Eine der volatilsten Aktien am Frankfurter Börsenparkett war am Dienstag die eigentlich sonst wenig volatile Aktie von Daimler Truck (Ticker: DTG.DE) – was war geschehen? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Daimler Truck Handelsideen 🔴 Daimler Truck Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Daimler Truck | WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker: DTG.DE Der Grund fand sich in der Meldung, dass Daimler Truck, in den kommenden fünf Jahren plant, Stellenstreichungen auf den Weg zu bringen und zu stärkerer Profitabilität zurückzufinden. CEO Karin Radström will bis 2030 eine um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft von mehr als 12% erreichen. Ausgehend von den letzten Quartalszahlen hatte Daimler Truck bisher eine bereinigte Gewinnmarge zwischen 7 bis 11% angestrebt, zielt nun auf eine Marge zwischen 9 und 13%. Erreicht werden soll das mit Stellenstreichungen in Höhe von mehr als 10% der Belegschaft, sprich: 5.000 Stellen von rund 35.000 Stellen sollen gestrichen werden. Nachdem die Aktie initial abverkauft wurde, handelte sie bereits wenige Minuten später auf dem Ausgangsniveau der Nachricht und in der Nähe der charttechnisch wichtigen 41 Euro Region. Sollte es hier eher früher als später zu einem Bruch höher kommen, wären zeitnah weitere Aufschläge bis in Gefilde um zunächst rund 45 Euro denkbar. Daimler Truck Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

