gewinnern im STOXX 600 und steigt um rund 4,6%.
Der Baumarktkonzern bestätigte trotz eines Umsatzrückgangs von 0,7% im Jahresvergleich im ersten Quartal seine Jahresziele. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Prognosen unverändert bleiben.
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