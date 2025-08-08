Marktbericht Börse – Asien vor der Börseneröffnung Am letzten Handelstag der Woche zeigen die Asien-Pazifik-Indizes nur geringe Veränderungen. Die chinesischen Leitindizes notieren zwischen 0,30 % und 0,45 % im Minus, Australiens Hauptindex steigt um 0,15 %, und der SG20cash aus Singapur verliert 0,15 %.

Hervorstechend ist der japanische Nikkei 225 (JP225), der nach positiven Nachrichten zu Handelsabkommen 1,60 % zulegen kann. Japan hat sich von den USA die Zusage gesichert, eine präsidentielle Zollverordnung zu ändern und zu viel gezahlte Abgaben zu erstatten. Betroffene Waren werden künftig mit maximal 15 % Zoll belegt. Zudem werden die US-Autozölle von 27,5 % auf 15 % gesenkt – sowohl für bestehende als auch für neue Abgaben. Japanische Offizielle äußerten Bedauern über frühere Unstimmigkeiten, betonten jedoch, dass es keinen Streit über Gegenzölle gebe. Im Zuge dieser Meldung stieg der USDJPY über 147,350. Börseneröffnung in Tokio im Zeichen der BoJ-Debatte Das Juli-Protokoll der Bank of Japan (BoJ) zeigt eine uneinige Haltung zur nächsten Zinserhöhung. Einige Mitglieder warnten vor zu spätem Handeln, das später schärfere Maßnahmen erzwingen könnte, während andere Geduld aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit fordern. Im Fokus standen Inflationsrisiken, Handel und geopolitische Faktoren. Die BoJ bekräftigte ihre Bereitschaft zu einer Straffung, falls Wirtschaft und Preise im Rahmen der Projektionen bleiben. Der Yen blieb nach der Veröffentlichung schwach. US-Markt: Goldzölle und Fed-Aussichten beeinflussen Börseneröffnung Die USA verhängten 15 % Zoll auf strategische große Goldbarren (1 kg und 100 oz), die für COMEX-Lieferungen genutzt werden. Diese Maßnahme könnte Handelsverbindungen zwischen London und New York stören, Short-Positionen zur Schließung oder Verlängerung zwingen und die Finanzierung im Londoner Edelmetallmarkt verschärfen. Erwartet wird zudem eine Beschleunigung der Basel-III-bedingten Umstellung auf physische Metallbestände und ein Rückgang der Schweizer Dominanz in der Raffination. Die COMEX dürfte dadurch noch stärker die globale Goldpreisbildung beeinflussen. JP Morgan rechnet nun mit aggressiveren Zinssenkungen der Fed, beginnend im September. Hauptgrund sei die Schwäche am Arbeitsmarkt. Die Fed Funds Futures preisen derzeit rund 59 Basispunkte an Senkungen bis Jahresende ein – mit Luft nach oben für weitere Anpassungen. Krypto-Rally nach Trump-Entscheidung US-Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Executive Order, die es ermöglicht, höher riskante Anlageklassen – wie Private Equity, Kryptowährungen und Immobilien – in US-401(k)-Rentenpläne aufzunehmen. Vor Umsetzung müssen Bundesbehörden jedoch entsprechende Regelungen anpassen, was Monate oder Jahre dauern könnte. Trotzdem gilt dies als wichtiger Sieg für die Private-Equity- und Krypto-Branche. Nach der Ankündigung zogen Kryptowährungen stark an: Ethereum sprang auf 3.900 US-Dollar, Bitcoin erreichte 116.600 US-Dollar und auch Altcoins verzeichneten kräftige Gewinne.

